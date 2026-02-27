ARTICLE
27 February 2026

Дивиденды И Фактическое Право На Доход (Video)

KP
KP Disputes

Contributor

KP Disputes logo
KP Disputes is Kazakhstan’s first boutique law firm fully dedicated to resolving tax and customs disputes. We handle complex cases daily, staying on top of emerging court trends to secure a competitive edge for our clients. Our Partners actively manage high-stakes matters, supported by a dedicated legal team
Explore Firm Details
18 февраля 2026 года на площадке BEPS Academy...
Kazakhstan Tax
Kassilgov & Partners LLP
Your Author LinkedIn Connections
Kassilgov & Partners LLP’s articles from KP Disputes are most popular:
  • within Tax topic(s)
  • in Asia
  • in Asia
  • in Asia
  • in Asia
  • in Asia
KP Disputes are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)

18 февраля 2026 года на площадке BEPS Academy Равиль Кассильгов и Рустам Вахитов разобрали свежий судебный кейс по отстаиванию фактического права на доход при выплате дивидендов в Нидерланды.

⚡️ Как не потерять налоговые льготы при выплате дивидендов за рубеж?
Судебная практика меняет правила игры. Налоговые органы требуют всё больше доказательств фактического права на доход (ФПД) и наличия реального "substance" у иностранных компаний.

Хотите разобраться, как защитить свой бизнес? Приглашаем на курс «Международное налогообложение: от основ до налогового планирования»!

🎙 Спикер: Равиль Кассильгов, управляющий партнер KP Disputes, эксперт по налоговым спорам.

Что вас ждет?
🔹 Никакой сухой теории — только практика и разбор реальных судебных дел (Казахстан, РФ, Нидерланды).
🔹 Детальный разбор тестов PPT и SLOB в рамках MLI.
🔹 Инструкции: как доказать, что ваша холдинговая компания — не просто "транзитная табуретка".
🔹 Секреты построения безопасных международных структур.

🗓 Старт: 24 марта 2026 года.
🎓 Формат: Онлайн на платформе BEPS Academy.

Количество мест ограничено. Успейте присоединиться к профессиональному комьюнити!

👉 Регистрация и программа курса по ссылке: https://beps.academy/mno26_Kazakhstan
📱 Или просто отсканируйте QR-код! по коду KPDISPUTES10 вы получите 10% скидку.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Kassilgov & Partners LLP
Kassilgov & Partners LLP
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More