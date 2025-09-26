В настоящее время рассматривается проект Правил подтверждения соответствия участников «Астана Хаб» условиям применения уменьшения корпоративного подоходного налога на 100 процентов по доходам от оказания услуг в сфере информатизации (далее – «Правила подтверждения освобождения от КПН в Астана Хаб»).

Согласно действующему Приказу Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 15 декабря 2022 года № 1287 «Об утверждении Правил определения дохода от объектов интеллектуальной собственности и оказания услуг в сфере информатизации, к которому применяется уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов», участники Астана Хаб должны получать от Астана Хаб подтверждение о том, что у таких участников достаточно работников и ресурсов для применения освобождения от КПН в отношении услуг (допускается отклонение фактических показателей от заявленных на не более чем 20%).

Правила подтверждения освобождения от КПН в Астана Хаб расширяют и уточняют данное правило.

Теперь участники Астана Хаб должны будут ежегодно получать подтверждение о том, что они соответствуют требованиям для применения освобождения от КПН в Астана Хаб.

