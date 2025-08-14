销售与服务税（"SST"）范围扩大-对您的业务产生何种影响

随着销售税的近期修订及服务税适用范围的扩大，相关规定已于 2025 年7月1日（"生效日"）正式实施。为缓解过渡期压力，政府宣布将宽 限期延长至2025年12月31日。在此期间，凡已积极努力遵守新修订 SST制度的公司，将不会被处以任何罚款。

最关键的修订包括：

销售税

对公众消费的必需品及基本商品，销售税率维持不变(税率为 0%)，而对高端非必需品及非基本商品（包括但不限于木材、铁、 钢、工业机械和无人机)将征收5%或10%的销售税）。

服务税已扩展至以下服务类别:

对商业或业务用途的物品及场所的租赁和出租服务（包括机 械、车辆及商业或工业建筑的租赁），征收8%的服务税;

对建筑工程征收6%服务税，适用于与基础设施、商业建筑和 工业设施相关的建筑工程（不包括住宅建筑及与住宅建筑相 关的公共设施的建设）;

对金融服务征收8%的服务税;

对医疗服务征收6%的服务税；以及;

对私立学校和教育机构提供的教育服务征收6%的服务税。

2025年6月27日，马来西亚政府已宣布以下调整事项：

美容服务现已从扩大后的SST范围中剔除; 租赁或出租服务税及金融服务的服务税注册门槛已上调至 100 万 令吉; 企业提供租赁服务需缴纳服务税的起征点已上调至年度总销售额 达100万令吉;以及 进口水果（即进口苹果、橙子、橘子和枣）免征销售税。

示例

判断您的租金是否需缴纳8%服务税的几点注意事项

租赁或出租是否涉及商业用途的物品或场所。 承租人／房东的租赁总年销售额是否超过100万令吉 不可调整合约（non-reviewable contracts）的豁免条款：对 于不可调整合约，政府提供为期12个月（即2025年7月1 日至2026年6月30日）的服务税豁免期。所谓 "不可调整合 约" ，系指合约金额为固定金额，且不包含价格调整条款或价 值修订机制，例如：

租金于租期内为固定金额，且不与市场价格挂钩。 租金不得进行审查或重新协商，房东亦不得调整租金。



由税务局于2025年6月9日或之前盖章(印花税)。

上述12个月的豁免期适用于在2025年6月9日或之前签署 并加盖公章(印花税)的不可调整合约，前提是该等合约在豁免 期间内未被修改或续签。

服务税及建筑工程服务 建筑工程服务均须缴纳服务税，惟住宅建筑工程及与住宅建筑 相关的公共设施建设除外。值得注意的是，混合用途建筑的建 筑服务合同项下的工程服务将被征收服务税。 若建筑工程服务提供者于 12 个月期间内所提供的应税服务总 值不超过150万令吉，则可享受免税待遇。在生效日期前已全 面竣工的建筑工程服务，将无需缴纳服务税（无论发票是否在 生效日后开具，或款项是否在生效日后收到） 。 此外，与建筑工程服务相关的保留金支付可能需缴纳服务税， 具体取决于建筑工程服务合同签订时间及完工时间而定。然 而，因项目工期延误而产生的确定性违约赔偿金则无需缴纳服 务税。

以下是部分免税项目(需满足特定条件):

企业间交易仅在服务提供方和服务接受方均已注册服务税，且双 方提供相同应税服务的情况下，方可免征服务税。 向具有小型及微型企业资质的租户提供租赁服务。 同一企业集团内公司提供的租赁或出租服务可享有集团内部税收 豁免。

*****

SST 的适用范围扩大后，将产生诸多影响，具体影响程度将因贵公司的业务性 质及交易类型而异。需要重点考虑的几个事项包括：贵公司所获取或提供的服 务范围、企业集团内的关联公司交易（特别是相关豁免是否适用），以及现有 合同是否否属于可调整合约。此外，销售税可能适用于此前未征收该税的各类 商品，这将影响成本核算，特别是对某些特定行业（例如建筑业）中。

尽管上述内容概述了部分可适用的豁免措施，惟须特别注意，任何豁免条款的 适用性皆需视个别案件具体情况而定。即使情形相似，若事实背景存在差异， 结果亦可能有所不同。因此，强烈建议企业在依赖此类免税条款前，应寻求专 业建议。

出于谨慎考虑，我们建议您考虑上述变更及其可能对贵公司运营造成的影响， 并在必要时寻求专业建议。

