Специфика применения соглашений об избежании двойного налогообложения в Армении

1) Какие основные соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) действуют в Армении?

В настоящее время в Армении действует более 50 соглашений об избежании двойного налогообложения. Среди стран, с которыми заключены такие соглашения:

Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Китай, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Иордания (уточняется), Казахстан, Кувейт, Ливан, Катар, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, ОАЭ, Канада, Россия, Украина, Сингапур, Мальта.

2) Какие виды доходов регулируются соглашениями об избежании двойного налогообложения?

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), как правило, основаны на модельных конвенциях ОЭСР или ООН и направлены на распределение налоговых прав между странами, чтобы избежать двойного налогообложения. Почти все соглашения охватывают общий набор видов дохода, хотя конкретные положения могут различаться.

Наиболее часто охватываемые доходы:

Доход от недвижимого имущества;

Прибыль от предпринимательской деятельности;

Дивиденды;

Проценты;

Роялти;

Прирост капитала;

Заработная плата;

Вознаграждение директоров;

Доходы артистов и спортсменов.

3) Как определяется статус налогового резидента для целей СИДН в Армении?

Согласно Налоговому кодексу РА, физическое лицо считается налоговым резидентом, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1. Правило 183 дней:

Лицо находилось на территории Армении не менее 183 дней в течение 12 месяцев, начинающихся или заканчивающихся в соответствующем налоговом году.

2. Центр жизненных интересов:

Даже если человек не провел в Армении 183 дня, он может считаться резидентом, если его центр жизненных интересов находится в Армении. Это может включать: Постоянное жилье в Армении; Личные и экономические связи (семья, собственность, бизнес).



3. Гражданство как последний критерий:

Если по вышеуказанным критериям статус остается неясным, учитывается гражданство. Однако, при наличии СИДН, применяется порядок определения резидентства, установленный в самом соглашении.

Для юридических лиц (компаний, организаций) статус резидента определяется так:

Компания зарегистрирована (инкорпорирована) в Армении; или

Ее фактическое управление осуществляется в Армении (то есть ключевые управленческие решения принимаются на территории Армении).

4) Как правильно подтвердить статус налогового резидента для применения льгот по соглашению?

Чтобы воспользоваться льготами, предусмотренными соглашением об избежании двойного налогообложения (СИДН), юридическое/физическое лицо должно подтвердить статус налогового резидента перед налоговыми органами страны-источника дохода. В Армении для этого используется сертификат налогового резидента, а также возможны дополнительные документы в зависимости от условий конкретного соглашения.

5) Как определить, какое соглашение об избежании двойного налогообложения применяется в конкретной сделке?

Чтобы определить, какое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) применяется к конкретной сделке, юридически/физические лица должны последовательно учитывать следующие факторы: какие страны участвуют в сделке, каков вид дохода, а также резидентский статус сторон.

6) Имеют ли положения СИДН преимущество над национальным законодательством?

Да, в Армении, если положения об избежании двойного налогообложения (СИДН) противоречат внутреннему налоговому законодательству, приоритет имеют нормы соглашения.

7) Какие налоговые обязательства возникают у резидента при получении доходов из-за рубежа согласно СИДН?

Налоговые резиденты Армении обязаны уплачивать налог с всемирного дохода, включая доходы, полученные за границей.

Резиденты должны отражать доходы в своих налоговых декларациях, включая:

Заработные платы;

Дивиденды;

Проценты;

Роялти;

Прирост капитала;

Арендный доход;

Пенсии и др.

8) Какие ставки подоходного налога применяются к доходам в виде дивидендов, процентов и роялти в рамках СИДН?

Ставки могут различаться в зависимости от СИДН, однако, в целом применяются следующие ставки:

1. Дивиденды

Внутренний налог в Армении на дивиденды: 5%.

По большинству СИДН максимальные ставки варьируются от 5% до 15%, в зависимости от размера доли участия.

2. Проценты

Внутренний налог в Армении: 10% удерживается с процентных выплат за рубежом.

По большинству СИДН налогу у источника на проценты ограничен 5%-10%.

3. Роялти

Внутренний налог в Армении: 10% на роялти, выплачиваемые нерезидентам.

По большинству СИДН налог на роялти ограничен 5%-10%, иногда ниже – для технических услуг.

9) Каковы механизмы устранения двойного налогообложения?

Для устранения двойного налогообложения страны используют механизмы, которые, как правило, закреплены в Соглашениях об избежании двойного налогообложения (СИДН) и/или во внутреннем налоговом законодательстве. Эти механизмы обеспечивают, чтобы один и тот же доход не облагался налогом дважды - сначала в стране источника (где получен доход), а затем в стране резидентства (где налогоплательщик проживает или зарегистрирован).

10) Каков порядок урегулирования споров и процедуры взаимного соглашения (MAP) в рамках СИДН?

Разрешение споров и процедура взаимного согласования (MAP) в рамках Соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) осуществляется преимущественно путем переговоров между компетентными налоговыми органами соответствующих государств.

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