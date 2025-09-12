Вебинар: "Как подготовиться к изменениям в налоговых спорах в 2025 году" (Video)

23 июня управляющий партнер KP Disputes Равиль Кассильгов провел вебинар для членов Американской торговой палаты в Казахстане на тему: «Как подготовиться к изменениям в налоговых спорах в 2025 году». В рамках вебинара рассматривались следующие ключевые вопросы:
- Изменения в АППК и налоговые споры
- Камеральный контроль в 2025 году: что изменилось
- Налоговый мониторинг крупных налогоплательщиков
- Обзор актуальной судебной практики
