在越南营商的九大挑战

受不断增长的国内市场及勤奋且受过良好教育的年轻人口（他们也是南亚增长最快的中产阶级）的推动，预计在未来几年，越南经济将以每年 6%的速度增长。然而，投资者仍不可忽视在越南营商所面临的挑战。



越南走过了一条成功的发展道路。在持续经济改革和有利全球趋势的推动下，越南在二十多年的时间里从世界上最贫穷的国家之一跻身中等收入经济体的行列。

2023年，越南GDP增长了5.05%；外国直接投资（FDI）——越南的主要经济驱动力之一——在同年增长了3.5%，达到231.8亿美元。其中，制造业和房地产业在此期间获得了最多的FDI流入，其次是发电、输电、银行业和金融业。

尽管具有上述显著优势，但有意在越南营商的外国企业仍面临着许多重大挑战，包括数字化转型不足、环境和金融政策落实缓慢等。

以下是在越南营商的九大挑战。

1.创办公司

TMF Group的《2024年全球商业复杂性指数》（GBCI 2024）显示，越南的商业环境复杂性排在第49位。这一排名低于2023年的第46位和2022年的第42位，反映出越南在过去三年中简化了商业流程。

目前，设立企业的步骤由7个减少至2个，办理时间也缩短了15天，常规商业活动只需不到一个半月就能走完流程。实体在注册之前，必须要有公司地址和已签订的租约。部分外国投资需要遵守一定的条件和限制。特定药物、化学品和矿物、某些生物制品和鞭炮相关的业务禁止接收外国资金注入。

2.以越南语申报和存档

所有书面文件必须以越南语书写，外国文件也必须附上经认证的翻译。这些外国文件应当得到投资者原籍国法院的公证或认证，随后由越南大使馆认证。执照亦以越南语颁发。部分许可和报告程序已实现电子化，但语言和认证的相关要求保持不变。投资统计报告是强制性的，违规者将受到行政处罚。

3.货币

越南盾兑美元实行紧密的爬行钉住汇率制，为贸易伙伴提供稳定的汇率。作为亚洲最稳定的货币之一，越南盾的坚挺有助于吸引FDI。越南政府对外汇交易进行严格监管，一般情况下，外汇流入的规定较流出的规定更宽松。

4.税务

近年来，越南政府对复杂的税收制度进行了改革。为打造有利的营商环境，越南财政部已颁布相关法规，包括使用电子发票，以及简化增值税和企业所得税的申报程序。在税务申报的信息技术方面，自2017年末起，越南已实施电子报税。除此之外，为澄清不明确的税务问题，并减少公司在越南营商的税务合规负担，企业所得税、增值税、税收征管等现行法律也在不断修订和完善。

5.支付与银行系统革新

虽然与许多亚洲邻国相比，越南的银行系统起步较晚，但其发展速度却在世界上名列前茅。过去，越南经济严重依赖现金；但如今，越南拥有多种银行模式，如国有银行、股份制商业银行、合资银行以及外国股东独资银行。虽然相较其他亚洲市场，越南的数字化进程缓慢，但新冠疫情爆发后，线下购物受到限制，推动了无现金支付的应用，数字银行业务开始增长。随着金融科技行业的兴起，越南的数字银行有望在不久的将来得到进一步的发展。

6.官僚主义和透明度缺乏

越南是一个在不断变化的国家，且正朝着更加全球化的方向缓慢迈进。因此，官方机构流程依然复杂，并且随着法规逐渐迈向现代化，透明度不足的问题持续显现。越南的监管机制与商业法律，以及某些政府部门的管辖范围重叠，导致政府的政策缺乏一致性。不良的企业披露政策和缺乏财务透明度也使得尽职调查和"了解您的客户"（KYC）更加复杂。

近来，公共服务部门反腐和电子政务推行有所进展。越南正在通过公共服务网站系统逐步更新行政程序，以提高透明度。不过，由于系统还存在许多局限性，可提供的服务有限，这些更新仍处于初步阶段。

7.知识产权保护

虽然越南已制定保护知识产权的法规，但执法力度非常薄弱，知识产权滥用问题依然存在。截至2023年，越南在使用盗版软件最多的前20个国家中排名第6位。政府正在采取措施解决此问题，并出台新法例保护知识产权（包括版权）、工业产权和植物新品种权。如果外国企业想要注册其知识产权，必须通过授权代理人向越南国家工业产权局（NoIP）提交申请。无论NoIP的权威性如何，建议持有知识产权的企业在出口产品到越南或在越南成立公司之前，必须先妥善完成上述申请。

8.打击腐败

尽管多年来越南推行了重大改革，但腐败情况仍十分普遍，在当地营商的企业很可能都会遇到相关情形。越南政府致力于打击腐败，现已颁布反腐败法规、制定反腐败战略、强化机构，并签署了《联合国反腐败公约》（UNCAC）。相较一些邻国，越南拥有全面的反腐框架，但即便政府有意打击腐败，实践中却难以监管。收受贿赂、支付"疏通费"、接受昂贵礼物以促进商业关系都是违法行为，但却普遍存在，这阻碍了许多支持零容忍政策的投资者。

9.尊重商业文化的重要性

越南的商业文化以商业伙伴之间的社交联系为中心，这也许源于儒家思想对当地人的深刻影响。交易者必须准备好分享关于家庭和爱好的个人信息，因为这将有助于改善与当地合作伙伴的关系，甚至影响最终的交易成败。在越南，大多数商业联系是通过介绍和推荐而来，您能得到的价格可能由您与企业结交的方式决定。资历也同样重要，特别是您与政府或国有机构接洽的时候。集体决策在越南商业文化中占据着重要地位。大多数决策都是由委员会做出，没有个体拥有绝对权力，这令团体关系比个人关系更重要。

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