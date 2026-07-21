Налогообложение электронных услуг в Беларуси

Под услугами в электронной форме понимаются услуги, оказанные через сеть Интернет автоматизированно с использованием информационных технологий...

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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

Под услугами в электронной форме понимаются услуги, оказанные через сеть Интернет автоматизированно с использованием информационных технологий, в том числе с привлечением посредника в расчетах (п. 2.31 ст. 13 Налогового кодекса).

В п. 4 ст. 117 Налогового кодекса установлен закрытый перечень услуг, которые включаются услуги в электронной форме. Например, предоставление прав на использование программного обеспечения для любых видов электронных устройств, рекламные, маркетинговые услуги в сети Интернет, ведение статистики на сайтах в сети Интернет, ее обработка, предоставление результатов обработки; автоматизированное дистанционное обучение через информационную сеть.

Справочно: В п. 5 ст. 117 Налогового кодекса установлен закрытый перечень услуг в электронной форме, которые в них не включаются:

реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через сеть Интернет поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется без использования сети Интернет;

реализация (передача прав на использование) программ для электронно-вычислительных машин (включая компьютерные игры), баз данных, содержащихся на материальных носителях;

оказание консультационных услуг по электронной почте;

оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Регистрация обязательна при наличии в совокупности следующих условий:

иностранная организация или индивидуальный предприниматель;

оказываются услуги в электронной форме исходя из установленного перечня;

покупателя услуг являются физические лица Беларуси, в том числе индивидуальные предприниматели;

сумма оборота по реализации услуг покупателям Беларуси в календарном году без учета НДС составляет 10 000 евро.

Важно! Как только иностранная организация или индивидуальный предприниматель стали на налоговый учет в Беларуси, налог платится независимо от суммы оборота.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

Местом оказания услуг признается Беларусь, если покупатель соответствует одному из условий:

местом фактического нахождения (местом жительства) является Беларусь;

местом нахождения банка, в котором открыт счет, используемый для оплаты таких услуг, является Беларусь;

сетевой (IP) адрес устройства при приобретении таких услуг, зарегистрирован в Беларуси (относится к адресному пространству Беларуси);

международный код страны телефонного номера, международный почтовый индекс, международный код страны для приобретения или оплаты услуг, присвоены Беларуси.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Ставка составляет 20%.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Да, сумма оборота по реализации услуг покупателям Беларуси в календарном году без учета НДС составляет 10 000 евро.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Налоговые декларации по НДС подаются ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Срок представления деклараций в 2026 году:

I квартал - не позднее 22.04.2026;

II квартал - не позднее 20.07.2026;

III квартал - не позднее 20.10.2026;

IV квартал - не позднее 20.01.2027.

Вместо налоговой декларации в Налоговом кодексе предусмотрено представление информации, содержащей сведения по оборотам по реализации услуг и исчисленную сумму НДС, подлежащую уплате.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Как правило, услуги маркетплейсов рассматриваются как услуги в электронной форме, если они подпадают под перечень, указанный в п. 4 ст. 117 Налогового кодекса Беларуси.

При соблюдении условий, указанных выше, маркетплейсы и платформы обязаны стать на налоговый учет в Беларуси и уплачивать НДС в Беларуси.

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

При выявлении задолженности в сумме свыше 3000 базовых величин (ориентировочно 42 000 евро / 49 000 долларов США / 3 500 000 российских рублей) инспекция Министерства по налогам и сборам по городу Минску не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем ее выявления, направляет уведомление о нарушении налогового законодательства.

Если в течение 90 дней не представлены пояснения или не погашена задолженность, принимается решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу. Актуальный перечень организаций, которым ограничен доступ, расположен по ссылке.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.