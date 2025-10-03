Bär & Karrer is a renowned Swiss law firm with more than 170 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano and Zug. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world.

ZHAW Steuer Update 2025, ZHAW School of Management and Law, Winterthur



Aktualitäten zu Steuern im Vorsorge-Kontext: Kompakte Übersicht und Einordnung neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen und Praxisanweisungen, aktueller Gerichtsurteile und Aktualitäten mit Fokus auf die Beratung von Privatkunden. Überblick über anstehende Reformvorhaben im Vorsorgebereich sowie bei der Ehepaar- und Familienbesteuerung und der Besteuerung von Wohneigentum.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.