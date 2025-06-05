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5 June 2025

Вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях

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GRATA International

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Соответствующие изменения внесены Законом № 155-VІIІ от 10 января 2025 года «О внесении изменk
Kazakhstan Tax
Assel Ilyassova
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С 13 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в сфере административной ответственности.

Соответствующие изменения внесены Законом № 155-VІIІ от 10 января 2025 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» (далее –«КоАП»).

Ключевые изменениями в сфере налогообложения, таможенного дела и пенсионного обеспечения:

1. Ключевые изменениями в сфере налогообложения, таможенного дела и пенсионного обеспечения.

  • Для физических лиц срок исковой давности по правонарушениям в сферах налогообложения, пенсионного обеспечения, обязательного социального и медицинского страхования, а также таможенного дела составляет 1 год.
  • Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) срок исковой давности составляет:
    • по налоговым и таможенным правонарушениям — 3 года;
    • по правонарушениямв сфере пенсионного обеспечения, обязательного социального имедицинского страхования — 5 лет.
  • Для юридических лиц и ИП, в отношении которых налоговым или таможенным законодательством установлен 5-летний срок исковой давности (субъекты крупного предпринимательства, недропользователи и т.д.), применяется тот же срок давности в 5 лет при привлечении к административной ответственности.

(Изменения внесены путем дополнения статьи 32 КоАП новым пунктом 2-1)

2. Исключена ответственность за необоснованное проведение иных форм контроля и надзора с посещением субъектов частного предпринимательства.

Ранее за совершение данного административного правонарушения на должностные лица налагался штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году).

(Исключена статья 175-1 КоАП)

3. Вводится административная ответственность за сокрытие физическими лицами иностранных активов в декларации об активах и обязательствах (форма 250) и декларации о доходах и имуществе (форма 270).

Ранее физические лица привлекались к ответственности за неотражение сведений о наличии имущества за рубежом и денежных средств в иностранных банках в декларации об индивидуальном подоходном налоге.

Теперь сделано уточнение, что ответственность также распространяется при неотражении тех же сведений в декларации об активах и обязательствах и декларации о доходах и имуществе, и влечет штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге в 2025 году).

Непредставление данных деклараций также приравнивается к неотражению сведений о наличии имущества зарубежом и денежных средств в иностранных банках, что влечет штраф в размере 100 МРП.

Повторное сокрытие активов путем неотражения в декларациях или их непредставления в течение года после первого штрафа влечет повторный штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году).

(Изменение внесено в пункт 3 и примечание 3 статьи 275 КоАП)

4. Теперь физические лица, ИП, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокатыи юридические лица не будут привлекаться к административной ответственности за правонарушения в области пенсионного обеспечения, совершенные в виде:

1) непредставления в налоговый орган списков вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным и профессиональным пенсионным взносам;

2) непредставления в налоговые органы расчетов по обязательным пенсионным и профессионально пенсионным взносам;

3) неведения первичного учета по обязательным пенсионным и профессионально пенсионным взносам по каждому работнику;

4) непредставления вкладчикам сведений по обязательным пенсионным и профессиональным пенсионным взносам;

5) неперечисления, несвоевременного и (или) неполного исчисления, удержания (начисления) и (или) уплаты (перечисления) обязательных пенсионных и профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ;

6) непрекращения всех расходных операций по кассе по распоряжению налоговых органов, -

если сумма нарушения по обязательным пенсионным и профессиональным пенсионным взносам составляет менее 1 МРП (3 932 тенге в 2025 году).

(Изменения внесены путем дополнения статьи 91 КоАП новым примечанием 3)

5. Перечень отягчающих обстоятельств при административных правонарушениях дополнен совершением правонарушения в условиях военного положения.

(Изменение внесено в подпункт 9 статьи 57 КоАП)

6. Теперь течение срока наложения административного взыскания приостанавливается в случае действия непреодолимой силы (форс-мажор).

(Изменение внесено в пункт 5 статьи 62 КоАП)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Assel Ilyassova
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