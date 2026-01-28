Налоговые проверки и камеральный контроль в 2026 году (Video)

Ravil Kassilgov’s articles from KP Disputes are most popular:
15 января 2026 года прошел онлайн-митап совместно с REVERA Kazakhstan и KP Disputes, при поддержке ИС “Параграф” по итогам 2025 года и ключевым изменениям, к которым бизнесу в Казахстане стоит готовиться уже сейчас.
Делимся записью выступления Равиля Кассильгова (часть эфира), где разбираются:
- новые правила налоговых проверок
- изменения в камеральном контроле
