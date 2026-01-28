ARTICLE
28 January 2026

Налоговые проверки и камеральный контроль в 2026 году (Video)

KP
KP Disputes

Contributor

KP Disputes logo
KP Disputes is Kazakhstan’s first boutique law firm fully dedicated to resolving tax and customs disputes. We handle complex cases daily, staying on top of emerging court trends to secure a competitive edge for our clients. Our Partners actively manage high-stakes matters, supported by a dedicated legal team
Explore Firm Details
15 января 2026 года прошел онлайн-митап совместно с REVERA Kazakhstan и KP Disputes, при поддержке ИС "Параграф" по ито
Kazakhstan Tax
Ravil Kassilgov
Your Author LinkedIn Connections
Ravil Kassilgov’s articles from KP Disputes are most popular:
  • in Asia
  • in Asia
  • in Asia
  • in Asia
  • in Asia
  • with readers working within the Utilities industries
KP Disputes are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

15 января 2026 года прошел онлайн-митап совместно с REVERA Kazakhstan и KP Disputes, при поддержке ИС “Параграф” по итогам 2025 года и ключевым изменениям, к которым бизнесу в Казахстане стоит готовиться уже сейчас.

Делимся записью выступления Равиля Кассильгова (часть эфира), где разбираются:

  • новые правила налоговых проверок
  • изменения в камеральном контроле

🎥 Смотреть запись на YouTube:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Ravil Kassilgov
Ravil Kassilgov
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More