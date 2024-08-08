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8 August 2024

GRATA International Legal Series (GILS): Налоговое Право

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный правовой бизнес-гайд, где...
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GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный правовой бизнес-гайд, где собраны главные правовые инсайты и полезные стратегии по ведению бизнеса в странах присутствия GRATA International.

В рамках GILS ведущие юристы-практики тщательно подготовили обзор законодательной базы на тему: Налоговый контроль и обжалование его результатов.

Четвертое издание GILS посвящено налоговому праву и охватывает ключевые вопросы налогового контроля в 7 странах: Беларусь, Казахстан, Молдова, Монголия, Россия, Туркменистан, Узбекистан. 

В этом издании GILS вы найдете информацию о налоговом контроле, различных его видах и формах, а также о процедурах судебного урегулирования налоговых споров. 

Команда GRATA International состоит из специалистов, которые имеют солидный опыт работы в органах налоговой службы, зарекомендовавших себя как лучших юристов по взаимодействию с государственными органами по различным налоговым вопросам, в том числе в ходе проведения налогового контроля и обжаловании его результатов.

Читайте GILS: Налоговое право→

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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