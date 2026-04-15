Медиация В Налоговых Спорах: Допустимость, Пределы И Судебная Практика

1. Применение медиации в налоговых спорах

В административном судопроизводстве налоговый спор может быть урегулирован, в частности, путем заключения соглашения о медиации. Если ранее применение медиации в налоговых спорах воспринималось как исключение, то в настоящее время суды признают данный механизм допустимым при наличии у налогового органа административного усмотрения и при условии, что медиативное соглашение не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц. Основанием для такого подхода выступают положения статьи 120 АППК1, а также статей 176–180 ГПК2.

Ключевыми условиями допустимости медиации в налоговом споре являются:

наличие у налогового органа административного усмотрения;

соответствие соглашения закону;

отсутствие нарушения прав и законных интересов третьих лиц.

Иными словами, медиация допустима в тех случаях, когда налоговый орган вправе в пределах предоставленных ему полномочий изменить, отменить либо скорректировать ранее принятое решение либо определить порядок дальнейших действий.

На практике это может иметь место, в частности, в следующих категориях споров:

об отмене предписаний о назначении проверки;

об отмене уведомлений о результатах проверки;

об отмене актов камерального контроля;

о частичной отмене начислений, уменьшении суммы налогов, пени или иных обязательств, когда спор допускает согласование конкретного объема корректировки;

о возложении на налоговый орган обязанности рассмотреть заявление налогоплательщика и принять решение.

В таких спорах предметом медиативного соглашения могут быть:

полная или частичная отмена спорного акта;

изменение суммы налогов, пени или иных начислений;

согласование порядка исполнения налоговых обязательств;

определение процессуальных действий, которые должен совершить налоговый орган.

Для налогоплательщика медиация может означать более быструю отмену спорного акта, снижение финансовой нагрузки в согласованном объеме, а также экономию времени и возврат уплаченной государственной пошлины. Для налогового органа она позволяет снизить процессуальную нагрузку и урегулировать спор в пределах предоставленных полномочий.

В силу части 1 статьи 121 АППК медиация доступна сторонам на любой стадии судебного процесса, в том числе в суде первой инстанции, апелляции и кассации.

Медиативное соглашение утверждается судом при условии, что оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы третьих лиц. После его утверждения административный иск подлежит возврату, а соглашение приобретает обязательную силу для сторон. В случае неисполнения определения суда об утверждении соглашения суд вправе применить меры процессуального принуждения, включая денежное взыскание.

2. Судебная практика: примеры медиативных соглашений

Ниже приведены примеры из судебной практики, показывающие, какие именно категории налоговых споров могут быть урегулированы путем медиации и каким может быть содержание соответствующего соглашения.

Кейс 1. Отмена уведомления по итогам процедуры взаимного согласования (MAP)

Судебный акт: Определение Алматинского городского суда №7599-23-00-4а/1752 от 30.04.2024 г.

Суть спора:

Филиал АО обратился в суд с иском об отмене уведомления о результатах проверки в части доначисления КПН и пени. Основанием для доначислений стало несвоевременное представление сертификатов налогового резидентства иностранной головной компании, в связи с чем налоговый орган исключил из вычетов общеадминистративные и управленческие расходы, а также отказал в применении сниженной ставки налога при выплате чистого дохода. На стадии апелляции завершилась процедура взаимного согласования с иностранным государством, и КГД принял решение о принятии сертификатов и отмене уведомления в соответствующей части.

Условия соглашения:

Стороны избрали медиацию как наиболее удобный способ завершения дела в такой нестандартной ситуации. По условиям медиативного соглашения истец частично признал суммы доначислений, не относящиеся к применению конвенции об избежании двойного налогообложения, а также отозвал иск в части, покрытой решением в рамках процедуры взаимного согласования.

Практический вывод:

Медиация позволила сторонам урегулировать спор в нестандартной ситуации, когда возобновленная процедура взаимного согласования с иностранным государством завершилась уже в период судебного оспаривания результатов налоговой проверки. Такой подход позволил придать достигнутым договоренностям процессуально обязательный характер, поскольку наличие судебного акта обеспечивало возможность принудительного исполнения медиативного соглашения.

Кейс 2. Отмена предписания о назначении налоговой проверки

Судебный акт: Определение СМАС г. Астаны №7194-24-00-4/1811 от 19.06.2024 г.

Суть спора:

Истец оспаривал предписание о назначении внеплановой тематической налоговой проверки.

Условия соглашения:

В ходе предварительного слушания стороны заключили медиативное соглашение, по которому предписание подлежало отмене, а истец не возражал против возврата иска.

Практический вывод:

Суд установил, что соглашение не противоречит закону и не нарушает права, свободы и законные интересы сторон и третьих лиц. Соглашение было утверждено, иск возвращен, а уплаченная государственная пошлина – возвращена истцу. Данный пример показывает, что при наличии у налогового органа полномочий на отмену спорного акта медиация может быть использована как допустимый способ прекращения спора.

Кейс 3. Уменьшение налоговых обязательств по взаиморасчетам с поставщиком

Судебный акт: Определение СМАС Карагандинской области №3594-23-00-4/1714 от 05.02.2024 г.

Суть спора:

Истец просил признать незаконным бездействие по списанию сумм КПН и НДС по уведомлению о результатах налоговой проверки без учета сумм, ранее списанных по уведомлению, вынесенному по результатам камерального контроля, а также скорректировать пеню.

Условия соглашения:

В рамках медиации налоговый орган согласился уменьшить часть доначислений по НДС и КПН, признав, что соответствующая часть обязательств уже была исполнена налогоплательщиком ранее в рамках камерального контроля. В свою очередь, налогоплательщик отказался от иска.

Практический вывод:

Этот пример демонстрирует, что медиация возможна и в тех случаях, когда спор касается не только формальной отмены акта, но и согласования объема корректировки налоговых обязательств. Следовательно, предметом медиативного соглашения может быть и согласование размера обязательств, если налоговый орган вправе скорректировать их в пределах своих полномочий.

Кейс 4. Отмена уведомления и внесение истцом платежей по графику

Судебный акт: Определение СМАС г. Астаны №7194-24-00-4/4268 от 17.02.2025 г.

Суть спора:

Истец оспаривал уведомление о результатах налоговой проверки.

Условия соглашения:

По условиям медиативного соглашения налоговый орган частично признал иск и обязался отменить уведомление в части суммы 4 269 176,41 тенге. В свою очередь, истец признал нарушение графика платежей по режиму «временный ввоз» и обязался внести предусмотренные платежи в размере 449 047,12 тенге.

Практический вывод:

Данный пример показывает, что медиация в налоговом споре может использоваться не только для полной отмены спорного акта, но и для достижения сбалансированного решения, при котором налоговый орган соглашается на частичную отмену начислений, а налогоплательщик принимает на себя обязанность исполнить ту часть обязательств, которая им фактически признается. Это подтверждает, что предметом медиативного соглашения может быть взаимная корректировка прав и обязанностей сторон в пределах закона и полномочий налогового органа.

Кейс 5. Признание ошибочности уведомления и отмена решения налогового органа

Судебный акт: Определение СМАС г. Алматы №7594-21-00-4/1725 от 20.01.2022 г.

Суть спора:

Истец оспаривал бездействие налогового органа, выразившееся в нерассмотрении жалобы на уведомление, а также решение налогового органа о признании уведомления неисполненным.

Условия соглашения:

Стороны пришли к выводу о возможности завершить спор путем медиации. Истец отказался от заявленных требований при условии признания ответчиком ошибочности уведомления, вынесенного по техническим причинам, и незаконности соответствующего решения, подлежащего отмене.

Практический вывод:

Данный пример показывает, что предметом медиации может быть не только отмена спорного акта, но и признание налоговым органом ошибочности ранее совершенных действий либо принятых решений.

Кейс 6. Согласование срока рассмотрения заявления о возврате подоходного налога

Судебный акт: Определение СМАС Атырауской области №2394-25-00-4/1170 от 26.01.2026 г.

Суть спора:

АО обратилось в суд с иском к ДГД об обязании рассмотреть по существу заявление о возврате уплаченного подоходного налога из бюджета на основании международного договора об избежании двойного налогообложения.

Условия соглашения:

В ходе предварительного судебного заседания по ходатайству сторон была проведена судебная медиация, по результатам которой заключено медиативное соглашение. Налоговый орган обязался рассмотреть заявление истца и вынести решение в течение 30 рабочих дней с даты вступления определения суда в законную силу, а истец отказался от иска.

Практический вывод:

Пример показывает, что медиация допустима и в тех спорах, где предметом разногласий является не размер начислений или законность акта, а бездействие налогового органа и необходимость совершения им определенных действий. В подобных делах медиативное соглашение может использоваться для согласования конкретного срока и порядка исполнения обязанностей административным органом.

Кейс 7. Отказ сторон от взаимных претензий на стадии апелляции

Судебный акт: Постановление СКАД области Абай №1000-25-00-4а/19 от 27.03.2025 г.

Суть спора:

ТОО обратилось с иском к УГД об обязании начислить и перечислить пеню за несвоевременный возврат суммы превышения НДС. Решением СМАС области Абай иск был удовлетворен в полном объеме, после чего ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке.

Условия соглашения:

В ходе апелляционного рассмотрения стороны и заинтересованное лицо (ДГД) представили медиативное соглашение. Соглашение предусматривало отказ сторон от взаимных претензий по делу, включая требования о взыскании представительских расходов, а его утверждение повлекло возврат административного иска и отмену решения суда первой инстанции.

Практический вывод:

Данный пример интересен тем, что медиация была использована уже на стадии апелляционного пересмотра. Он подтверждает, что примирительные процедуры могут применяться не только в суде первой инстанции, но и на более поздних этапах процесса. Кроме того, предметом соглашения могут быть не только основные налоговые требования, но и производные процессуальные вопросы, включая отказ от требований о взыскании представительских расходов.

Кейс 8. Отмена уведомления о результатах проверки

Судебный акт: Определение СМАС Павлодарской области №5594-25-00-4/76 от 22.04.2025 г.

Суть спора:

ИП обратился в суд с иском к ДГД об оспаривании уведомления о результатах проверки, решений о классификации товаров, уведомления о погашении задолженности и решения об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности.

Условия соглашения:

В ходе рассмотрения дела в письменном производстве суд, реализуя активную роль, содействовал проведению примирительной процедуры. По условиям медиативного соглашения ответчик обязался в течение пяти рабочих дней отменить уведомление о результатах проверки, что влекло отмену производных актов, а истец отказался от исковых требований и от взыскания представительских расходов при условии исполнения соглашения.

Практический вывод:

Этот пример демонстрирует, что медиация может быть эффективной и в комплексных налоговых спорах, где оспаривается не один, а сразу несколько взаимосвязанных актов. При отмене основного акта стороны могут урегулировать и судьбу производных решений, что позволяет завершить спор в полном объеме без дальнейшего судебного разбирательства.

Кейс 9. Отмена уведомлений, вынесенных по результатам камерального контроля

Судебный акт: Определение СМАС г. Астаны №7194-25-00-4/451 от 07.03.2025 г.

Суть спора:

ТОО обратилось с иском к УГД о признании незаконными и отмене уведомлений об устранении нарушений со средней степенью риска, выявленных по результатам камерального контроля.

Условия соглашения:

В ходе рассмотрения дела стороны заявили ходатайство об утверждении медиативного соглашения. По условиям соглашения налоговый орган обязался отменить спорные уведомления в течение трех рабочих дней с даты утверждения соглашения, а истец отказался от исковых требований.

Практический вывод:

Этот пример показывает, что медиация применима и в спорах, связанных с результатами камерального контроля. В таких ситуациях медиативное соглашение позволяет быстро устранить спорный акт и завершить процесс без перехода к длительному судебному рассмотрению по существу.

Приведенные примеры подтверждают, что на практике медиация в налоговых спорах применяется гибко: для отмены спорных актов, согласования объема обязательств, определения сроков совершения действий налоговым органом и отказа от производных требований. Во всех рассмотренных случаях ключевыми условиями оставались наличие у налогового органа административного усмотрения и допустимость соглашения с точки зрения закона.

3. Выводы

Медиация в налоговых спорах может рассматриваться как самостоятельный процессуальный инструмент урегулирования спора, если предмет разногласий находится в пределах административного усмотрения налогового органа, а условия соглашения соответствуют закону и не затрагивают права третьих лиц.

Практическое значение медиации состоит в том, что она позволяет сторонам не только завершить спор без прохождения полного цикла судебного разбирательства, но и зафиксировать конкретный правовой результат: отмену либо изменение спорного акта, уменьшение суммы обязательств, определение сроков совершения действий налоговым органом или отказ от производных требований.

Тем самым медиация может быть полезна как налогоплательщику, заинтересованному в более быстром и предсказуемом разрешении спора, так и налоговому органу, действующему в пределах предоставленных полномочий.

Footnotes

1. Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI ЗРК

2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК

