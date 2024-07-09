02 июля 2024 года был опубликован Закон Республики Казахстан от 01 июля 2024 года № 105-VIII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Согласно изменениям, предложенным вышеуказанным актом, с 13 июля 2024 года следующие физические лица, являющиеся налоговыми нерезидентами, освобождаются от обязанности предоставлять декларацию об активах и обязательствах (форма 250) и декларацию о доходах и имуществе (форма 270):

работники казахстанских государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора;

руководители и участники (учредители) казахстанских юридических лиц;

супруги вышеуказанных лиц.

До внесения вышеуказанных изменений, вышеуказанные лица обязаны были предоставлять декларацию об активах и обязательствах (форма 250) до 15 сентября отчетного года, а также декларацию о доходах и имуществе (форма 270) в последующие отчетные годы.

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