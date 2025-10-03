ZHAW Steuer Update 2025, ZHAW School of Management and Law,
Winterthur
Aktualitäten zu Steuern im Vorsorge-Kontext: Kompakte Übersicht und Einordnung neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen und Praxisanweisungen, aktueller Gerichtsurteile und Aktualitäten mit Fokus auf die Beratung von Privatkunden. Überblick über anstehende Reformvorhaben im Vorsorgebereich sowie bei der Ehepaar- und Familienbesteuerung und der Besteuerung von Wohneigentum.
