دليلك الشامل لتأسيس الشركات في السعودية

تأسيس الشركات في السعودية باقتصادها المزدهر أمرًا واعدًا للشركات الأجنبية التي تسعى إلى التوسع، وتتراوح الفوائد ما بين ما توفره المملكة من برامج دعم تأسيس الشركات الأجنبية، والإعفاءات الضريبية وتوافر القوى العاملة الماهرة، فإذا كنت تخطط لإنشاء أعمالك في السعودية، فمؤسسة السعدني وخليفة تقدم لك العون القانوني اللازم لتسهيل الوصول إلى هذا السوق الكبير، وفي هذا الدليل نحدد لك الخطوات الأساسية للتوسع وإنشاء عملك من خلال مؤسستنا، إلى جانب المزايا المرتبطة بتأسيس شركتك في المملكة العربية السعودية.

تأسيس الشركات في السعودية للأجانب

توفر المملكة العربية السعودية عوامل الجذب العالمي للمستثمرين الاجانب، لتأسيس الشركات في السعودية، لما تقدمه حكومة المملكة من مبادرات هامة، وإصلاحات ضخمة لازدهار الأعمال التجارية، كما تركز على تعزيز القطاع الخاص السعودية بإدخال قوانين وأنظمة الاستثمار الجديدة، بالإضافة إلى تقديم ملكية 100٪ للشركات المسجلة في السعودية، كما تقدم تسهيلات التراخيص التجارية وتجديدها عبر الإنترنت، وتوفر الحياد التنافسي للمستثمرين من القطاعين الخاص والعام، ومن عوامل الجذب لتأسيس الشركات في السعودية:

إعداد عمل سريع وسهل

100٪ ملكية أجنبية

الحوافز والتسهيلات المالية

تنوع اقتصادي كبير

بنية تحتية حديثة وفائقة الجودة

مركز مالي عالمي

إدارة مستقرة وآمنة

مناخ ملائم للاستثمارات

رسوم تأسيس الشركات في السعودية

يُحدد رسوم ورأس مال تأسيس الشركات في السعودية لغير السعوديين من المستثمرين العرب وغيرهم من المستثمرين الأجانب عدة عوامل، وتشمل العوامل الرئيسية:

حجم الأعمال ومقياسها

من خلال مؤسسة السعدني وخليفة يمكنك تقييم حجم ونطاق عملياتك التجارية، ويمكن أن تستفيد من معرفة أنواع الشركات التي يسهل تأسيسها وتمويلها في السوق السعودي، مثل: الشركات ذات المسؤولية المحدودة. في حين أنك يمكن أن تقوم بتأسيس مشاريع أكبر حجمًا، ولكن قد تجد زيادة في رأس المال لدى لجنة الخدمات المشتركة.

حماية المسؤولية الشخصية

إن تحديد مستوى حماية المسؤولية الشخصية التي تحتاجها يساهم بشكل رئيسي في تحديد رأس المال الذي تحتاجه لتأسيس الشركات في السعودية، وذلك لحماية الأصول الشخصية من الديون التجارية.

هيكل إدارة الشركات

يجب أن تضع في الاعتبار كيفية إدارة عملك، وبخاصة في المشاريع المحلية والشاريع المشتركة، يجب أن تراعي تأسيس هياكل إدارية مرنة لتسهيل توزيع الأرباح.

المتطلبات التنظيمية

يجب أن تكون على دراية بالمتطلبات التنظيمية والتزامات الامتثال المرتبطة بكل نوع من أنواع الشركات، وذلك للخضوع إلى مراكز الخدمات المشتركة، على سبيل المثال، لأنظمة الصارمة من جانب هيئة السوق المالية.

الاحتياجات الخاصة بقطاعات محددة

يجب أن تهتم بأنظمة البحث الخاصة بقطاعات محددة لضمان الامتثال للوائح القانونية، قد تكون هناك متطلبات أو قيود محددة لبعض الصناعات. وفيما يلي تعرف على متطلبات تأسيس الشركات في السعودية مع مؤسسة السعدني وخليفة أفضل مؤسسة قانونية في المملكة.

متطلبات تأسيس الشركات في السعودية

نحن في مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة نتفهم أن تأسيس الشركات ف يالسعودية قد يبدو عملية معقدة لك، خاصة عندما تكون أرضًا أجنبية بالنسبة لك، ولكننا في المؤسسة نسهل عليك مسؤولية إنشاء شركتك في السعودية، فنبسط إجراءات عملية الدمج من خلال نهجًا منظم وخدمات قانونية متميزة، تتمثل في مساعدتك على:

أولًا:تحديد نوع الكيان القانوني

ثانيًا:اختيار اسم الشركة والعلامة التجارية الفريدة

ثالثًأ:إعداد جميع المستندات القانونية اللازمة لتوثيق، ولحفظ شرعية الشركة الأم في السعودية، وتشمل المستندات:

المذكرة والنظام الأساسي للشركة الأم

رخصة العمل

شهادة التأسيس

قرار المجلس

التوكيل

وفيما يلي تعرف على أفضل أنواع الشركات التي يمكنك تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة، مع أفضل المحامين الدوليين في مصر وفي السعودية.

أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة العربية السعودية

قدمت السعودية العديد من هياكل الأعمال التي تسمح باختيار أفضل ما ينسب جميع أهداف ومتطلبات رواد الأعمال لتأسيس الشركات في السعودية، ومن أنواع خيارات الشركات الأكثر شيوعًا في السوق السعودي:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يوفر تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية لرواد الأعمال حماية محدودة المسؤولية ومرونة الهياكل الإدارية. مع وجود اثنين من المساهمين على الأقل، فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة مناسبة تمامًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث توفر وضع كيان قانوني منفصل وتحمي المالكين من المسؤولية الشخصية.

الشركة المساهمة

تأسيس الشركات المساهمة يُعد بمثابة العملية التجارية المثالية لتأسيس كيان مؤسسي واسع النطاق في المملكة العربية السعودية. تتطلب شركات الشراكة ما لا يقل عن خمسة مساهمين، وتصدر أسهمًا لزيادة رأس المال من خلال الاكتتابات العامة. تلعب الشركات المساهمة، التي تحكمها هيئة سوق المال، دورًا مهمًا في سوق الأسهم السعودية، حيث تلتزم بالرقابة التنظيمية الصارمة لحماية مصالح المستثمرين.

الشركة المحدودة المسؤولية

ويجمع هذا النوع من الشركات بين عناصر هياكل الملكية الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي سهلة الإنشاء والإدارة، مما يجعلها جذابة لرواد الأعمال المنفردين والعاملين لحسابهم الخاص الذين يسعون للحصول على الاعتراف القانوني مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على عملياتهم.

شركة شراكة محدودة

تتكون شركات الشراكة المحدودة في السعودية من شركاء عامين ومحدودين، مع شركاء عامين مسؤولين عن إدارة الأعمال ويتحملون مسؤولية غير محدودة. تؤسس هذه الشركات بشكل شائع في المشاريع الاستثمارية وشركات الخدمات المهنية، مما يوفر المرونة في توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

المشاريع المشتركة

المشاريع المشتركة هي نوع من ترتيبات العمل التعاونية بين أطراف متعددة تتابع مشاريع محددة معًا. وتتيح المشاريع المشتركة للشركاء تجميع الموارد والخبرات مع تقاسم المخاطر والمكافآت. كما أن هذا النموذج من الشراكة الاستراتيجي سائد في قطاعات مثل البناء والطاقة والتصنيع، مما يستفيد من نقاط القوة التكميلية لتوسيع نطاق الوصول إلى سوق الاستثمارات السعودي.

أنواع أخرى

فروع الشراكات الأجنبية: يمكن للشركات الأجنبية إنشاء مكاتب فرعية في المملكة العربية السعودية للقيام بأنشطة محددة باسم الشركة الأم .

مكتب التمثيل: مثالي للشركات التي تتطلع إلى استكشاف السوق السعودية دون الانخراط في أنشطة تجارية.

ويلتزم جميع رواد الأعمال عند تأسيس الشركات في السعودية بنظام الاستثمار الأجنبي، وفيما يلي نستعرض أهم المواد القانونية التي يشتمل عليها هذا النظام.

أهم قوانين تأسيس الشركات في السعودية

إن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية يحدد من خلال مواده أهم القوانين التي يجب أن يلتزم بها كل من يريد تأسيس شركة أجنبية داخل المملكة العربية السعودية، ومن بعض أهم هذا النظام، والتي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار:

المادة الثانية :

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات ، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة.

ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.

إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسبباً ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمة.

المادة السادسة:

يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.

المادة السابعة :

يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.

المادة الثامنة :

يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.

المادة العاشرة:

توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة، كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات.

وفيما يلي تعرف على أهم الوثائق التي نساعدك في إتمامها من الناحية القانونية مع نخبة من أفضل المحامين الدوليين في مؤسسة السعندني وخليفة.

الوثائق المطلوبة لتأسيس شركتك في المملكة العربية السعودية

من أهم الوثاق التي نقوم باستخراجها لموكلينا الراغبين في تأسيس الشركات في السعودية، هي:

نموذج طلب ترخيص الاستثمار

قرار مجلس التوثيق مع أسماء الشركاء وحصة رأس مال كل شريك

البيانات المالية المراجعة للسنوات 3 الماضية

النظام الأساسي

نسخ جواز سفر المساهمين

إثبات الهوية وإثبات عنوان المديرين والمساهمين

موافقة وزارة المملكة العربية السعودية على بدء النشاط التجاري

نسخة مصدقة من التوكيل

محامي تأسيس شركات في السعودية

عندما تخطط لتأسيس شركة في السعودية بمستوى عالٍ من الشفافية والامتثال للقوانين واللوائح الدولية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب، فإنك بحاجة إلى محامي متخصص في تأسيس الشركات في السعودية. محامو مؤسسة السعدني وخليفة هم الخيار الأفضل، بفضل خبرتهم الواسعة في تأسيس الشركات على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية الأخرى. تشمل خدماتنا الرئيسية في مجال تأسيس الشركات ما يلي:

خدمات الاستشارات القانونية:

تقديم المشورة القانونية التي تحتاجها حول هيكل الشركة الأنسب (شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع لشركة أجنبية، إلخ) والتفاصيل القانونية المتعلقة بكل نوع.

تسجيل شركتك:

إعداد وتقديم جميع الوثائق اللازمة لتسجيل شركتك لدى الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التجارة والاستثمار.

صياغة العقود والاتفاقيات:

إعداد العقود الأساسية والاتفاقيات التجارية لشركتك، مثل عقود الشراكة، وعقود العمل، واتفاقيات المساهمين.

التراخيص والتصاريح:

مساعدتك في الحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني، مثل تراخيص البلدية وتراخيص الأنشطة الخاصة.

التفاوض والمفاوضات:

القيام بالتفاوض مع الشركاء والموردين والمستثمرين بالنيابة عنك.

الحماية الفكرية:

تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر لضمان حماية الملكية الفكرية لشركتك.

الامتثال الضريبي:

تقديم المشورة حول الضرائب المحلية والدولية ومساعدتك على الامتثال للمتطلبات الضريبية.

الامتثال التنظيمي:

التأكد من أن شركتك تلتزم بجميع اللوائح والتنظيمات المحلية والدولية.

إعداد النظام الأساسي:

صياغة النظام الأساسي للشركة وتوثيقه بما يتوافق مع قوانين المملكة.

إجراءات الحصول على الإقامة:

مساعدتك كمستثمر أجانب داخل السعودية في الحصول على تأشيرات الإقامة والتأشيرات الضرورية لك ولعائلتك.

خدمات التحكيم وحل النزاعات:

تقديم خدمات التحكيم وحل النزاعات لضمان التعامل الفعال مع أي نزاعات قد تنشأ.

العلاقات الحكومية:

التفاعل مع الجهات الحكومية لتسهيل الأعمال والحصول على الموافقات اللازمة.

أهم الاسئلة الشائعة

كم تكلفة تاسيس شركة في السعودية؟

تختلف تكلفة تأسيس شركة في السعودية بناءً على عدة عوامل، منها:

نوع الشركة:تختلف التكاليف بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وغيرها.

رأس المال:يتناسب حجم رأس المال طرديًا مع التكاليف.

الخدمات الإضافية:مثل خدمات المحاسبة القانونية والتسجيل في الغرف التجارية.

بشكل عام، تتضمن التكاليف:

رسوم التسجيل الحكومية.

رسوم النشر في الجريدة الرسمية.

مصاريف الترجمة المعتمدة (إذا لزم الأمر).

رسوم خدمات المحاسبة القانونية.

وللحصول على تقدير دقيق للتكاليف، يمكنك الاستعانة بخدمات الاستشارات القانونية من مؤسسة السعدني وخليفة.

ما هي خطوات تأسيس الشركات في السعودية؟

يمكن تأسيس الشركات في السعودية باتباع الخطوات التالية:

تحديد نوع الشركة: اختر النوع المناسب لنشاطك ورأس مالك.

إعداد الأوراق المطلوبة: تتضمن الأوراق عقد التأسيس، والنظام الأساسي، وصورة من هوية المؤسسين، وغيرها.

التسجيل في وزارة التجارة: قم بتقديم الأوراق المطلوبة لوزارة التجارة لاستخراج السجل التجاري.

فتح حساب بنكي للشركة: قم بفتح حساب بنكي باسم الشركة لإيداع رأس المال.

التسجيل في الجهات الحكومية الأخرى: مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية.

هل يستطيع الأجنبي فتح شركة في السعودية؟

نعم، يمكن للأجنبي فتح شركة في السعودية، ولكن يخضع ذلك لبعض الشروط واللوائح التي تهدف إلى تنظيم الاستثمار الأجنبي. من أهم هذه الشروط الحصول على ترخيص استثمار أجنبي.

ما هي أنواع الشركات في النظام السعودي؟

هناك عدة أنواع للشركات في النظام السعودي، من أهمها:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة الأكثر شيوعًا، حيث تقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة أسهمهم.

الشركة المساهمة: تتميز برأس مال مقسم إلى أسهم، ويمكن تداولها في السوق.

الشركة ذات الشخص الواحد: يمكن تأسيسها من قبل شخص واحد.

ما هو أقل رأس مال لفتح شركة في السعودية؟

يختلف الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة في السعودية حسب نوع الشركة. على سبيل المثال، يُطلب رأس مال أعلى للشركات المساهمة مقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.

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