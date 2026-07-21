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21 July 2026

Налогообложение электронных услуг в Беларуси

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Под услугами в электронной форме понимаются услуги, оказанные через сеть Интернет автоматизированно с использованием информационных технологий...
Belarus Tax
Polina Sachava
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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

Под услугами в электронной форме понимаются услуги, оказанные через сеть Интернет автоматизированно с использованием информационных технологий, в том числе с привлечением посредника в расчетах (п. 2.31 ст. 13 Налогового кодекса). 

В п. 4 ст. 117 Налогового кодекса установлен закрытый перечень услуг, которые включаются услуги в электронной форме. Например, предоставление прав на использование программного обеспечения для любых видов электронных устройств, рекламные, маркетинговые услуги в сети Интернет,  ведение статистики на сайтах в сети Интернет, ее обработка, предоставление результатов обработки; автоматизированное дистанционное обучение через информационную сеть. 

Справочно: В п. 5 ст. 117 Налогового кодекса установлен закрытый перечень услуг в электронной форме, которые в них не включаются: 

  • реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через сеть Интернет поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется без использования сети Интернет;
  • реализация (передача прав на использование) программ для электронно-вычислительных машин (включая компьютерные игры), баз данных, содержащихся на материальных носителях;
  • оказание консультационных услуг по электронной почте;
  • оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Регистрация обязательна при наличии в совокупности следующих условий: 

  • иностранная организация или индивидуальный предприниматель;
  • оказываются услуги в электронной форме исходя из установленного перечня;
  • покупателя услуг являются физические лица Беларуси, в том числе индивидуальные предприниматели;
  • сумма оборота по реализации услуг покупателям Беларуси в календарном году без учета НДС составляет 10 000 евро.

Важно! Как только иностранная организация или индивидуальный предприниматель стали на налоговый учет в Беларуси, налог платится независимо от суммы оборота.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

Местом оказания услуг признается Беларусь, если покупатель соответствует одному из условий: 

  • местом фактического нахождения (местом жительства) является Беларусь;
  • местом нахождения банка, в котором открыт счет, используемый для оплаты таких услуг, является Беларусь;
  • сетевой (IP) адрес устройства при приобретении таких услуг, зарегистрирован в Беларуси (относится к адресному пространству Беларуси);
  • международный код страны телефонного номера, международный почтовый индекс, международный код страны для приобретения или оплаты услуг, присвоены Беларуси.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Ставка составляет 20%.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Да, сумма оборота по реализации услуг покупателям Беларуси в календарном году без учета НДС составляет 10 000 евро.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Налоговые декларации по НДС подаются ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Срок представления деклараций в 2026 году: 

  • I квартал - не позднее 22.04.2026; 
  • II квартал - не позднее 20.07.2026;
  • III квартал - не позднее 20.10.2026; 
  • IV квартал - не позднее 20.01.2027.

Вместо налоговой декларации в Налоговом кодексе предусмотрено представление информации, содержащей  сведения по оборотам по реализации услуг и исчисленную сумму НДС, подлежащую уплате.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Как правило, услуги маркетплейсов рассматриваются как услуги в электронной форме, если они подпадают под перечень, указанный в п. 4 ст. 117 Налогового кодекса Беларуси. 

При соблюдении условий, указанных выше, маркетплейсы и платформы обязаны стать на налоговый учет в Беларуси и уплачивать НДС в Беларуси.

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

При выявлении задолженности в сумме свыше 3000 базовых величин (ориентировочно 42 000 евро / 49 000 долларов США / 3 500 000 российских рублей) инспекция Министерства по налогам и сборам по городу Минску не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем ее выявления, направляет уведомление о нарушении налогового законодательства. 

Если в течение 90 дней не представлены пояснения или не погашена задолженность, принимается решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу. Актуальный перечень организаций, которым ограничен доступ, расположен по ссылке.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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