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22 July 2024

Disclosure&IR誌

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Anderson Mori & Tomotsune

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【Disclosure&IR誌】は、総務、経理、IR各ご担当をサポートする最新情報を満載したディスクロージャー専門誌として年4回刊行し...
Japan Corporate/Commercial Law
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【Disclosure&IR誌】は、総務、経理、IR各ご担当をサポートする最新情報を満載したディスクロージャー専門誌として年4回刊行し、宝印刷グループのお得意様にお届けしているものです。

最新号 インデックス　2024年5月号（vol.29）

Disclosure Watch
四半期開示の見直し：開示の効率化とサステナビリティ情報の
拡充
　　京都先端科学大学　国際学術研究院　特任教授　山田 浩史

金商法

  • ディスクロージャー制度論（第6講）
    株式会社宝印刷Ｄ＆ＩＲ研究所顧問　平松　朗
  • 分配可能額規制遵守のための取組みに関する一考察
    アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    弁護士・公認会計士　中村　慎二
  • 気候関連事項が財務諸表の開示に及ぼす影響について
    公認会計士　小林　央子
  • 人的資本経営に関連したイノベーション人材についての考察
    株式会社宝印刷Ｄ＆ＩＲ研究所　主任研究員　公認会計士
    綿貫　吉直
  • TOPIX100における英文財務諸表の開示事例分析
    株式会社宝印刷Ｄ＆ＩＲ研究所　主任研究員　公認会計士
    川島　直樹
  • TPM上場時の監査報酬に関する調査
    宝印刷株式会社 研究一部開示支援課 兼 IFRS支援課 兼
    J-Adviser室 主任　小峰　智早
    宝印刷株式会社 研究一部開示支援課 兼　J-Adviser室
    西山　一輝

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Originally published by TAKARA PRINTING Co., Ltd. on 1 June 2024.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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