Spain/LatAm Practice newsletter | Octubre de 2025

Boletín Informativo de BUREN – Decimoquinta Edición Escritorio Internacional | España y Latinoamérica | Octubre de 2025

Introducción

BUREN es un bufete de abogados neerlandés independiente y multidisciplinar, con oficinas en los Países Bajos, Luxemburgo y China. A través de este boletín trimestral, BUREN les mantiene informados sobre las novedades jurídicas y fiscales relevantes. En esta decimoquinta edición, les informaremos sobre (i), la Oficina de Selección de Inversiones, (ii) novedades fiscales para 2026, (iii) jurisprudencia con respecto a dividendos y antiabuso, (iv) hacer negocios en Asia y (v) el próximo congreso anual de la IBA, al que asistiremos en noviembre en Toronto, Canadá.



Esperamos que esta información sea de su interés. Si desean más información sobre algún tema concreto, no duden en contactarnos.

Legislación de los Países Bajos

La BTI actualiza la guía sobre tecnologías sensibles bajo la Ley Vifo

La Oficina de Selección de Inversiones (BTI) ha actualizado su guía sobre lo que constituye "Estar activo en el ámbito de las tecnologías sensibles" con arreglo a la Ley de Evaluación de la Seguridad de las inversiones, Fusiones y Adquisiciones (Ley Vifo). La guía revisada aclara que las empresas dedicadas a la investigación, el desarrollo, la transformación o la fabricación de productos de doble uso o militares para uso comercial entran en el ámbito de aplicación, mientras que las que se limitan a manipular productos semielaborados sin participación técnica pueden quedar excluidas, a menos que las modificaciones sustanciales o la integración revelen especificaciones sensibles. La actualización también detalla las categorías tecnológicas designadas, incluyendo la fotónica, los semiconductores (MEMS) y los productos de seguridad de alta garantía evaluados por la AIVD. La práctica re-ciente demuestra que el factor decisivo es si una empresa tiene acceso real y conocimiento de la tecnología sensible subyacente, lo que requiere un análisis cuidadoso. En particular, la BTI sigue abierta a consultas informales y anónimas. Dado que la guía puede cambiar con la evolución del mercado y la normativa, las empresas que se planteen invertir en estos sectores deben evaluar pronto las obligaciones de notificación y buscar asesoramiento adaptado. Para más información, haga clic aquí.

Impuestos

Día de los Presupuestos 2025: Principales novedades en materia de fiscalidad internacional del Plan Fiscal 2026 de los Países Bajos

El 16 de septiembre de 2025, el Gobierno en funciones de los Países Bajos presentó el Plan Fiscal 2026, que introduce propuestas legislativas específicas de relevancia internacional. Una medida clave afecta al régimen de intereses lucrativos, al aumentar la base imponible de los intereses indirectos mediante un multiplicador de 36/31. De este modo, la fiscalidad se ajusta eficazmente al tipo de la Casilla 3, sin afectar a las estructuras existentes. Se han ampliado las normas transitorias para la clasificación de las entidades: las sociedades comanditarias que manifestaron en 2024 su intención de adoptar un mecanismo de rescate cerrado podrán mantener el estatus de transparencia fiscal hasta 2028, con una opción de elección tardía sujeta a consentimiento unánime. El tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para las propiedades residenciales adquiridas por inversores se reducirá del 10,4 % al 8 %, mientras que los tipos del impuesto de sociedades se mantienen sin cambios. El régimen fiscal para expatriados sigue reduciéndose progresivamente: a partir de 2027, la desgravación fiscal se reducirá al 27 % y, a partir de 2026, determinados gastos de vivienda y comunicación dejarán de considerarse como reembolsos extraterritoriales exentos de impuestos. En virtud del Pilar II, la Ley del Impuesto Mínimo de 2024 se modificará para incorporar las instrucciones administrativas y los cambios técnicos de la OCDE, algunos de ellos con efecto retroactivo a partir de los ejercicios que comiencen el 31 de diciembre de 2023 o posteriormente. También se aplicará la Directiva DAC9, lo que permitirá que las declaraciones relacionadas con los acuerdos fiscales multilaterales se compartan entre los Estados miembros de la UE, agilizando el cumplimiento de la normativa por parte de las multinacionales. Por último, en respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo sobre las pérdidas de liquidación, el Gobierno propone eliminar la asimetría en el tratamiento fiscal de los instrumentos de cobertura, haciendo imponibles las ganancias y limitando la deducibilidad de los costes relacionados, a partir del 1 de enero de 2027. Estos acontecimientos subrayan la necesidad de revisar a tiempo las estructuras de inversión, los acuerdos de expatriación y las posiciones fisca-les internacionales antes de fin de año. Para más información, puede consultar la infografía en inglés.

Día de los Presupuestos 2025: Cambios propuestos al régimen de intereses lucrativos

El Día de los Presupuestos (16 de septiembre de 2025), el Gobierno en funciones de los Países Bajos presentó una propuesta legislativa destinada a aumentar la presión fiscal sobre los denominados intereses lucrativos, que suelen derivarse de planes de participación en los beneficios (carried interest) o de participación en la gestión que producen rendimientos desproporcionados en relación con la inversión o el riesgo. En la actualidad, las personas físicas pueden estructurar tales intereses a través de una sociedad de cartera para beneficiarse de una tributación más baja en la Casilla 2 (31 %) en lugar del tipo más alto de la Casilla 1 (hasta el 49,5%), siempre que se distribuya el 95 % de los ingresos. La legislación propuesta pretende poner freno a esta práctica aplicando un multiplicador (36/31) al beneficio recibido, ajustando la carga fiscal a los tipos de la Casilla 3 y aumentando la base imponible global. Está previsto que los cambios entren en vigor el 1 de enero de 2026, sin que se apliquen excepciones a los acuerdos existentes. Dado el fuerte apoyo parlamentario y las consultas previas, los gestores de capital privado y otros afectados deben revisar urgentemente sus estructuras y considerar instrumentos alternativos antes de fin de año. Para más información, haga clic aquí.

Sentencia histórica del Tribunal Supremo de los Países Bajos sobre la exención fiscal de los dividendos y las medidas antiabuso

En dos sentencias históricas dictadas el 18 de julio de 2025, el Tribunal Supremo de los Países Bajos denegó las exenciones de la retención sobre los dividendos a los accionistas de sociedades belgas, reforzando la importancia de la sustancia económica y la atribución funcional en las estructuras de inversión transfronterizas. El Tribunal sostuvo que las participaciones deben estar vinculadas funcionalmente a actividades empresariales esenciales para poder acogerse a la exención, incluso si la estructura se estableció originalmente con fines legítimos. Aplicando su anterior marco de Curaçao, el Tribunal concluyó que la inversión pasiva sin gestión activa, oficinas o personal (a pesar de la forma societaria formal) podía considerarse artificial en virtud de las normas antiabuso de los Países Bajos. En particular, el Tribunal tampoco tuvo en cuenta el velo corporativo al mantener miembros de una familia belga el control total sobre las decisiones relativas a los dividendos. Estas sentencias subrayan la necesidad de que las sociedades de cartera extranjeras mantengan una sustancia económica real y evalúen continuamente la finalidad empresarial de sus estructuras, especialmente a la luz del creciente escrutinio de los acuerdos internacionales de planificación fiscal. Para más información, haga clic aquí.

Actividad transfronteriza

Hacer negocios en Asia: Adaptar la estrategia y el cumplimiento fiscal a una entidad de Hong Kong

A medida que las empresas neerlandesas se expanden por Asia, la estructura corporativa Países Bajos-Hong Kong sigue siendo un modelo muy utilizado, sobre todo para relacionarse con fabrican-tes chinos. Si bien históricamente ha estado impulsada por la optimización fiscal, hoy en día se ha centrado en garantizar el cumplimiento global y justificar las funciones empresariales. El régimen fiscal territorial de Hong Kong exime los beneficios obtenidos íntegramente fuera de sus fronteras, siempre que las empresas mantengan una documentación rigurosa que demuestre la naturaleza extra-territorial de los ingresos. Para las filiales de propiedad neerlandesa, esto significa una cuidadosa asignación de los beneficios a los territorios en los que se desarrollan actividades esenciales, como la fabricación o las ventas. Además, todas las transacciones interempresariales entre la matriz de los Países Bajos y la entidad de Hong Kong deben cumplir el principio de plena competencia, con bene-ficios que reflejen las funciones reales desempeñadas y los riesgos asumidos. Una actividad limitada justifica un beneficio modesto, mientras que una operación más compleja puede justificar una asignación mayor. Para garantizar un tratamiento fiscal previsible y satisfacer tanto a las autoridades fiscales de los Países Bajos como a las de Hong Kong, las empresas deben respaldar su estructura con un análisis funcional exhaustivo y una evaluación comparativa fiable. Este enfoque no solo re-fuerza la gobernanza, sino que también mitiga el riesgo de litigios en un entorno cada vez más orientado al cumplimiento. Para más información, haga clic aquí.

International Bar Association

Conferencia anual de IBA en Toronto 2025 del 2 – 7 noviembre de 2025

Nos complace anunciar que BUREN asistirá a la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA) que se celebrará en Toronto del 2 al 7 de noviembre de 2025 en el Metro Toronto Convention Centre. Este evento reúne a más de 5,000 profesionales del derecho de más de 130 jurisdicciones, ofreciendo una plataforma única para el intercambio de conocimientos y la creación de redes. Además, BUREN organizará un desayuno de networking en una localidad antigua preciosa en Toronto. ¡No se pierda la oportunidad de participar en este evento enriquecedor y de conectar con colegas de todo el mundo! Para más información haga clic aquí.

