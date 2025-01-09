Новое условие для освобождения от налогообложения дивидендов по ценным бумагам, торгующимся на KASE и AIX

25 декабря 2024 года было опубликовано Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2024 года № 1096 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 911 «Об определении критериев осуществления торгов ценными бумагами на бирже» (далее – «Постановление»).

Постановление добавило еще одно условие для освобождения от налогообложения дивидендов по ценным бумагам, торгующимся на KASE и AIX1, а именно:

Размещение ценных бумаг путем проведения IPO/SPO составляет не менее 10% от общего количества размещенных ценных бумаг, за вычетом выкупленных эмитентом.



или





или Количество ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 10% от общего количества размещенных ценных бумаг, за вычетом выкупленных эмитентом.

При этом, при расчете количества ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, исключаются ценные бумаги, которые находятся в собственности:

государства;

должностных лиц эмитента и их близких родственников;

юридических лиц, в которых должностные лица эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и/или являются должностными лицами;

юридических лиц, в которых крупные акционеры эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и/или являются должностными лицами;

дочерних организаций эмитента и дочерних организаций крупного акционера эмитента;

лиц, каждому из которых принадлежат данные ценные бумаги, в количестве, составляющем 10% и более от общего количества размещенных ценных бумаг этого эмитента, за вычетом выкупленных эмитентом.

Постановление вступает в силу 05 января 2025 года.

Footnote

1. Просим учесть, что на данный момент нет корреспондирующего изменения в Совместном приказе «Об определении критериев осуществления торгов ценными бумагами на фондовой бирже Международного финансового центра «Астана», что ставит под сомнение применение указанного критерия к ценным бумагам, торгующимся на AIX, до внесения вышеуказанного корреспондирующего изменения.

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