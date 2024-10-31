Реструктуризация бизнеса и сделки слияний и поглощений в ОАЭ

1) В каких формах может быть осуществлена реорганизация юридического лица?
В ОАЭ реорганизация юридического лица может быть осуществлена 5 различными способами:
- преобразование;
- приобретение;
- слияние;
- разделение / деление;
-
отчуждение
компании,
что объясняется в Федеральном указе-законе №: (32) от 2021 года о коммерческих компаниях, статьи 275–301.
2) Каковы процедуры разделения или слияния компании?
Процедура разделения или слияния компании в ОАЭ изложена в статьях 285-298 Федерального указа-закона № (32) от 2021 года о коммерческих компаниях:
- Совет директоров компании должен принять специальное решение, одобряющее слияние или разделение.
- Компании должны заключить соглашение о слиянии.
- Директора или управляющие обеих компаний должны представить проект соглашения о слиянии на общем собрании для получения одобрения большинства членов.
- Каждая сливающаяся или сливаемая компания должна уведомить своих кредиторов в течение 10 (десяти) рабочих дней после одобрения соглашения о слиянии на общем собрании и предоставить им возможность возразить против слияния или разделения.
- Получить одобрение решения о слиянии от Министерства экономики или от Управления по ценным бумагам и товарам (SCA), или соответствующего регулирующего органа, в зависимости от обстоятельств.
- Проинформировать регистратора о необходимости соответствующего обновления записей.
- Получить новые регистрационные сертификаты.
3) Как выделить отдельный вид деятельности в самостоятельную компанию?
- Определить тип новой компании.
- Совет директоров компании должен подготовить подробный проект плана по продаже компании для представления его на общем собрании и получить одобрение членов.
- Совет директоров компании должен получить отсутствие возражений от Министерства экономики или Управления по ценным бумагам и товарам (SCA), или соответствующего регулирующего органа, в зависимости от случая.
- При необходимости, изменить меморандум ассоциации и устав ассоциации.
- Зарегистрировать новую компанию.
- Заключить договор купли-продажи с новой компанией для передачи активов и обязательств.
4) Возможно ли осуществить реорганизацию компании в случае банкротства?
Да, возможно реорганизовать компанию в случае несостоятельности, что объясняется в «Федеральном декретном законе № (51) от 2023 года, провозглашающем Закон о финансах и банкротстве».
5) Согласия каких государственных органов необходимо получить для сделок слияний - поглощений?
Для слияний и поглощений компаниям необходимо получить одобрение следующих государственных органов:
- Министерство экономики ОАЭ или соответствующий департамент экономики в соответствующем эмирате;
- Управление по ценным бумагам и товарам (SCA) для компаний, имеющих лицензию и регулируемых SCA;
- Центральный банк ОАЭ (CBUAE) для компаний, имеющих лицензию и регулируемых CBUAE;
- Соответствующий компетентный регулирующий орган, когда это применимо.
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