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GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный правовой бизнес-гайд, где собраны главные правовые инсайты и полезные стратегии по ведению бизнеса в странах присутствия GRATA International.

В рамках GILS ведущие юристы-практики тщательно подготовили обзор законодательной базы на тему: Налоговый контроль и обжалование его результатов.

Четвертое издание GILS посвящено налоговому праву и охватывает ключевые вопросы налогового контроля в 7 странах: Беларусь, Казахстан, Молдова, Монголия, Россия, Туркменистан, Узбекистан.

В этом издании GILS вы найдете информацию о налоговом контроле, различных его видах и формах, а также о процедурах судебного урегулирования налоговых споров.

Команда GRATA International состоит из специалистов, которые имеют солидный опыт работы в органах налоговой службы, зарекомендовавших себя как лучших юристов по взаимодействию с государственными органами по различным налоговым вопросам, в том числе в ходе проведения налогового контроля и обжаловании его результатов.

Читайте GILS: Налоговое право→

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.