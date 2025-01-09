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9 January 2025

Новое условие для освобождения от налогообложения дивидендов по ценным бумагам, торгующимся на KASE и AIX

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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25 декабря 2024 года было опубликовано Постановление Правительства Республики Казахс&#
Kazakhstan Tax
Assel Ilyassova
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25 декабря 2024 года было опубликовано Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2024 года № 1096 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 911 «Об определении критериев осуществления торгов ценными бумагами на бирже» (далее – «Постановление»).

Постановление добавило еще одно условие для освобождения от налогообложения дивидендов по ценным бумагам, торгующимся на KASE и AIX1, а именно:

  • Размещение ценных бумаг путем проведения IPO/SPO составляет не менее 10% от общего количества размещенных ценных бумаг, за вычетом выкупленных эмитентом.

    или

  • Количество ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 10% от общего количества размещенных ценных бумаг, за вычетом выкупленных эмитентом.

При этом, при расчете количества ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, исключаются ценные бумаги, которые находятся в собственности:

  • государства;
  • должностных лиц эмитента и их близких родственников;
  • юридических лиц, в которых должностные лица эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и/или являются должностными лицами;
  • юридических лиц, в которых крупные акционеры эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и/или являются должностными лицами;
  • дочерних организаций эмитента и дочерних организаций крупного акционера эмитента;
  • лиц, каждому из которых принадлежат данные ценные бумаги, в количестве, составляющем 10% и более от общего количества размещенных ценных бумаг этого эмитента, за вычетом выкупленных эмитентом.

Постановление вступает в силу 05 января 2025 года.

Footnote

1. Просим учесть, что на данный момент нет корреспондирующего изменения в Совместном приказе «Об определении критериев осуществления торгов ценными бумагами на фондовой бирже Международного финансового центра «Астана», что ставит под сомнение применение указанного критерия к ценным бумагам, торгующимся на AIX, до внесения вышеуказанного корреспондирующего изменения.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Assel Ilyassova
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