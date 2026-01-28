تأسيس الشركات في مصر 2026 | بسّط إجراءات تأسيس أعمالك اليوم مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة

- within Immigration, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and International Law topic(s)
- in Middle East
تتصدّر مصر المشهد الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستقطبةً المبتكرين، والشركات الناشئة، والمؤسسات متعددة الجنسيات على حد سواء. وبفضل قاعدتها السكانية الواسعة التي تتجاوز 100 مليون نسمة ، وموقعها الفريد عند ملتقى ثلاث قارات، وإصلاحاتها الاقتصادية المستمرة، تُقدّم مصر فرصًا لا مثيل لها لمن يرغب في تأسيس وتنميتها.
إلا أنه ورغم الإمكانيات الهائلة، يتطلب تأسيس شركة في مصر تخطيطًا دقيقًا، ودقة قانونية، ومعرفة تامة باللوائح المحلية. وهنا يأتي دور مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة، حيث تُقدّم دعمًا شاملاً ومتكاملاً لجعل عملية تأسيس شركتك بسيطة وآمنة ومتوافقة تمامًا مع القانون المصري.
لماذا تختار مصر لتأسيس شركتك؟
لقد ساهم قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في خلق بيئة استثمارية مرنة وجاذبة. إليك ما يجعل مصر وجهة استثمارية مميزة:
- الملكية الأجنبية الكاملة: يُمكن للأجانب الآن امتلاك ما يصل إلى 100% من الشركات في معظم القطاعات.
- الموقع الاستراتيجي: تُتيح مصر الوصول إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال اتفاقيات تجارية مثل الكوميسا، والجافتا، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
- حوافز الاستثمار: تتوفر تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية ومزايا المناطق الحرة للمشاريع المؤهلة.
- دخول السوق بتكلفة معقولة: انخفاض تكاليف العمالة والترخيص والتشغيل مقارنةً بالمراكز الإقليمية الأخرى.
- الحماية القانونية: ضمانات قوية لتحويل الأرباح وحماية من التأميم.
خطوة بخطوة: كيفية تأسيس شركة في مصر
نُسهّل عليك في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة كل مرحلة من مراحل تأسيس شركتك، ونضمن لك الدقة والسرعة والامتثال الكامل للقوانين.
الخطوة الأولى: اختيار الشكل القانوني الأمثل
تُحدد أهداف عملك نوع الشركة الأنسب لك.
|
النوع
|
الوصف
|
النشاط الأنسب
|
شركة ذات مسؤولية محدودة
|
الهيكل الأكثر شيوعًا؛ يتراوح عدد المساهمين فيه بين 2 و50 مساهمًا.
|
الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الخدمات.
|
شركة مساهمة
|
يتطلب 3 مساهمين على الأقل؛ وهو مناسب للاستثمارات الكبيرة.
|
المشاريع الصناعية والتجارية.
|
فرع لشركة أجنبية
|
يعمل تحت اسم الشركة الأم.
|
الشركات الأجنبية المتعاقدة مع مصر.
|
مكتب تمثيلي
|
كيان غير تجاري مخصص لأبحاث السوق وتحليلها.
|
دراسات الجدوى ومكاتب الاتصال والتنسيق.
يساعدك فريقنا القانوني في اختيار الهيكل الأمثل الذي يقلل التكاليف ويعزز التحكم، مع ضمان الامتثال للوائح المصرية.
الخطوة الثانية: حجز اسم شركتك
نتولى حجز اسم شركتك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لضمان تميزه ومطابقته لقواعد التسمية المصرية.
الخطوة الثالثة: صياغة وتوثيق مستنداتك القانونية
نُعدّ جميع مستندات الشركة باللغة العربية، بما في ذلك:
- النظام الأساسي (يحدد الأهداف والمساهمين ورأس المال).
- توكيلات رسمية للتمثيل المحلي.
- قرارات المساهمين ووثائق إثبات الهوية.
تُترجم جميع المستندات الأجنبية وتُصدّق عليها السفارة المصرية قبل تقديمها.
تضمن مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة سلامة مستنداتك قانونيًا وقبولها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المرة الأولى، مما يوفر عليك التأخير والرسوم الإضافية.
الخطوة الرابعة: إيداع رأس المال وفتح حساب بنكي
قبل تأسيس الشركة، يجب إيداع رأس المال المطلوب في حساب بنكي مؤقت. تختلف متطلبات رأس المال حسب نوع الشركة، وتبدأ عادةً من 50,000 جنيه مصري للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
نساعدكم في فتح حسابكم والحصول على شهادة بنكية تُثبت الإيداع، وهي مطلوبة للتسجيل.
الخطوة الخامسة: التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحصول على السجل التجاري
نُقدّم ملف تأسيس شركتكم كاملاً إلى الهيئة العامة للاستثمار والتمويل، التي تقوم بمراجعته وإصدار شهادة ترخيص الاستثمار والسجل التجاري.
بمجرد إصدارهما، تُصبح شركتكم كياناً قانونياً معترفاً به رسمياً في مصر.
مدة الإجراءات: عادةً من 10 إلى 15 يوم عمل عند اكتمال المستندات وتصديقها حسب الأصول.
الخطوة السادسة: الامتثال بعد التأسيس
بعد التسجيل، تبقى عدة خطوات قبل أن تتمكن شركتكم من بدء عملياتها:
- تسجيل البطاقة الضريبية وتسجيل ضريبة القيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب المصرية.
- تسجيل التأمينات الاجتماعية للموظفين.
- عضوية غرفة التجارة.
- رخصة مزاولة النشاط من البلدية (إن كانت مطلوبة).
يتولى فريقنا إكمال جميع الإجراءات اللاحقة للتسجيل لضمان بدء شركتكم عملياتها بسلاسة ودون انقطاع.
منهج عملنا – تبسيط الإجراءات القانونية المعقدة
ندرك أن النظام الإداري في مصر قد يكون معقدًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب. لذا، تُقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة حلولًا قانونية شاملة، تتولى جميع التفاصيل من الألف إلى الياء.
تشمل خدماتنا القانونية ما يلي:
• تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار في مصر.
- صياغة وتوثيق النظام الأساسي للشركات باللغتين العربية والإنجليزية.
- تسجيل الشركات في البنوك والضرائب والعمالة.
- الحصول على التراخيص الصناعية والمهنية عند الحاجة.
- تقديم الاستشارات القانونية بشأن الملكية والحوافز الضريبية والمناطق الحرة.
- دعم مستمر في حوكمة الشركات والامتثال للوائح.
نتواصل مباشرة مع الجهات الحكومية لتسريع الموافقات اللازمة، مما يقلل التأخير والتكاليف.
مثال: تأسيس سلس لمستثمر خليجي
تواصلت شركة مقاولات سعودية مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للتوسع في مصر.
- أوصينا بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مما يسمح بالتملك الأجنبي الكامل.
- تم توثيق جميع وثائق الشركة وترجمتها وتقديمها إلى الهيئة العامة للاستثمار في مصر خلال أيام.
- تم إصدار رخصة الاستثمار والسجل التجاري في أقل من ثلاثة أسابيع.
- تولينا إجراءات التسجيل الضريبي والامتثال لقوانين العمل، مما مكّن الشركة من بدء العمليات فورًا.
النتيجة: شركة مصرية مرخصة بالكامل تعمل بشكل قانوني وفعال دون أي تعقيدات.
لماذا تُعدّ مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة خيارك الأمثل؟
- محامون متخصصون في قانون الشركات: نمثل عملاءنا أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهات المختصة.
- تكاليف واضحة: جميع الرسوم مُفصّلة بوضوح، بدون أي رسوم خفية أو تكاليف إضافية.
- صياغة ثنائية اللغة: يتم إعداد جميع الوثائق القانونية باللغتين العربية والإنجليزية لضمان الوضوح التام.
- خبرة محلية، معايير عالمية: بفضل مكاتبنا في مصر والمملكة العربية السعودية، نخدم المستثمرين في مختلف الأنظمة القانونية.
- شراكة شاملة: من التأسيس وحتى الامتثال السنوي، نظل شريكك القانوني الموثوق.
الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المستثمرون الجدد
نُقدّم تمثيلاً قانونياً مباشراً بصلاحيات كاملة أمام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
يُدقّق فريقنا في جميع المستندات القانونية قبل تقديمها.
نتولّى جميع معاملات الضرائب والتأمين وتجديدها.
نُقدّم المشورة بشأن نوع الكيان الأمثل بناءً على نموذج أعمالكم.
|
الخطأ
|
المخاطرة
|
حلولنا
|
استخدام وسطاء غير متخصصين
|
تسجيل غير صحيح أو تأخيرات
|
نُقدّم تمثيلاً قانونياً مباشراً بصلاحيات كاملة أمام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
|
عدم اكتمال تصديق المستندات
|
رفض الطلب
|
يُدقّق فريقنا في جميع المستندات القانونية قبل تقديمها.
|
تجاهل المستندات المقدمة بعد التسجيل
|
غرامات أو تعليق العمل
|
نتولّى جميع معاملات الضرائب والتأمين وتجديدها.
|
اختيار نوع الشركة الخاطئ
|
إعادة هيكلة مكلفة لاحقاً
|
نُقدّم المشورة بشأن نوع الكيان الأمثل بناءً على نموذج أعمالكم.
أهم المعلومات القانونية للمستثمرين
- الملكية الأجنبية: مسموح بها في معظم القطاعات؛ وقد تتطلب بعضها شركاء مصريين أو موافقات أمنية إضافية.
- معدلات الضرائب: ضريبة الشركات عمومًا 22.5%؛ وتُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% ما لم تُعفى منها.
- المناطق الحرة: توفر إعفاءات جمركية وإجراءات استيراد وتصدير مبسطة.
- الالتزامات السنوية: يجب على الشركات تجديد التراخيص، وتقديم الإقرارات الضريبية، وعقد اجتماعات الجمعية العمومية.
ملاحظات ختامية
احجز استشارتك الآن
يمكن أن يتم تأسيس الشركات في مصر بسلاسة متى توفر الدعم القانوني المتخصص. إذ تتولى مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة الإشراف على جميع مراحل التأسيس بكفاءة ودقة ووضوح كامل. بدءًا من إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، وصولًا إلى استخراج رخصة الاستثمار والالتزام بمتطلبات ما بعد القيد، يتم تبسيط الإجراءات بما يُمكّن العملاء من التركيز على تطوير أعمالهم.
تواصل اليوم مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على خطة مُعدّة خصيصًا لتأسيس شركة في مصر، توضّح المدد الزمنية، والمتطلبات القانونية، والتكاليف المتوقعة.
أسس شركتك في مصر بسلاسة؛ ورسِخ نجاحك على أسس قانونية متينة مع شريكك الموثوق مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية.
