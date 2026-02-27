Дивиденды И Фактическое Право На Доход (Video)

- within Tax topic(s)
18 февраля 2026 года на площадке BEPS Academy Равиль Кассильгов и Рустам Вахитов разобрали свежий судебный кейс по отстаиванию фактического права на доход при выплате дивидендов в Нидерланды.
⚡️ Как не
потерять
налоговые
льготы при
выплате
дивидендов
за рубеж?
Судебная практика меняет правила игры. Налоговые органы требуют всё больше доказательств фактического права на доход (ФПД) и наличия реального "substance" у иностранных компаний.
Хотите разобраться, как защитить свой бизнес? Приглашаем на курс «Международное налогообложение: от основ до налогового планирования»!
🎙 Спикер: Равиль Кассильгов, управляющий партнер KP Disputes, эксперт по налоговым спорам.
Что вас
ждет?
🔹 Никакой сухой теории — только практика и разбор реальных судебных дел (Казахстан, РФ, Нидерланды).
🔹 Детальный разбор тестов PPT и SLOB в рамках MLI.
🔹 Инструкции: как доказать, что ваша холдинговая компания — не просто "транзитная табуретка".
🔹 Секреты построения безопасных международных структур.
🗓 Старт: 24
марта 2026
года.
🎓 Формат: Онлайн на платформе BEPS Academy.
Количество мест ограничено. Успейте присоединиться к профессиональному комьюнити!
👉
Регистрация
и
программа
курса по
ссылке: https://beps.academy/mno26_Kazakhstan
📱 Или просто отсканируйте QR-код! по коду KPDISPUTES10 вы получите 10% скидку.
