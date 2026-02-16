Wertpapiermarkt – Aufhebung Der Vorfinanzierungspflicht – Was Sie Wissen Müssen

Am 3. Februar 2026 erließ das Finanzministerium die Rundverfügung Nr. 08/2026/TT-BTC (Rundverfügung 08"), die mehrere Artikel der Rundverfügungen 96, 120 und 121 zum Wertpapiermarkt ändert und ergänzt.

Die Rundverfügung 08 hebt die Pflicht zur 100%igen Vorfinanzierung für ausländische institutionelle Investoren auf – ein langjähriges Hindernis für den Aufstieg Vietnams im Marktklassifizierungsprozess. Dieses Rechtsinstrument ist eine direkte Antwort auf die technischen Kriterien von FTSE Russell und zielt auf ein offizielles Upgrade zum Emerging Market" im September 2026 ab.

Wichtige Punkte

1. Aufhebung der Vorfinanzierungspflicht (Non-Prefunding)

Ausländische institutionelle Investoren ohne Sitz in Vietnam dürfen Wertpapiere kaufen, ohne dass 100% der Mittel vor der Orderplatzierung auf ihrem Konto verfügbar sind.

Orders können über ausländische Wertpapierfirmen (Global Brokers) platziert werden, die dann von vietnamesischen Wertpapiergesellschaften ausgeführt werden.

Falls der ausländische Investor bis zur Abwicklungsfrist nicht zahlt, geht die Verpflichtung zur Erfüllung des Geschäfts auf die vietnamesische Wertpapiergesellschaft über. Investoren, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, werden für 7 aufeinanderfolgende Handelstage von der Nutzung des Non-Prefunding-Mechanismus ausgeschlossen.

2. Global-Broker-Konnektivität

Ausländische Investoren müssen kein direktes Handelskonto mehr bei einer vietnamesischen Wertpapiergesellschaft eröffnen. Sie können ihre bestehenden Beziehungen zu globalen Brokern nutzen, die Orders nach Vietnam weiterleiten. Damit wird die vietnamesische Handelsinfrastruktur internationalen Standards angepasst.

3. Trennung von Handelskonten

Ausländische Wertpapierfirmen und ausländische Fondsverwaltungsgesellschaften dürfen nun ausdrücklich zwei separate Handelskonten bei jeder inländischen Wertpapiergesellschaft eröffnen:

1. Ein Konto für den Eigenhandel (Self-Trading).

2. Ein Konto für Brokerage-/Kundenverwaltung.

