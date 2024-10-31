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31 October 2024

Реструктуризация бизнеса и сделки слияний и поглощений в ОАЭ

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В ОАЭ реорганизация юридического лица может быть осуществлена ​​5 различными спос
United Arab Emirates Corporate/Commercial Law
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1) В каких формах может быть осуществлена реорганизация юридического лица?

В ОАЭ реорганизация юридического лица может быть осуществлена 5 различными способами:

  • преобразование;
  • приобретение;
  • слияние;
  • разделение / деление;
  • отчуждение компании,
    что объясняется в Федеральном указе-законе №: (32) от 2021 года о коммерческих компаниях, статьи 275–301.

2) Каковы процедуры разделения или слияния компании?

Процедура разделения или слияния компании в ОАЭ изложена в статьях 285-298 Федерального указа-закона № (32) от 2021 года о коммерческих компаниях:

  • Совет директоров компании должен принять специальное решение, одобряющее слияние или разделение.
  • Компании должны заключить соглашение о слиянии.
  • Директора или управляющие обеих компаний должны представить проект соглашения о слиянии на общем собрании для получения одобрения большинства членов.
  • Каждая сливающаяся или сливаемая компания должна уведомить своих кредиторов в течение 10 (десяти) рабочих дней после одобрения соглашения о слиянии на общем собрании и предоставить им возможность возразить против слияния или разделения.
  • Получить одобрение решения о слиянии от Министерства экономики или от Управления по ценным бумагам и товарам (SCA), или соответствующего регулирующего органа, в зависимости от обстоятельств.
  • Проинформировать регистратора о необходимости соответствующего обновления записей.
  • Получить новые регистрационные сертификаты.

3) Как выделить отдельный вид деятельности в самостоятельную компанию?

  • Определить тип новой компании.
  • Совет директоров компании должен подготовить подробный проект плана по продаже компании для представления его на общем собрании и получить одобрение членов.
  • Совет директоров компании должен получить отсутствие возражений от Министерства экономики или Управления по ценным бумагам и товарам (SCA), или соответствующего регулирующего органа, в зависимости от случая.
  • При необходимости, изменить меморандум ассоциации и устав ассоциации.
  • Зарегистрировать новую компанию.
  • Заключить договор купли-продажи с новой компанией для передачи активов и обязательств.

4) Возможно ли осуществить реорганизацию компании в случае банкротства?

Да, возможно реорганизовать компанию в случае несостоятельности, что объясняется в «Федеральном декретном законе № (51) от 2023 года, провозглашающем Закон о финансах и банкротстве».

5) Согласия каких государственных органов необходимо получить для сделок слияний - поглощений?

Для слияний и поглощений компаниям необходимо получить одобрение следующих государственных органов:

  • Министерство экономики ОАЭ или соответствующий департамент экономики в соответствующем эмирате;
  • Управление по ценным бумагам и товарам (SCA) для компаний, имеющих лицензию и регулируемых SCA;
  • Центральный банк ОАЭ (CBUAE) для компаний, имеющих лицензию и регулируемых CBUAE;
  • Соответствующий компетентный регулирующий орган, когда это применимо.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Issam Dahman
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