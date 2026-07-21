Налогообложение Электронных Услуг В Азербайджане

Электронные услуги, как правило, включают работы и услуги, предоставляемые через интернет-информационный ресурс...

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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

Электронные услуги, как правило, включают работы и услуги, предоставляемые через интернет-информационный ресурс, при которых нерезидент выступает в качестве продавца или поставщика. Правила «Об электронной постановке на налоговый учет, повторной постановке на учет и снятии с учета нерезидента, осуществляющего электронную торговлю через интернет-информационный ресурс, регистрации в качестве плательщика НДС, представлении деклараций по НДС и уплате НДС» (далее «Правила») приводят в качестве примеров электронные книги, музыку, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, виртуальные игры, программное обеспечение, онлайн-рекламу и иные аналогичные работы и услуги.

Данный перечень не является полностью исчерпывающим. Поэтому каждая услуга должна оцениваться с учетом ее фактического характера, способа предоставления и того, предоставляется ли она в электронной форме резидентам Азербайджана.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Да, если иностранная компания подпадает под действие Правил для нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю через интернет. Такие нерезиденты ставятся на электронный налоговый учет для целей НДС в Азербайджане, за исключением случаев, когда они осуществляют деятельность в Азербайджане через постоянное представительство, поскольку в таком случае Правила не применяются.

После постановки на учет нерезидент самостоятельно рассчитывает и уплачивает НДС. Если нерезидент не зарегистрирован в качестве плательщика НДС, НДС может рассчитываться и уплачиваться в рамках механизма налогового агента, применимого к платежам, осуществляемым лицами, не состоящими на учете в налоговых органах Азербайджана.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

В отношении электронных услуг риск возникновения обязательств по НДС в Азербайджане связан с тем, имеет ли клиент или соответствующая операция достаточную связь с Азербайджаном. К числу релевантных признаков относятся осуществление платежа через азербайджанский банк, местный филиал иностранного банка, национального оператора почтовой связи или иного поставщика платежных услуг, нахождение получателя в Азербайджане, использование азербайджанского IP-адреса либо использование мобильного кода страны, относящегося к Азербайджану.

Соответственно, электронные услуги, предоставляемые иностранным поставщиком, могут подпадать под режим НДС в Азербайджане даже при отсутствии физического присутствия такого поставщика в Азербайджане. Позиция должна быть отдельно проанализирована в случаях, когда услуга имеет смешанный характер и включает как цифровые, так и не-цифровые элементы.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Электронные услуги, подпадающие под режим НДС в Азербайджане, как правило, облагаются НДС по стандартной ставке 18%.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Да. В соответствии с общими правилами НДС обязательная регистрация в качестве плательщика НДС возникает, если объем налогооблагаемых операций превышает 200 000 манатов в течение любого последовательного 12-месячного периода либо если стоимость одной налогооблагаемой операции превышает 200 000 манатов.

Отдельно, специальные правила для нерезидентов, предоставляющих электронные услуги, предусматривают порог в размере 10 000 долларов США, вступающий в силу с 23 августа 2026 года. Поэтому иностранные поставщики электронных услуг должны оценивать как общие правила регистрации в качестве плательщика НДС, так и специальные правила для нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю, в зависимости от структуры поставок и клиентской базы в Азербайджане.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Зарегистрированный нерезидент-поставщик обязан представлять декларации по НДС через электронную платформу по форме, установленной Министерством экономики, и уплачивать НДС в государственный бюджет в соответствии с Налоговым кодексом. Регистрация в качестве плательщика НДС вступает в силу с даты постановки нерезидента на налоговый учет.

Нерезидент также обязан обратиться в налоговый орган в течение 20 рабочих дней в случае изменения информации, представленной на платформе. Нерезидент несет ответственность за достоверность всех представленных или впоследствии обновленных документов и сведений.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Правила не предусматривают отдельного детального режима для маркетплейсов или платформ, поэтому порядок применения НДС должен определяться с учетом фактической роли платформы. Если платформа выступает в качестве продавца или поставщика электронной услуги, она сама может подпадать под режим регистрации и отчетности по НДС для нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю.

Если платформа действует только как посредник, технический оператор или платежный канал, соответствующим лицом, обязанным по НДС, может оставаться основной поставщик услуги, тогда как комиссия или плата за услуги самой платформы может требовать отдельного анализа. Поэтому договорные условия, движение платежей, модель выставления счетов и условия, доводимые до клиентов, должны быть проанализированы до определения корректного налогового режима.

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

Несоблюдение налоговых правил Азербайджана может привести к доначислению налогов, применению финансовых санкций, начислению процентов за просрочку платежа и административным штрафам. В контексте электронных услуг основные риски включают непостановку на учет в качестве плательщика НДС, неначисление и неуплату НДС, некорректное определение местонахождения клиента и неполное представление отчетности.

Конкретные санкции зависят от характера нарушения, суммы неуплаченного налога и того, квалифицируется ли нарушение как просрочка платежа, непредставление отчетности, занижение налоговых обязательств или иное налоговое правонарушение. В более серьезных случаях повторное или существенное несоблюдение требований также может повысить риск налоговой проверки и потребовать более широкой оценки налоговых рисков.

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