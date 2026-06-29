La Estrategia De Panamá Para Atraer Inversionistas A Su Mercado De Capitales

En febrero de este año, Panamá realizó una emisión de deuda soberana por 2.500 millones de dólares que tuvo una demanda cinco veces superior a la oferta hasta alcanzar los USD 13.000 millones, según informaron las autoridades locales. La alta demanda ilustra bien la confianza de los inversionistas, especialmente internacionales, en la buena salud del mercado de valores del país centroamericano.

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Artículo por: Jesús Hurtado – Entrevista con Luis Chalhoub para Lex Latin

En febrero de este año, Panamá realizó una emisión de deuda soberana por 2.500 millones de dólares que tuvo una demanda cinco veces superior a la oferta hasta alcanzar los USD 13.000 millones, según informaron las autoridades locales. La alta demanda ilustra bien la confianza de los inversionistas, especialmente internacionales, en la buena salud del mercado de valores del país centroamericano.

Se trata de una confianza ganada a pulso durante los últimos años, en buena medida como resultado del positivo desempeño en el manejo de la deuda, el saneamiento de las cuentas fiscales y de la economía en general, así como en la estabilidad política. Estos aspectos le han permitido al país despuntar como punto de referencia a la hora de obtener financiamiento y buenos dividendos a través de mercado de valores.

“El importante nivel de desarrollo del mercado local beneficia no solo a las empresas e inversionistas locales sino también a los de la región, dándoles acceso a opciones financieras distintas de las que tradicionalmente se venían ofreciendo, esto a través de los múltiples bancos que han venido operando durante los últimos 56 años”, afirma Luis Chalhoub Moreno, socio de la firma panameña Icaza, González-Ruíz & Alemán. Anteproyecto de Ley N.° 314: ¿Cómo pretende Panamá regular el ecosistema fintech y atraer inversión?

Crecimiento económico y expansión del mercado de capitales en Panamá

En 2025, Panamá fue la nación centroamericana con el mayor crecimiento de su producto interno bruto (PIB). Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la economía despuntó 4,4 %, impulsada por el sector transporte y el comercio, áreas relacionadas con el canal interoceánico, importante vía por donde transita más del 6 % del comercio mundial de mercancías.

La industria de los servicios financieros local ha logrado consolidarse como un importante punto de apoyo no solo para el principal motor de la economía panameña, sino para las empresas de toda la región e incluso fuera de ella que buscan financiamiento.

Esto queda en evidencia cuando se tiene que, de acuerdo con las cifras emanadas de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) el volumen total negociado en 2025 superó los 9.600 millones de dólares, un alza de 34 % respecto al año anterior. A ello se suma un aumento interanual de 26 % en lo que respecta a custodia de valores, que cerró el año por encima de los 44.000 millones de dólares en activos bajo vigilancia.

Para Chalhoub, este crecimiento está íntimamente relacionado con la consolidación de la normativa vigente desde hace 26 años, con la cual el mercado panameño pasó a estar regulado y supervisado por una entidad con mayor autonomía y poderes (Superintendencia del Mercado de Valores), se establecieron normas más claras a los agentes que participan en el mercado, regulando con mayor detalle los productos ofrecidos y con reglas para la protección de los inversionistas.

No obstante, dado el avance del mercado apalancado en la tecnología, el especialista cree pertinente la actualización de las leyes para regular nuevos productos y reforzar la seguridad de las transacciones.

“Es preciso regular la integración de la inteligencia artificial en la toma de decisiones para mejorar la competitividad internacional, facilitando la integración de los mercados centroamericanos y la atracción de emisores extranjeros, y para actualizar las normativas en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales”.

¿Qué hace a América Latina un terreno fértil para las inversiones en fondos cotizados en bolsa?

Más emisores y mayor actividad: señales de madurez del mercado de valores

Con base en los datos de Latinex, al cierre de 2025, el mercado panameño contaba con 291 emisores listados, lo que habla de una diversificación de la oferta capaz de atender a inversionistas de distintos perfiles y target, dando además un vuelco significativo al origen de las emisiones, que fueron en su mayoría de locales, reflejando una mayor madurez del ecosistema.

LexLatin: ¿Cuáles son los sectores que están captando mayor atención?

Luis Chalhoub Moreno: Aunque el sector gobierno sigue ocupando un lugar destacado entre los emisores de valores en el mercado panameño, las empresas del sector logístico, transporte y comunicación, y los bancos han llegado a superarlo, especialmente en instrumentos de renta fija. Las sociedades de inversión (fondos) también han llegado a ocupar un lugar relevante en el mercado.

En los últimos años se ha notado un importante crecimiento participativo de emisores e inversionistas extranjeros. También es destacar el interés por las emisiones con propósito.

¿Cómo se ha movido el segmento de oferta pública inicial y qué se prevé para este año?

LCM: Según el informe presentado por Latinex, el 82 % del crecimiento durante el año 2025 se atribuye al mercado primario, el cual experimentó un crecimiento del 60 % respecto del año 2024. Además, indica el informe, que hay unos USD 4.400 millones en trámite para este 2026. De manera que las estadísticas indican un importante crecimiento y mucha actividad en el segmento de OPI.

Señaló que hay interés por las emisiones con propósito ¿Qué peso tienen estos bonos en el mix de emisiones y cómo han sido recibidos?

LCM: El informe de Latinex nos dice que existen más de USD 1.000 millones de bonos temáticos, emitidos a través de más de 12 programas, de los cuales se ha colocado más del 60 %. Esto representa aproximadamente un 13 % de las emisiones e indica un buen apetito por parte del mercado.

A pesar de que Panamá aún no cuenta con una ley que regule los activos digitales ¿Cómo se mueve este mercado en el país? ¿Hay avances en la regulación?

LCM: Aunque ha habido varios intentos legislativos, los mismos no han resultado exitosos. En agosto del año pasado se presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que pretende establecer un marco legal integral para la supervisión, registro y control de los “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” conforme a los Estándares Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Además, sabemos que la Superintendencia del Mercado de Valores ha estado analizando la necesidad de hacer actualizaciones a la ley de valores vigente, entre las cuales se está considerando incluir los activos digitales. De manera que, aunque aún no se concretan los avances, se ha adelantado bastante.

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