Вебинар: "Как подготовиться к изменениям в налоговых спорах в 2025 году" (Video)

23 июня управляющий партнер KP Disputes Равиль Кассильгов провел вебинар для членов Американской торговой палаты в Казахстане на тему: «Как подготовиться к изменениям в налоговых спорах в 2025 году». В рамках вебинара рассматривались следующие ключевые вопросы:

Изменения в АППК и налоговые споры

Камеральный контроль в 2025 году: что изменилось

Налоговый мониторинг крупных налогоплательщиков

Обзор актуальной судебной практики

