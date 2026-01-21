قانون الشركات في مصر 6202 | أهم التطورات القانونية للمستثمرين | السعدني ومشاركوة للمحاماة

تُسلط هذه الرؤية العامة المُقدمة من مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية الضوء على أهم التطورات والاتجاهات القانونية للمستثمرين الدوليين والمحليين الراغبين في الاستثمار في مصر عام 2025، بالإضافة إلى الأمور العملية التي يجب معرفتها. يتمثل هدفنا في مساعدتكم على الاستعداد التام، والامتثال للقوانين، والتمتع بمكانة استراتيجية متميزة.

١. أهم التطورات التشريعية

القانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الشركات المملوكة للدولة

في أغسطس ٢٠٢٥، أصدرت مصر القانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥، الذي ينظم الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة, وتتمثل أهم ملامحه في الآتي:

يسمح بمشاركة القطاع الخاص في الشركات التي كانت حكراً على ملكية الدولة.

يُنشئ "وحدة مركزية" تابعة لمجلس الوزراء لمراقبة وإدارة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

يُدخل أدوات الخصخصة، بما في ذلك بيع الأسهم، وزيادة رأس المال، ودمج الكيانات الحكومية.

أثره على المستثمرين: يفتح هذا القانون آفاقاً جديدة أمام المستثمرين من القطاع الخاص لدخول قطاعات كانت مغلقة سابقاً، ويُشير إلى توجه نحو تحرير سوق أصول الدولة.

الموافقات الإلكترونية الجديدة وإصلاح إجراءات الشركات

سيُلزم تعديلٌ مُرتقبٌ لقانون الشركات (بانتظار موافقة البرلمان) الهيئات الحكومية بإتمام الموافقات على تسجيل الشركات إلكترونيًا خلال 20 يوم عمل.

الأثر على المستثمرين: يُبشّر هذا الإصلاح بإجراءات تسجيل وترخيص أسرع وأكثر شفافية. وفي حال تنفيذه كما هو مُتوقع، سيُقلّل من الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق.

إطار الحوافز وقانون الاستثمار

تواصل مصر العمل بالإطار المنصوص عليه في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (وتعديلاته اللاحقة)، والذي يسمح بالتملك الأجنبي الكامل في العديد من القطاعات.

أثر ذلك على المستثمرين: يُعدّ السماح بالتملك الأجنبي الكامل ميزة تنافسية هامة لمصر.

٢. جوانب عملية مهمة للمستثمرين

الملكية والهيكل

يجوز للمستثمرين الأجانب عمومًا امتلاك ١٠٠% من أسهم الشركات المصرية، سواءً كانت خاصة أو عامة.

عند هيكلة استثمارك، قيّم ما إذا كانت الأنشطة المستهدفة تخضع لأي قيود خاصة بالقطاع (مثل: الأمن القومي، أو العقارات القريبة من الحدود).

نصيحة: استشر محاميًا محليًا قبل أي شيء للتحقق من قيود الملكية الأجنبية الخاصة بالقطاع وأعباء الترخيص.

مشاركة الشركات المملوكة للدولة وخصخصتها

بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، تُفتح الشركات المملوكة للدولة، التي كانت مغلقة سابقًا، أمام المستثمرين من خلال عمليات الخصخصة، أو الاكتتابات العامة الأولية، أو الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

الفرصة: قد يجد المستثمرون فرصًا مميزة للاستفادة من هذه المشاركة، ولكن عليهم الاستعانة بإجراء دراسة متأنية للتقييم والحوكمة والأطر التنظيمية.

الرقمنة والأطر الزمنية

يشير التوجه نحو رقمنة الموافقات وتقليص مددها الزمنية (مثلاً: 20 يوم عمل للموافقات) إلى زيادة الكفاءة في البيئة التنظيمية.

التوصية: استخدام البوابات الإلكترونية، والالتزام بمعايير المستندات الرقمية، والتحضير المسبق للتقديم الإلكتروني للاستفادة من سرعة المعالجة.

3. اعتبارات الامتثال والحوكمة الرئيسية

تأكد من أن النظام الأساسي للشركة، واتفاقيات المساهمين، ووثائق الشركة تعكس أحدث المتطلبات التنظيمية (مثل معايير الحوكمة، وحماية حقوق المساهمين الأقلية).

احتفظ بسجلات محدثة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما في ذلك الإفصاحات عن الملكية المستفيدة وأي تغييرات في الهيكل أو رأس المال.

بالنسبة لأي كيان تشارك فيه الدولة، يجب مراقبة مدى انطباق التزامات إصلاح القطاع العام بموجب القانون رقم 170/2025 (تغييرات مجلس الإدارة، ومراجعات التقييم، وآليات التخارج)

ومن منظور التخارج: يجب دراسة كيفية تأثر التغييرات الهيكلية (الاندماجات، وبيع الأسهم، والتخارجات) على نظام ملكية الشركات المملوكة للدولة المُستحدث.

٤. التطورات والاتجاهات القطاعية

تُعطي أجندة الإصلاح الأولوية للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البنية التحتية، مما يُتيح فرصًا أكبر في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل والمناطق الصناعية. فعلى سبيل المثال، تُسرّع مؤسسة الثروة السيادية المصرية من عمليات نقل أصول الدولة.

في قطاعات مثل العقارات، تُسهّل إصلاحات الرقمنة والتغييرات التنظيمية (مثل التعديل المرتقب لقانون الشركات) دخول الشركات الأجنبية إلى السوق بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة: تُؤكد المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية على تعزيز الدعم والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة.

5. الاستثمار الذكي – دراسة حالة

السيناريو: لنفترض أنك شركة تصنيع أوروبية تُقيّم إمكانية إنشاء مصنع في مصر. إليك كيفية تطبيق هذه النصائح:

اختيار الهيكل القانوني والملكية: تحقق من إمكانية امتلاكك 100% من الشركة بموجب قانون الاستثمار. الهيكلة: ضع في اعتبارك تأسيس شركة مساهمة إذا كنت تخطط لجمع رأس مال؛ وإلا فقد تكون شركة ذات مسؤولية محدودة كافية. القطاع ومشاركة الدولة: تحقق مما إذا كان القطاع يضم أي شركات مملوكة للدولة خاضعة للقانون رقم 170 لسنة 2025 (وما إذا كانت إحداها قيد الخصخصة). سرعة الإطلاق: تُجهّز حزم التقديم الإلكترونية مسبقًا للاستفادة من الإجراءات المُسرّعة ضمن إصلاح العشرين يومًا. الحوكمة والامتثال: تتبنى حوكمة مؤسسية فعّالة منذ اليوم الأول - محاضر مجلس الإدارة، وسجل المساهمين، والإفصاح عن المستفيد النهائي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات. استراتيجية التخارج: تضمن، في حال مشاركة الدولة، وضوح أحكام التخارج أو التنازل وتوافقها مع القوانين المُتغيرة.

٦. الآثار العامة على المستثمرين

مزيد من الانفتاح: يجري تشجيع مشاركة القطاع الخاص بنشاط، لا سيما من خلال إصلاح أصول الدولة.

تحسين الكفاءة: يساهم تقديم الملفات إلكترونيًا وتبسيط الموافقات في تقليل عوائق الدخول.

ضرورة اليقظة: تُتيح التغييرات التنظيمية (مثل قوانين ملكية الدولة) فرصًا، ولكنها تُضيف أيضًا تعقيدات لإجراءات العناية الواجبة.

أهمية الحوكمة: تُعزز أطر الحوكمة القوية والحديثة ثقة المستثمرين وتُخفف من المخاطر التنظيمية.

الإمكانات الجغرافية والقطاعية: لا تزال مصر وجهة تنافسية للمستثمرين نظرًا لحجم سوقها الكبير، والحوافز، وموقعها الاستراتيجي، وسماحها بالتملك الأجنبي الكامل.

ختامًا

يمثل عام 2025 عاماً محورياً لقانون الشركات في مصر. فمع إصلاحات مثل القانون رقم 170 لسنة 2025، والتحديثات الإجرائية الشاملة للموافقات، أصبحت بيئة المستثمرين أكثر ديناميكية وكفاءة وسهولة في الوصول إليها. ومع ذلك، فإن النجاح يعتمد على التعامل الاستباقي مع التغييرات القانونية، وهيكلة الاستثمارات بحكمة، والحفاظ على حوكمة قوية والتزام صارم بالمعايير.

