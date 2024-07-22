【Disclosure&IR誌】は、総務、経理、IR各ご担当をサポートする最新情報を満載したディスクロージャー専門誌として年4回刊行し、宝印刷グループのお得意様にお届けしているものです。
最新号 インデックス 2024年5月号（vol.29）
Disclosure Watch
四半期開示の見直し：開示の効率化とサステナビリティ情報の
拡充
京都先端科学大学 国際学術研究院 特任教授 山田 浩史
金商法
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ディスクロージャー制度論（第6講）
株式会社宝印刷Ｄ＆ＩＲ研究所顧問 平松 朗
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分配可能額規制遵守のための取組みに関する一考察
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士・公認会計士 中村 慎二
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気候関連事項が財務諸表の開示に及ぼす影響について
公認会計士 小林 央子
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人的資本経営に関連したイノベーション人材についての考察
株式会社宝印刷Ｄ＆ＩＲ研究所 主任研究員 公認会計士
綿貫 吉直
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TOPIX100における英文財務諸表の開示事例分析
株式会社宝印刷Ｄ＆ＩＲ研究所 主任研究員 公認会計士
川島 直樹
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TPM上場時の監査報酬に関する調査
宝印刷株式会社 研究一部開示支援課 兼 IFRS支援課 兼
J-Adviser室 主任 小峰 智早
宝印刷株式会社 研究一部開示支援課 兼 J-Adviser室
西山 一輝
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Originally published by TAKARA PRINTING Co., Ltd. on 1 June 2024.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.