اتفاقيات المساهمين في ظل القانون المصري

يمكن لاتفاقية المساهمين أن تحدد ما إذا كانت الشركة قادرة على الاستمرار في مواجهة نزاعات المؤسسين، وجولات الاستثمار، وتغيرات الملكية.

في مصر، أصبحت اتفاقيات المساهمين أداة قانونية أساسية للشركات الناشئة، والشركات العائلية، والشركات المدعومة بالاستثمارات، والتي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين المساهمين بما يتجاوز ما يرد في النظام الأساسي أو عقد تأسيس الشركة. فمن الحوكمة وحقوق التصويت، إلى قيود نقل الأسهم، وآليات الخروج، وتسوية المنازعات، توفر اتفاقية المساهمين الإطار التعاقدي الذي يساعد الشركات على العمل بوضوح واستقرار.

ومع ذلك، فإن صياغة اتفاقية مساهمين في ظل القانون المصري لا تقتصر على مجرد نقل نماذج دولية جاهزة. فبعض الأحكام تتطلب تصديقًا أو اعتمادًا، وقد تتعارض أحكام أخرى مع قواعد قانونية آمرة، كما أن البنود المصاغة على نحو غير محكم قد تصبح صعبة التنفيذ، أو حتى غير قابلة للتنفيذ.

ما هي اتفاقية المساهمين؟

اتفاقية المساهمين هي ترتيب تعاقدي خاص بين المساهمين ينظم علاقتهم وحقوقهم والتزاماتهم وإدارة الشركة. وعلى خلاف النظام الأساسي أو عقد التأسيس، الذي يتم إيداعه علنًا وينظم الشركة في مواجهة الغير، فإن اتفاقية المساهمين تعمل داخليًا بين المساهمين أنفسهم.

وبموجب القانون المصري، يجوز للمساهمين أو الشركاء صراحة إبرام اتفاقيات تنظم علاقتهم سواء عند تأسيس الشركة أو بعد ذلك. وعمليًا، تُستخدم اتفاقيات المساهمين عادة لمعالجة المسائل التي تكون إما تفصيلية بدرجة لا تناسب إدراجها في مستندات تأسيس الشركة، أو ذات طبيعة تجارية حساسة.

وتساعد اتفاقية المساهمين المصاغة بشكل سليم على حماية مساهمي الأقلية، ومنع حالات تعطل الإدارة، وتنظيم خروج المؤسسين، والرقابة على نقل الأسهم، وتسهيل جولات الاستثمار المستقبلية. كما تضع آليات عملية للحوكمة وتسوية المنازعات، مما يجعلها من أهم الأدوات القانونية للشركات الناشئة والشركات المغلقة العاملة في مصر.

الأساس القانوني لاتفاقيات المساهمين في ظل القانون المصري

يتمثل الإطار القانوني المنظم لاتفاقيات المساهمين في مصر بصفة أساسية في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري، والتي تقر صراحة بحق المساهمين أو الشركاء في إبرام اتفاقيات تنظم علاقتهم.

وتجيز المادة ٢ مكرر من اللائحة التنفيذية للمساهمين إبرام هذه الاتفاقيات سواء عند التأسيس أو في أي مرحلة لاحقة من عمر الشركة. ومع ذلك، فإن الاتفاقية تكون، في الأصل، ملزمة فقط للأطراف الموقعة عليها، ما لم يتم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.

ويُعد هذا التمييز بالغ الأهمية من الناحية العملية. فبينما قد تنظم اتفاقية المساهمين العلاقة بين الموقعين عليها تنظيمًا صحيحًا، إلا أن بعض أحكامها قد لا تكون نافذة في مواجهة المساهمين المستقبليين أو الغير ما لم يتم استيفاء إجراءات الاعتماد المؤسسي المطلوبة.

وبموجب اللائحة التنفيذية، تكتسب مسألة الاعتماد أهمية خاصة عندما تتضمن الاتفاقية أحكامًا تتعلق بحقوق خاصة للمساهمين، أو ترتيبات التصويت، أو قيود نقل الأسهم، أو آليات تؤثر في إدارة الشركة والسيطرة عليها. ولذلك، فإن البنود مثل حقوق السحب، وحقوق المرافقة، وترتيبات حق الاعتراض، وقيود نقل الأسهم، تُصاغ عادة إلى جانب آليات الاعتماد المؤسسي اللازمة لتعزيز قابليتها للتنفيذ.

وفي الوقت ذاته، تظل اتفاقيات المساهمين خاضعة للأحكام الآمرة في القانون المصري، ولا يجوز لها أن تتجاوز الحماية القانونية المقررة بموجب قانون الشركات.

ومن الأمثلة المهمة على ذلك المادة ٢٩٣ من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالاندماج، والتي تشترط موافقة جميع المساهمين الذين ستزداد التزاماتهم نتيجة الاندماج. وبناءً عليه، حتى لو تضمنت اتفاقية المساهمين أحكامًا واسعة تمنح الأغلبية سلطة التحكم، فلا يجوز لهذه الأحكام أن تلغي متطلبات الموافقة الإلزامية التي يفرضها القانون.

الأحكام الرئيسية التي تتضمنها اتفاقيات المساهمين عادة

يختلف محتوى اتفاقية المساهمين بحسب حجم الشركة، وطبيعة النشاط، والعلاقة بين المساهمين. ومع ذلك، تظهر بعض الأحكام بصفة متكررة في معظم اتفاقيات المساهمين المصاغة بشكل جيد، لأنها تعالج المسائل الأكثر احتمالًا لإثارة النزاعات أو عدم اليقين التشغيلي.

ومن أهم الأقسام ما يتعلق بهيكل ملكية الشركة وترتيبات رأس المال. فعادة ما تسجل الاتفاقية نسب ملكية المساهمين، وكيفية التعامل مع زيادات رأس المال المستقبلية، والقواعد المنظمة للتخفيف أو دخول مستثمرين جدد. وفي هياكل الشركات الناشئة، أصبحت أحكام استحقاق حصص المؤسسين على مراحل شائعة بصورة متزايدة، خاصة عندما يكون من المتوقع أن يظل المؤسسون مشاركين بفعالية في النشاط خلال مدة محددة.

كما تمثل أحكام الحوكمة جزءًا محوريًا من الاتفاقية. وتنظم هذه البنود تشكيل مجلس الإدارة، وحقوق التعيين والعزل، ونسب التصويت المطلوبة، والمسائل التي تستلزم موافقات معززة من المساهمين. وغالبًا ما تشمل المسائل المحجوزة معاملات جوهرية مثل الاندماجات، وزيادات رأس المال، والاقتراض الكبير، أو تغيير أنشطة الشركة.

وتُعد قيود نقل الأسهم أيضًا من السمات الرئيسية لاتفاقيات المساهمين في الممارسة المصرية. وتهدف هذه الأحكام إلى الحفاظ على استقرار هيكل الملكية وتنظيم كيفية نقل الأسهم. وغالبًا ما تتضمن الاتفاقيات حقوق الأولوية في الشراء، وحقوق العرض الأول، وحقوق المرافقة، وحقوق السحب، وترتيبات الحظر المؤقت على البيع، وذلك لمنع التغيرات غير المتوقعة في السيطرة على الشركة.

كما تعالج العديد من اتفاقيات المساهمين الحالات التي يخرج فيها أحد المساهمين من النشاط. وتحدد أحكام المغادر الجيد والمغادر السيئ الظروف التي يجوز فيها إعادة شراء الأسهم وطريقة التقييم المطبقة في كل حالة. وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة في الشركات التي يقودها المؤسسون، حيث يرتبط نجاح الشركة غالبًا باستمرار مشاركة أفراد محددين فيها.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن اتفاقيات المساهمين الحديثة عادة التزامات السرية، وقيود عدم المنافسة، وأحكام نقل أو التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، وآليات تسوية المنازعات. وتهدف هذه البنود مجتمعة إلى حماية المصالح التجارية للشركة، مع تقليل احتمالات نشوء نزاعات مطولة بين المساهمين.

حقوق المرافقة، وحقوق السحب، وحق العرض الأول

تُعد آليات تقييد نقل الأسهم من أهم الأحكام التجارية في اتفاقية المساهمين، خاصة في الشركات الناشئة، والشركات العائلية، والشركات المدعومة بالاستثمارات. وتهدف البنود مثل حقوق المرافقة، وحقوق السحب، وحقوق العرض الأول إلى تنظيم التغيرات في الملكية وحماية المساهمين من عمليات نقل السيطرة غير المتوقعة أو غير العادلة.

تهدف حقوق المرافقة إلى حماية مساهمي الأقلية عندما يقرر مساهم الأغلبية بيع أسهمه إلى طرف ثالث. وبموجب هذه الآلية، يُمنح مساهمو الأقلية الحق في المشاركة في الصفقة وبيع أسهمهم إلى ذات المشتري وبذات الشروط والأحكام المعروضة على مساهم الأغلبية. والغرض من هذا الحكم هو منع مساهمي الأقلية من البقاء في الشركة تحت سيطرة مساهم جديد لم يختاروه أو يتفاوضوا معه. وعمليًا، تعزز بنود حقوق المرافقة مبدأ المعاملة المتساوية بين المساهمين عند صفقات الخروج، وتكتسب أهمية خاصة عندما تؤثر السيطرة على الشركة بشكل جوهري في قرارات الإدارة واستراتيجية العمل.

مثال ١:



على سبيل المثال، إذا وافق مؤسس شركة ناشئة يملك حصة مسيطرة على بيع حصته إلى مستثمر استراتيجي، فإن بند حق المرافقة يتيح لمستثمري الأقلية المشاركة في عملية البيع والتصرف في أسهمهم بذات الشروط التجارية، بدلًا من البقاء كمساهمين في ظل هيكل ملكية جديد للشركة.



أما حقوق السحب فتعمل في الاتجاه المقابل. إذ تتيح هذه الأحكام لمساهمي الأغلبية، متى تم استيفاء حد ملكية معين، إلزام مساهمي الأقلية ببيع أسهمهم إلى مشترٍ من الغير بذات الشروط والأحكام. ويتمثل الهدف التجاري من حقوق السحب في تسهيل بيع الشركة ككل، ومنع مساهمي الأقلية من عرقلة صفقات قد تكون مجدية تجاريًا للشركة ومستثمريها. وعمليًا، غالبًا ما تقترن بنود حقوق السحب بضمانات تتعلق بالحد الأدنى لسعر البيع، وعدالة الإجراءات، والمساواة في المعاملة، وذلك لضمان عدم الإضرار بمساهمي الأقلية على نحو غير عادل أثناء تنفيذ الصفقة.

مثال ٢:



إذا تلقى مستثمر في الملكية الخاصة عرضًا للاستحواذ على ١٠٠٪ من شركة ضمن محفظته الاستثمارية، فقد يتيح له حق السحب إلزام باقي مساهمي الأقلية بالمشاركة في الصفقة، بما يضمن عدم تعطيل عملية الاستحواذ المقترحة بسبب حصة أقلية صغيرة.



ومن الآليات الأخرى الشائعة في نقل الأسهم حق العرض الأول (ROFO). وبموجب هذا الحق، يجب على المساهم الراغب في بيع أسهمه أن يعرض هذه الأسهم أولًا على المساهمين الحاليين قبل التوجه إلى مشترين خارجيين. وبذلك تُمنح للمساهمين الحاليين الفرصة الأولى للتفاوض بشأن شراء الأسهم داخليًا. ولا يجوز للمساهم البائع الدخول في مفاوضات مع الغير إلا إذا رفض المساهمون الحاليون العرض، أو لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المدة المحددة.

مثال ٣:



قد يُطبق حق العرض الأول في حالة رغبة أحد أفراد شركة عائلية في الخروج من الشركة. فقبل التواصل مع مستثمرين خارجيين، يجب على المساهم الراغب في الخروج أن يعرض الأسهم أولًا على باقي أفراد العائلة، بما يحافظ على فرصة بقاء الملكية داخل مجموعة المساهمين الحالية.



ويختلف حق العرض الأول (ROFO) عن حق الأولوية في الشراء أو حق الرفض الأول (ROFR). فبموجب آلية حق الرفض الأول، يُسمح للمساهم البائع أولًا بالحصول على عرض جاد من مشترٍ خارجي، ثم يُمنح المساهمون الحاليون الحق في مطابقة هذا العرض وشراء الأسهم بذات الشروط أو بشروط مماثلة جوهريًا. ومن الناحية العملية، يمنح حق العرض الأول البائع مرونة أكبر أثناء عملية البيع، بينما يوفر حق الرفض الأول حماية أقوى للمساهمين الحاليين، لأنه يتيح لهم تقييم ومطابقة عرض خارجي مختبر في السوق.

مثال ٤:



إذا تلقى أحد المساهمين في شركة مغلقة عرضًا من مستثمر خارجي، يجوز لباقي المساهمين اختيار شراء الأسهم بأنفسهم من خلال مطابقة عرض الطرف الثالث بموجب بند حق الرفض الأول، وبذلك يمنعون دخول مساهم جديد إلى الشركة.



وتؤدي هذه الآليات الخاصة بنقل الأسهم دورًا مهمًا في الحفاظ على استقرار هيكل المساهمين، وتنظيم التغيرات في السيطرة، وتحقيق التوازن بين مصالح مساهمي الأغلبية ومساهمي الأقلية. ومع ذلك، وفي ظل القانون المصري، يجب دائمًا تنسيق هذه الأحكام بعناية مع النظام الأساسي للشركة وأي متطلبات موافقات مؤسسية واجبة التطبيق، وذلك لتعزيز قابليتها للتنفيذ وتقليل مخاطر النزاعات المستقبلية.

المشكلات الشائعة التي تؤثر في قابلية تنفيذ اتفاقيات المساهمين في مصر

على الرغم من أهمية اتفاقيات المساهمين، فإنها كثيرًا ما تواجه مشكلات عملية تتعلق بقابليتها للتنفيذ، خاصة عندما تُصاغ دون مراعاة كافية لمتطلبات قانون الشركات المصري.

وتتمثل إحدى أكثر المشكلات شيوعًا في التعامل مع الاتفاقية باعتبارها مجرد إجراء شكلي عند التأسيس، دون تنفيذها فعليًا بعد ذلك. ففي كثير من الحالات، يستمر المساهمون في إدارة الشركة بصورة غير رسمية، أو يتجاهلون إجراءات الموافقة المنصوص عليها في اتفاقية المساهمين، أو يعدلون ترتيباتهم لاحقًا من خلال تفاهمات شفوية غير موثقة. ويؤدي ذلك غالبًا إلى إضعاف قابلية الاتفاقية للتنفيذ عمليًا عند نشوء النزاعات.

وتتمثل مشكلة متكررة أخرى في عدم الحصول على اعتماد الجمعية العامة غير العادية متى كان ذلك مطلوبًا بموجب اللائحة التنفيذية. فالبنود التي تنظم ترتيبات التصويت، أو قيود نقل الأسهم، أو آليات السيطرة بين المساهمين قد تصبح صعبة التنفيذ في مواجهة غير الموقعين أو المساهمين المستقبليين إذا لم يتم استكمال إجراءات الاعتماد المؤسسي اللازمة.

كما أن التعارض بين اتفاقية المساهمين والنظام الأساسي للشركة يخلق مخاطر قانونية جوهرية. فبموجب القانون المصري، لا يجوز للمساهمين أن يتجاوزوا تعاقديًا القواعد القانونية الآمرة أو الأحكام الواردة في المستندات الدستورية للشركة. ونتيجة لذلك، قد تمتنع المحاكم عن إنفاذ البنود التي تتعارض مع قانون الشركات أو تقيد على نحو غير مشروع حقوق المساهمين التي يحميها القانون.

وتظهر مشكلات قابلية التنفيذ أيضًا عندما تعتمد الاتفاقية بدرجة كبيرة على نماذج أجنبية عامة لم يتم تكييفها مع الممارسة القانونية المصرية. فالصياغات النمطية كثيرًا ما تترك مسائل مهمة دون تحديد واضح، مثل منهجيات التقييم، وإجراءات الخروج، أو آليات معالجة حالات التعثر أو الجمود في اتخاذ القرار. وعمليًا، تؤدي البنود الغامضة غالبًا إلى خلق نزاعات إضافية بدلًا من منعها.

وأخيرًا، تصبح العديد من اتفاقيات المساهمين قديمة مع تطور الشركة. فالاتفاقيات التي تُصاغ في البداية لمجموعة صغيرة من المؤسسين قد لا تعود كافية لتنظيم دخول المستثمرين، أو خطط ملكية العاملين، أو عمليات إعادة الهيكلة، أو التغيرات في السيطرة الإدارية. ودون مراجعة وتعديل دوري، قد تفقد الاتفاقية تدريجيًا فعاليتها التجارية وصلتها العملية بواقع الشركة.

أفضل الممارسات في صياغة اتفاقيات المساهمين في مصر

ينبغي ألا تقتصر اتفاقية المساهمين المصاغة بشكل جيد على تنظيم العلاقة الحالية بين المساهمين، بل يجب أن تستشرف أيضًا نمو الشركة المستقبلي، وهيكل الاستثمار، ومناطق النزاع المحتملة. ولذلك، تُعد الدراسة القانونية والتجارية الدقيقة في مرحلة الصياغة أمرًا جوهريًا.

ومن أهم الاعتبارات ضرورة ضمان الاتساق بين اتفاقية المساهمين والنظام الأساسي للشركة. فيجب مواءمة حقوق الحوكمة، ونسب التصويت، وقيود نقل الأسهم، والمسائل المحجوزة بين الوثيقتين، بهدف تقليل مخاطر التعارض أو عدم القابلية للتنفيذ. وعمليًا، فإن صياغة الوثيقتين بالتوازي غالبًا ما تؤدي إلى هيكل حوكمة أكثر اتساقًا ووضوحًا.

كما ينبغي للمساهمين مراعاة متطلبات الاعتماد منذ البداية، خاصة عندما تتضمن الاتفاقية أحكامًا تؤثر في حقوق المساهمين، أو سلطات الإدارة، أو نقل الأسهم. فاستكمال إجراءات الجمعية العامة غير العادية في مرحلة مبكرة يمكن أن يعزز بدرجة كبيرة قابلية الاتفاقية للتنفيذ في مواجهة المساهمين الحاليين والمستقبليين على حد سواء.

وتُعد وضوح الصياغة مسألة لا تقل أهمية. فالنماذج شديدة التعقيد أو المنقولة بصورة مكثفة من نماذج أجنبية كثيرًا ما تخلق غموضًا بدلًا من توفير الحماية. ولذلك، يجب صياغة الأحكام المتعلقة بالتقييم، والخروج، وحل حالات التعثر أو الجمود، وآليات نقل الأسهم باستخدام معايير واضحة وموضوعية قابلة للتطبيق عمليًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب التعامل مع اتفاقيات المساهمين باعتبارها وثائق حية، لا مجرد مستندات جامدة مرتبطة بمرحلة التأسيس. وينبغي مراجعة الاتفاقية كلما انضم مستثمرون جدد إلى الشركة، أو حدثت إعادة هيكلة جوهرية لرأس المال، أو تغير هيكل الحوكمة بصورة مؤثرة. فالتحديث المنتظم لاتفاقية المساهمين يساعد على ضمان استمرارها في التعبير عن الواقع التجاري للشركة.

والأهم من ذلك، يجب أن يظل المساهمون على دراية بأن الترتيبات التعاقدية لا يجوز أن تتجاوز الأحكام الآمرة في القانون المصري. ولذلك، ينبغي أن تعمل اتفاقية المساهمين المصاغة بعناية في انسجام مع قانون الشركات ولائحته التنفيذية، مع تحقيق التوازن بين مصالح المؤسسين والمستثمرين ومساهمي الأقلية على حد سواء.

الخاتمة

اتفاقية المساهمين ليست مجرد وثيقة مؤسسية تكميلية. ففي كثير من الشركات، ولا سيما الشركات الناشئة والشركات المغلقة، تمثل هذه الاتفاقية الإطار الرئيسي الذي يحكم الملكية، والسيطرة، واتخاذ القرارات، والعلاقة بين المساهمين.

وفي ظل القانون المصري، تُعد اتفاقيات المساهمين معترفًا بها صراحة، وتُستخدم على نطاق واسع لتنظيم المسائل التي تتجاوز نطاق النظام الأساسي للشركة. إلا أن فعاليتها لا تعتمد فقط على جودة الصياغة، بل تعتمد أيضًا على استيفاء إجراءات الاعتماد المؤسسي، والاتساق مع المتطلبات القانونية، والمراجعة الدورية مع تطور الشركة.

وعندما تُبنى اتفاقية المساهمين على نحو سليم، فإنها يمكن أن تقلل النزاعات بشكل كبير، وتحمي مصالح المساهمين، وتوفر الاستقرار اللازم للنمو والاستثمار على المدى الطويل. وفي المقابل، فإن الاتفاقيات الضعيفة أو القديمة كثيرًا ما تصبح مصدرًا للغموض والنزاع بدلًا من أن تكون وسيلة للحماية. ولذلك، فإن فهم الأبعاد القانونية والعملية لاتفاقيات المساهمين في ظل القانون المصري يُعد أمرًا أساسيًا للمؤسسين والمستثمرين والمستشارين القانونيين على حد سواء، من أجل بناء هيكل مؤسسي مستدام.