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15 January 2025

Обзор Судебной Практики Верховного Суда РК Об Определении Подсудности При Обжаловании Электронных Документов

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GRATA International

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В адрес Компании налоговым органом вынесено уведомление об устранении нарушений
Kazakhstan Tax
Assel Ilyassova
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В адрес Компании налоговым органом вынесено уведомление об устранении нарушений налогового законодательства. Уведомление было направлено посредством программы «Е-салық бизнес», а получено Компанией через программное обеспечение e-inis-client.

Согласно статье 106 АППК, административный акт, вынесенный в форме электронного документа, рассматривается по месту жительства (нахождения) истца.

Вместе с тем, положения Закона «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» разграничивают понятия электронная копия документа и электронный документ. Так, электронная копия документа является полностью аналогичной версией документа на бумажном носителе, но в электронной форме, а электронный документ подразумевает за собой обязательное удостоверение посредством ЭЦП.

На основании этого, Компания обжаловала уведомление в суд по месту своего нахождения.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РК пришла к следующим выводам:

  • Уведомление, направленное Компании, является электронной версией документа, а не электронным документом. Налоговым органом пояснено, что уведомления изначально формируются на бумажном носителе с проставлением подписи должностного лица и печати организации. Электронные копии таких уведомлении направляются налогоплательщикам через программу «Е-салық бизнес», и не требуют удостоверения посредством ЭЦП. Оригинальные (бумажные) версии данных уведомлении хранятся в реестре налогового органа для предоставления налогоплательщикам по запросу.
  • Таким образом, обжалуемое уведомление является электронной копией документа, а не электронным документом. Соответственно, неприменимы положения статьи 106 АППК о подсудности обжалования электронного документа по месту нахождения истца

В итоге суды пришли к выводу, что уведомление налогового органа является электронной копией документа, а не электронным документом. Соответственно, подсудность по месту нахождения истца была определена неверно.

Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/428 от 7 ноября 2024 года.

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Assel Ilyassova
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