Mario Chaparro, nombrado nuevamente Juez Único de Apelación de Fútbol Sala de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol renueva su confianza en el profesional de Toda & Nel-lo para formar parte de sus órganos disciplinarios durante la temporada 2026/2027.

Mario Chaparro ha sido nombrado nuevamente Juez Único de Apelación de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la temporada 2026/2027, renovando así la confianza depositada en él para desempeñar una responsabilidad que ya ejerció durante la pasada temporada.

La renovación en esta responsabilidad supone un nuevo reconocimiento a su experiencia y especialización en el ámbito del derecho deportivo, una disciplina en la que ha desarrollado una destacada trayectoria profesional asesorando a clubes, federaciones, ligas profesionales, deportistas y entidades del sector.

Como Juez Único de Apelación de Fútbol Sala, continuará desempeñando funciones en el ámbito de la justicia deportiva federativa, ejerciendo una labor esencial para la correcta aplicación de la normativa disciplinaria en esta modalidad deportiva.

Un reconocimiento a su sólida trayectoria profesional en uno de los ámbitos de especialización con mayor proyección dentro del sector jurídico deportivo.