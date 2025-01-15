Обзор Судебной Практики Верховного Суда РК Об Определении Подсудности При Обжаловании Электронных Документов

В адрес Компании налоговым органом вынесено уведомление об устранении нарушений налогового законодательства. Уведомление было направлено посредством программы «Е-салық бизнес», а получено Компанией через программное обеспечение e-inis-client.
Согласно статье 106 АППК, административный акт, вынесенный в форме электронного документа, рассматривается по месту жительства (нахождения) истца.
Вместе с тем, положения Закона «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» разграничивают понятия электронная копия документа и электронный документ. Так, электронная копия документа является полностью аналогичной версией документа на бумажном носителе, но в электронной форме, а электронный документ подразумевает за собой обязательное удостоверение посредством ЭЦП.
На основании этого, Компания обжаловала уведомление в суд по месту своего нахождения.
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РК пришла к следующим выводам:
- Уведомление, направленное Компании, является электронной версией документа, а не электронным документом. Налоговым органом пояснено, что уведомления изначально формируются на бумажном носителе с проставлением подписи должностного лица и печати организации. Электронные копии таких уведомлении направляются налогоплательщикам через программу «Е-салық бизнес», и не требуют удостоверения посредством ЭЦП. Оригинальные (бумажные) версии данных уведомлении хранятся в реестре налогового органа для предоставления налогоплательщикам по запросу.
- Таким образом, обжалуемое уведомление является электронной копией документа, а не электронным документом. Соответственно, неприменимы положения статьи 106 АППК о подсудности обжалования электронного документа по месту нахождения истца
В итоге суды пришли к выводу, что уведомление налогового органа является электронной копией документа, а не электронным документом. Соответственно, подсудность по месту нахождения истца была определена неверно.
Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/428 от 7 ноября 2024 года.
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