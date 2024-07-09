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9 July 2024

Отмена всеобщего декларирования для нерезидентов

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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02 июля 2024 года был опубликован Закон Республики Казахстан от 01 июля 2024 года № 105-VIII «О внесении
Kazakhstan Tax
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02 июля 2024 года был опубликован Закон Республики Казахстан от 01 июля 2024 года № 105-VIII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Согласно изменениям, предложенным вышеуказанным актом, с 13 июля 2024 года следующие физические лица, являющиеся налоговыми нерезидентами, освобождаются от обязанности предоставлять декларацию об активах и обязательствах (форма 250) и декларацию о доходах и имуществе (форма 270):

  • работники казахстанских государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора;
  • руководители и участники (учредители) казахстанских юридических лиц;
  • супруги вышеуказанных лиц.

До внесения вышеуказанных изменений, вышеуказанные лица обязаны были предоставлять декларацию об активах и обязательствах (форма 250) до 15 сентября отчетного года, а также декларацию о доходах и имуществе (форма 270) в последующие отчетные годы.

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