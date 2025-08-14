ARTICLE
14 August 2025

销售与服务税（"SST"）范围扩大-对您的业务产生何种影响

Hsian & Co

Contributor

Malaysia Tax
Yong Hsian Siong,Xiang Yen Foo, and Kah Yuen Cho
随着销售税的近期修订及服务税适用范围的扩大，相关规定已于 2025 年7月1日（"生效日"）正式实施。为缓解过渡期压力，政府宣布将宽 限期延长至2025年12月31日。在此期间，凡已积极努力遵守新修订 SST制度的公司，将不会被处以任何罚款。

最关键的修订包括：

对公众消费的必需品及基本商品，销售税率维持不变(税率为 0%)，而对高端非必需品及非基本商品（包括但不限于木材、铁、 钢、工业机械和无人机)将征收5%或10%的销售税）。

  1. 对公众消费的必需品及基本商品，销售税率维持不变(税率为 0%)，而对高端非必需品及非基本商品（包括但不限于木材、铁、 钢、工业机械和无人机)将征收5%或10%的销售税）。

服务税已扩展至以下服务类别:

  • 对商业或业务用途的物品及场所的租赁和出租服务（包括机 械、车辆及商业或工业建筑的租赁），征收8%的服务税;
  • 对建筑工程征收6%服务税，适用于与基础设施、商业建筑和 工业设施相关的建筑工程（不包括住宅建筑及与住宅建筑相 关的公共设施的建设）;
  • 对金融服务征收8%的服务税;
  • 对医疗服务征收6%的服务税；以及;
  • 对私立学校和教育机构提供的教育服务征收6%的服务税。

2025年6月27日，马来西亚政府已宣布以下调整事项：

  1. 美容服务现已从扩大后的SST范围中剔除;
  2. 租赁或出租服务税及金融服务的服务税注册门槛已上调至 100 万 令吉;
  3. 企业提供租赁服务需缴纳服务税的起征点已上调至年度总销售额 达100万令吉;以及
  4. 进口水果（即进口苹果、橙子、橘子和枣）免征销售税。

示例

  1. 判断您的租金是否需缴纳8%服务税的几点注意事项
  1. 租赁或出租是否涉及商业用途的物品或场所。
  2. 承租人／房东的租赁总年销售额是否超过100万令吉
  3. 不可调整合约（non-reviewable contracts）的豁免条款：对 于不可调整合约，政府提供为期12个月（即2025年7月1 日至2026年6月30日）的服务税豁免期。所谓 "不可调整合 约" ，系指合约金额为固定金额，且不包含价格调整条款或价 值修订机制，例如：
    1. 租金于租期内为固定金额，且不与市场价格挂钩。
    2. 租金不得进行审查或重新协商，房东亦不得调整租金。
  1. 由税务局于2025年6月9日或之前盖章(印花税)。

上述12个月的豁免期适用于在2025年6月9日或之前签署 并加盖公章(印花税)的不可调整合约，前提是该等合约在豁免 期间内未被修改或续签。

  1. 服务税及建筑工程服务
    1. 建筑工程服务均须缴纳服务税，惟住宅建筑工程及与住宅建筑 相关的公共设施建设除外。值得注意的是，混合用途建筑的建 筑服务合同项下的工程服务将被征收服务税。
    2. 若建筑工程服务提供者于 12 个月期间内所提供的应税服务总 值不超过150万令吉，则可享受免税待遇。在生效日期前已全 面竣工的建筑工程服务，将无需缴纳服务税（无论发票是否在 生效日后开具，或款项是否在生效日后收到） 。
    3. 此外，与建筑工程服务相关的保留金支付可能需缴纳服务税， 具体取决于建筑工程服务合同签订时间及完工时间而定。然 而，因项目工期延误而产生的确定性违约赔偿金则无需缴纳服 务税。

以下是部分免税项目(需满足特定条件):

  1. 企业间交易仅在服务提供方和服务接受方均已注册服务税，且双 方提供相同应税服务的情况下，方可免征服务税。
  2. 向具有小型及微型企业资质的租户提供租赁服务。
  3. 同一企业集团内公司提供的租赁或出租服务可享有集团内部税收 豁免。

*****

SST 的适用范围扩大后，将产生诸多影响，具体影响程度将因贵公司的业务性 质及交易类型而异。需要重点考虑的几个事项包括：贵公司所获取或提供的服 务范围、企业集团内的关联公司交易（特别是相关豁免是否适用），以及现有 合同是否否属于可调整合约。此外，销售税可能适用于此前未征收该税的各类 商品，这将影响成本核算，特别是对某些特定行业（例如建筑业）中。

尽管上述内容概述了部分可适用的豁免措施，惟须特别注意，任何豁免条款的 适用性皆需视个别案件具体情况而定。即使情形相似，若事实背景存在差异， 结果亦可能有所不同。因此，强烈建议企业在依赖此类免税条款前，应寻求专 业建议。

出于谨慎考虑，我们建议您考虑上述变更及其可能对贵公司运营造成的影响， 并在必要时寻求专业建议。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Yong Hsian Siong
Yong Hsian Siong
Photo of Xiang Yen Foo
Xiang Yen Foo
Photo of Kah Yuen Cho
Kah Yuen Cho
