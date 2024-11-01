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1 November 2024

Налоговые Последствия Банкротства В Беларуси

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В ходе процедуры банкротства должник уплачивает текущие налоговые платежи. Налог
Belarus Tax
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1) Какие налоги подлежат уплате в ходе процедуры банкротства?

В ходе процедуры банкротства должник уплачивает текущие налоговые платежи. Налоговая задолженность, возникшая до начала процедуры банкротства, включается в реестр требований кредиторов по требованию налогового органа, которое направляется антикризисному управляющему.

2) Какая судьба непогашенных налоговых обязательств в ходе процедур банкротства?

Непогашенные налоговые обязательства, возникшие до начала процедуры банкротства, включаются в реестр требований кредиторов. Обязательства удовлетворяются в рамках третьей очереди в соответствии с реестром требований кредиторов и графиком удовлетворения требований кредиторов.

Если налоговые обязательства не были погашены в полном объеме в связи с недостаточностью или отсутствием у должника имущества, они считаются погашенными.

3) Несут ли учредители (акционеры) банкротящегося предприятия субсидиарную ответственность по налоговым долгам?

Учредители (акционеры) несут солидарно субсидиарную ответственность по налоговым долгам при недостаточности у него имущества только в случае, если банкротство было вызвано виновными (умышленными) действиями учредителей (акционеров). Исключения установлены для резидентов Парка высоких технологий, резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".

4) Какие налоговые последствия возникают при реализации имущества банкрота?

Сохраняется общий порядок налогообложения сделок. В ликвидационном производстве предусмотрены освобождения от некоторых налогов, например, от НДС при реализации имущества, предприятия как имущественного комплекса, включая передачу имущества кредиторам.

5) Какие налоговые риски возникают у покупателей имущества банкрота?

Налоговые риски приобретения имущества должника в банкротстве связаны с возможным признанием сделки ничтожной, например, при отсутствии согласования собрания (комитетом) кредиторов. В такой ситуации будет произведена корректировка налоговых обязательств покупателя, например, суммы НДС.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Polina Sachava
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