Налоговые Последствия Банкротства В Беларуси

1) Какие налоги подлежат уплате в ходе процедуры банкротства?

В ходе процедуры банкротства должник уплачивает текущие налоговые платежи. Налоговая задолженность, возникшая до начала процедуры банкротства, включается в реестр требований кредиторов по требованию налогового органа, которое направляется антикризисному управляющему.

2) Какая судьба непогашенных налоговых обязательств в ходе процедур банкротства?

Непогашенные налоговые обязательства, возникшие до начала процедуры банкротства, включаются в реестр требований кредиторов. Обязательства удовлетворяются в рамках третьей очереди в соответствии с реестром требований кредиторов и графиком удовлетворения требований кредиторов.

Если налоговые обязательства не были погашены в полном объеме в связи с недостаточностью или отсутствием у должника имущества, они считаются погашенными.

3) Несут ли учредители (акционеры) банкротящегося предприятия субсидиарную ответственность по налоговым долгам?

Учредители (акционеры) несут солидарно субсидиарную ответственность по налоговым долгам при недостаточности у него имущества только в случае, если банкротство было вызвано виновными (умышленными) действиями учредителей (акционеров). Исключения установлены для резидентов Парка высоких технологий, резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".

4) Какие налоговые последствия возникают при реализации имущества банкрота?

Сохраняется общий порядок налогообложения сделок. В ликвидационном производстве предусмотрены освобождения от некоторых налогов, например, от НДС при реализации имущества, предприятия как имущественного комплекса, включая передачу имущества кредиторам.

5) Какие налоговые риски возникают у покупателей имущества банкрота?

Налоговые риски приобретения имущества должника в банкротстве связаны с возможным признанием сделки ничтожной, например, при отсутствии согласования собрания (комитетом) кредиторов. В такой ситуации будет произведена корректировка налоговых обязательств покупателя, например, суммы НДС.

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