ARTICLE
23 July 2026

Mario Chaparro, nombrado nuevamente Juez Único de Apelación de Fútbol Sala de la RFEF

TN
Toda & Nel-lo

Contributor

Toda & Nel-lo logo
Established in 1992, Toda & Nel-lo is a multidisciplinary firm providing legal advisory services for companies and individuals, in both public and private spheres. Made up by a team of highly qualified professionals with proven expertise, the aim of the firm is to meet with the utmost efficiency our clients' needs, providing value added solutions in all the branches of the law relevant to any economic activities.
Explore Firm Details
La Real Federación Española de Fútbol ha renovado el nombramiento de Mario Chaparro como Juez Único de Apelación de Fútbol Sala para la temporada 2026/2027. Este reconocimiento destaca su experiencia y especialización en derecho deportivo, donde ha asesorado a clubes, federaciones, ligas profesionales y deportistas.
Spain Media, Telecoms, IT, Entertainment
Toda & Nel-lo
Your Author LinkedIn Connections
Toda & Nel-lo’s articles from Toda & Nel-lo are most popular:
  • in European Union
Toda & Nel-lo are most popular:
  • within Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring, Government, Public Sector and Criminal Law topic(s)

La Real Federación Española de Fútbol renueva su confianza en el profesional de Toda & Nel-lo para formar parte de sus órganos disciplinarios durante la temporada 2026/2027.

Mario Chaparro ha sido nombrado nuevamente Juez Único de Apelación de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la temporada 2026/2027, renovando así la confianza depositada en él para desempeñar una responsabilidad que ya ejerció durante la pasada temporada.

La renovación en esta responsabilidad supone un nuevo reconocimiento a su experiencia y especialización en el ámbito del derecho deportivo, una disciplina en la que ha desarrollado una destacada trayectoria profesional asesorando a clubes, federaciones, ligas profesionales, deportistas y entidades del sector.

Como Juez Único de Apelación de Fútbol Sala, continuará desempeñando funciones en el ámbito de la justicia deportiva federativa, ejerciendo una labor esencial para la correcta aplicación de la normativa disciplinaria en esta modalidad deportiva.

Un reconocimiento a su sólida trayectoria profesional en uno de los ámbitos de especialización con mayor proyección dentro del sector jurídico deportivo.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Toda & Nel-lo
Toda & Nel-lo
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More