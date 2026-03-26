تحديات التسعير التحويلي في أسواق الأصول الرقمية

Article Insights

Andersen – Maher Milad Iskander & Co.’s articles from Andersen in Egypt are most popular: in Middle East

in Middle East Andersen in Egypt are most popular: within Family and Matrimonial, Litigation, Mediation & Arbitration and Law Department Performance topic(s)

لقد برزت المعاملات الرقمية كأحد التحولات الجوهرية في الاقتصاد الرقمي، حيث أتاحت للفنانين ومطوري الألعاب والشركات متعددة الجنسيات فرصًا واسعة لتحقيق عوائد مالية من الأصول الرقمية على نطاق عالمي. وقد شهدت أسواق هذه المعاملات نموًا متسارعًا منذ عام ٢٠٢٠، لتشمل مجالات متعددة مثل الفن الرقمي، والمقتنيات الرقمية، وعناصر الألعاب، إضافة إلى العقارات الافتراضية. وتشير العديد من الدراسات والتحليلات الحديثة إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بلغت مليارات الدولارات على مستوى العالم، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بمفهوم الملكية الرقمية وما يرتبط به من فرص استثمارية ومجالات للمضاربة.

وعلى الرغم من هذه الإمكانات الاقتصادية الكبيرة، فإن المعاملات الرقمية تطرح في المقابل تحديات معقدة وغير مسبوقة أمام الشركات متعددة الجنسيات، لا سيما فيما يتعلق والامتثال الضريبي وقواعد حوكمة الشركات. فبخلاف السلع والخدمات التقليدية، تتسم المعاملات الرقمية بكونها غير ملموسة وفريدة في طبيعتها، وغالبًا ما تتم عبر عدة ولايات قضائية في الوقت ذاته، الأمر الذي يزيد من تعقيد تطبيق أطر التسعير التحويلي التقليدية. ومن ثمّ، يتعين على الشركات التعامل مع هذه التحديات بحذر، مع ضمان الالتزام بالمعايير الضريبية الدولية المتطورة والمتغيرة باستمرار.

وفي هذا السياق، يتناول هذا المقال تحليل هذه التحديات بصورة معمقة، من خلال استعراض حدود وقيود الأساليب التقليدية في التسعير التحويلي، وتحليل الأدوار الوظيفية للفروع المختلفة داخل مجموعات الشركات متعددة الجنسيات في بيئة المعاملات الرقمية، فضلاً عن اقتراح مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للأرباح وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

المعاملات الرقمية كأصول غير ملموسة

تمثل المعاملات الرقمية نوعًا من الأصول الرقمية التي يتم تداولها وامتلاكها في البيئة الرقمية، حيث تتميز بكون كل أصل منها فريدًا وغير قابل للاستبدال بغيره. وتعتمد القيمة الاقتصادية لهذه المعاملات على مجموعة من العوامل، من أبرزها درجة الندرة، وسمعة المبدع أو المطور، ومستوى الطلب في السوق، وذلك بدلًا من الاعتماد على تكاليف الإنتاج المادية التقليدية.

وتنعكس هذه الخصائص بصورة مباشرة على مسائل التسعير التحويلي. فمن ناحية، تؤدي الطبيعة غير الملموسة لهذه الأصول إلى صعوبة تحديد قيمتها السوقية العادلة. ومن ناحية أخرى، تكون تكاليف الإنتاج في كثير من الأحيان منخفضة مقارنة بالقيمة السوقية المحتملة لهذه الأصول. كما تتسم المعاملات الرقمية بتعدد مصادر الإيرادات المرتبطة بها، مثل العوائد الناتجة عن المبيعات الأولية والثانوية، ورسوم المنصات الرقمية، فضلًا عن الإيرادات المستمرة التي قد تنشأ من خلال ترتيبات رقمية أو تعاقدية مستمرة. وفي ضوء ذلك، قد تصبح أساليب التسعير التحويلي التقليدية مثل طريقة السعر غير المتحكم فيه القابل للمقارنة، وطريقة إعادة البيع، وطريقة التكلفة المضافة غير كافية للتعامل مع هذه الحالات، وذلك بسبب ندرة المعاملات المقارنة في السوق، إضافة إلى التقلبات السعرية الكبيرة التي تميز هذه الأصول.

علاوة على ذلك، يثير تصنيف المعاملات الرقمية ضمن الأنظمة الضريبية المختلفة تحديات إضافية، حيث تتباين مواقف الدول بشأن طبيعتها القانونية والضريبية. فقد تُصنَّف في بعض الأنظمة باعتبارها سلعًا رقمية، أو خدمات، أو حقوق ملكية فكرية، أو حتى أدوات استثمارية. ويترتب على هذا التباين اختلاف في المعالجة الضريبية المطبقة عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة احتمالات نشوء النزاعات الضريبية، فضلًا عن مخاطر الازدواج الضريبي في المعاملات العابرة للحدود.

تحديات تقييم الأصول الرقمية في المعاملات العابرة للحدود

يمثل تحديد السعر السوقي للمعاملات الرقمية لأغراض التسعير التحويلي أحد أبرز التحديات العملية والقانونية في هذا المجال، وذلك نظرًا للطبيعة الفريدة لكل معاملة رقمية، بما يحدّ من إمكانية العثور على معاملات مماثلة يمكن الاستناد إليها كمقارنات موثوقة. فعلى سبيل المثال، قد يُباع عمل فني رقمي أو أصل رقمي داخل إحدى الألعاب الإلكترونية مقابل قيمة مرتفعة، دون أن تتوافر في السوق معاملات مشابهة تسمح بإجراء مقارنة دقيقة. ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب التقلبات الحادة في الأسعار، بما يجعل من التقييم اللاحق أو بأثر رجعي مسألة بالغة الصعوبة.

وتتفاقم هذه الإشكالية عندما تسهم عدة فروع تابعة لشركة متعددة الجنسيات في مراحل إنشاء المعاملة الرقمية وتطويرها وتسويقها وتوزيعها. فقد تتولى الشركة الأم تطوير المحتوى الرقمي، في حين تضطلع إحدى الشركات التابعة بإدارة منصة البيع، بينما تتولى شركة أخرى مسؤولية التسويق على المستوى الدولي. وفي مثل هذه الحالات، يصبح من الضروري تحديد القيمة الاقتصادية الحقيقية التي ساهم بها كل كيان داخل المجموعة، وهو ما يتطلب إجراء تحليل وظيفي دقيق يراعي الوظائف المؤداة، والأصول المستخدمة، والمخاطر المتحملة من جانب كل طرف. كما يستلزم الأمر اللجوء إلى أساليب تقييم متقدمة تأخذ في الاعتبار خصوصية الأصول الرقمية وتقلبات السوق وطبيعة الإيرادات المتولدة عنها.

توزيع الإيرادات عبر العقود الذكية

تتيح الآليات التعاقدية الرقمية المرتبطة بالمعاملات الرقمية إمكانية دفع العوائد تلقائيًا للمبدعين أو للأطراف المعنية عند كل عملية إعادة بيع أو نقل للملكية. وعلى الرغم من أن هذه الآليات تسهم في تسهيل تتبع الإيرادات وضمان حصول المبدعين على حقوقهم المالية بصورة مستمرة، فإنها في الوقت ذاته تضيف درجة إضافية من التعقيد فيما يتعلق بتطبيق قواعد التسعير التحويلي في المعاملات العابرة للحدود.

فعلى سبيل المثال، إذا تمت إعادة بيع الأصل الرقمي عدة مرات في أسواق ثانوية عبر ولايات قضائية مختلفة، فإن ذلك يقتضي تخصيص الإيرادات المتولدة بصورة مناسبة بين جميع الأطراف المشاركة في سلسلة القيمة، بما في ذلك المبدع الأصلي، ومشغلو المنصات الرقمية، والجهات المسؤولة عن التسويق أو الترويج. ويستلزم تحقيق هذا التخصيص العادل اعتماد أساليب تحليلية متقدمة، من بينها منهج تقسيم الأرباح والتحليل الوظيفي الدقيق، بما يعكس بصورة واقعية مساهمة كل طرف في خلق القيمة الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة الرقمية.

عدم اليقين التنظيمي والضريبي

تواجه السلطات الضريبية في مختلف أنحاء العالم تحديات متزايدة في وضع أطر تنظيمية واضحة تحكم المعاملات الرقمية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تصدر مصلحة الضرائب الأمريكية حتى الآن إرشادات محددة تتعلق بالتسعير التحويلي لهذه المعاملات. وبالمثل، يواصل كل من الاتحاد الأوروبي وسنغافورة دراسة أطر تنظيمية محتملة، إلا أنه لم يتم حتى الآن إصدار قواعد تفصيلية تنظم هذا المجال بصورة شاملة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة من عدم اليقين التنظيمي، مما قد يعرّض الشركات لمخاطر النزاعات الضريبية، خصوصًا فيما يتعلق بتصنيف المعاملات، ومعالجة الإتاوات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما أن اختلاف تصنيف المعاملات الرقمية بين الدول يؤدي إلى تباين في المعالجة الضريبية عبر الفروع المختلفة للشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يزيد من تعقيد الامتثال الضريبي في المعاملات العابرة للحدود. وفي ضوء ذلك، تبرز أهمية التخطيط الضريبي الاستباقي، والتوثيق الدقيق للمعاملات، واعتماد أساليب تسعير مرنة تتلاءم مع طبيعة الأصول الرقمية، وذلك بهدف الحد من المخاطر الضريبية المحتملة وتقليل احتمالات النزاعات مع السلطات الضريبية المختلفة.

الأساليب المنهجية لتسعير المعاملات الرقمية

نظرًا للقيود التي تواجهها أساليب التسعير التحويلي التقليدية عند التعامل مع المعاملات الرقمية، تبرز الحاجة إلى اعتماد مناهج أكثر ملاءمة لطبيعة هذه الأصول. وتعد طرق تقسيم الأرباح من أكثر الأساليب استخدامًا في هذا المجال، لأنها تسمح بتوزيع الأرباح وفقًا للمساهمة الاقتصادية الفعلية لكل كيان داخل المجموعة. وتبدأ هذه العملية بإجراء تحليل وظيفي شامل يحدد دور كل فرع في تطوير المعاملة الرقمية أو إدارتها. ويشمل ذلك أنشطة مثل تطوير المحتوى الرقمي وتشغيل المنصة والتسويق والتوزيع. ويساعد هذا التحليل في تحديد كيفية توزيع الأرباح بصورة تعكس القيمة التي يضيفها كل طرف.

يعتمد توزيع الأرباح بعد ذلك على تقييم الوظائف التي يؤديها كل كيان داخل المجموعة، إلى جانب الأصول المستخدمة والمخاطر التي يتحملها. فقد تتولى الشركة الأم تطوير الأصل الرقمي أو التكنولوجيا المرتبطة به، بينما تقوم فروع أخرى بإدارة المنصات الرقمية أو تنفيذ الحملات التسويقية العالمية. ويسهم كل من هذه الأدوار في خلق القيمة الاقتصادية للمعاملة الرقمية. لذلك يتم تقسيم الأرباح بين الأطراف المختلفة بصورة نسبية تتناسب مع مساهمة كل كيان. ويعد هذا النهج أكثر توافقًا مع مبدأ السعر المحايد المعتمد في قواعد التسعير التحويلي الدولية.

كما تساعد التقنيات الرقمية المرتبطة بهذه المعاملات في تعزيز الشفافية وإمكانية تتبع الإيرادات المرتبطة بها. إذ يمكن تسجيل بيانات دقيقة حول المبيعات الأولية وعمليات إعادة البيع والعوائد المتكررة الناتجة عن الأصول الرقمية. ويسهم ذلك في تمكين الشركات من توثيق معاملاتها بشكل أكثر دقة ووضوح. كما توفر هذه البيانات أساسًا موضوعيًا يمكن الاستناد إليه لدعم نماذج التسعير التحويلي أمام السلطات الضريبية. ونتيجة لذلك يصبح توزيع الأرباح بين الفروع المختلفة أكثر توافقًا مع القيمة الاقتصادية الفعلية لكل طرف.

التوصيات العملية للشركات متعددة الجنسيات

ينبغي على الشركات توثيق جميع الأصول غير الملموسة المرتبطة بالمعاملات الرقمية بصورة شاملة ودقيقة، بما في ذلك تحديد ملكية هذه الأصول والحقوق المرتبطة بها، إضافة إلى توضيح الأدوار التشغيلية لكل فرع داخل المجموعة. كما يتعين اعتماد نماذج تسعير تحويلي مرنة تتلاءم مع طبيعة الأصول الرقمية وما يميزها من تقلبات في السوق. ويمكن الاستفادة من البيانات التقنية المرتبطة بالمعاملات الرقمية لتعزيز مستوى الشفافية، ودعم إجراءات المراجعة الضريبية، وتحسين دقة التقارير المالية.

ومن ناحية أخرى، يتعين على الشركات متابعة التطورات التنظيمية الدولية في هذا المجال بصورة مستمرة، والعمل على تبني استراتيجيات ضريبية استباقية تأخذ في الاعتبار مختلف أنواع الضرائب ذات الصلة، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الإتاوات في الدول المختلفة. كما أن الاحتفاظ بسجلات دقيقة توضح مساهمات الفروع المختلفة وآليات توزيع الإيرادات بينها يسهم في تقليل مخاطر النزاعات الضريبية، ويحد من احتمالات الازدواج الضريبي في المعاملات العابرة للحدود.

الخاتمة

تمثل أسواق المعاملات الرقمية مرحلة متقدمة من تطور الاقتصاد الرقمي، إذ توفر فرصًا اقتصادية كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات جديدة ومعقدة في مجال التسعير التحويلي. فطبيعة هذه المعاملات، وما يميزها من تفرد وتقلب في الأسعار وتعدد في مصادر الإيرادات، يجعل من الصعب الاعتماد على الأساليب التقليدية وحدها لتوزيع الأرباح بصورة عادلة تعكس القيمة الاقتصادية الفعلية.

ولمواجهة هذه التحديات، يتعين على الشركات تبني منهجيات أكثر ملاءمة، تقوم على إجراء تحليل وظيفي دقيق يحدد مساهمة كل كيان داخل المجموعة، إلى جانب استخدام أساليب تقسيم الأرباح التي تأخذ في الاعتبار طبيعة الأصول الرقمية ودورها في خلق القيمة. كما أن تعزيز الشفافية في توثيق المعاملات والإيرادات يمكن أن يسهم في دعم نماذج التسعير التحويلي وتحسين مستوى الامتثال الضريبي. ومع استمرار السلطات الضريبية حول العالم في تطوير أطر تنظيمية وإرشادات أوضح للأصول الرقمية، سيظل التخطيط الضريبي الاستباقي، والتوثيق الدقيق للمعاملات، واعتماد استراتيجيات تسعير مرنة عناصر أساسية لإدارة المخاطر الضريبية وضمان الامتثال في سوق يتسم بسرعة التطور والتغير.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.