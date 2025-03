Massaal Bezwaar Tegen Hoge Belastingrente

Op 7 november 2024 is door de Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak [verwijzing naar uitspraak] gedaan betreft de belastingrente die is berekend op een aanslag vennootschapsbelasting.

Op 7 november 2024 is door de Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak [verwijzing naar uitspraak] gedaan betreft de belastingrente die is berekend op een aanslag vennootschapsbelasting. Het ging hierbij om een berekend percentage van 8% (tarief destijds) zijnde het 'hoge' tarief. De Rechtbank was van mening dat het hoge rentepercentage in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Volgens de Rechtbank moet het percentage voor belastingrente verlaagd worden naar 4%, zoals het van toepassing is op andere belastingmiddelen, onder andere de inkomstenbelasting en de loonbelasting.

Sinds de uitspraak op 7 november 2024 is er een groot aantal aan bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst tegen de hoge belastingrente. Om dit proces binnen de Belastingdienst soepel te laten verlopen, heeft de staatssecretaris van Financiën een aanwijzing 'massaal bezwaar' aangewezen. Het doel van deze aanwijzing is om efficiënte en eenduidige afdoening van de bezwaarschriften toe te passen. Dit betekent het volgende: nadat de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan op de rechtsvragen die de staatssecretaris heeft geformuleerd, zullen de bezwaren collectief behandeld worden en vervolgens in één keer uitspraak worden gedaan.

De aanwijzing 'massaal bezwaar' geldt voor de volgende belastingsoorten:

Vennootschapsbelasting en bronbelasting: belastingrente berekend over een periode ná 1 januari 2022;

belastingrente berekend over een periode ná 1 januari 2022; Solidariteitsbijdrage: belastingrente berekend over een periode ná 1 januari 2022;

belastingrente berekend over een periode ná 1 januari 2022; Minimumbelasting: belastingrente berekend over een periode ná 1 januari 2024;

belastingrente berekend over een periode ná 1 januari 2024; Winstaandeel (Mijnbouwwet): belastingrente berekend over een periode ná 1 januari 2025.

Het percentage voor de belastingrente wordt regelmatig opnieuw vastgesteld. Zie voor het volledige verloop van de belastingrente over de afgelopen jaren het overzicht op de website van de Belastingdienst [verwijzing] Zo gold er voor de vennootschapsbelasting een percentage van 4% tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021. Vanaf dat moment is het voor de belastingen uti bovenstaande overzicht hard gegaan. Vanaf 1 januari 2022 werd het percentage van 8%. Vanaf 1 januari 2024 was dat zelfs 10%! Dit duurde tot en met 31 december 2024. Sinds 1 januari 2025 wordt er een percentage gehanteerd van 9% voor de belastingrente.

De belastingrente voor de overige belastingen is op zijn hoogst 7,5% geweest in het jaar 2024 en bedraagt inmiddels 6,5% vanaf 1 januari 2025.

Om mee te doen aan het massaal bezwaar moet tijdig actie ondernemen tegen de in rekening gebrachte belastingrente. Dit betekent dat tijdig bezwaar moet worden gemaakt tegen de belastingrente op definitieve aanslagen. Daarnaast moet separaat worden verzocht om herziening van belastingrente op voorlopige aanslagen.

Het kan overigens ook verstandig zijn bezwaar te maken tegen de hoogte van de overige belastingen.

