2022年中旬，本所的香港办事处回顾了百慕大及开曼群岛公司在香港首次公开发售的议题及趋势...

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2022年中旬，本所的香港办事处回顾了百慕大及开曼群岛公司在香港首次公开发售的议题及趋势，当时的市场环境仿如双城记一般。两年过去，形势似乎未有太大转变，香港仍在苦苦对抗纽约及纳斯达克证券交易所，后者则已重整旗鼓、振作反弹。如今，亚洲企业在2024年的首次公开发售市场到底向何处去？

纽约证券交易所及纳斯达克证券交易所

对于亚洲的中小型企业，纳斯达克无疑是首次公开发售的首选市场。过去两年，本所成功帮助不同公司前往纳斯达克上市以进一步发展其业务及运营，该等公司于香港、中国、日本、马来西亚、新加坡、泰国及菲律宾运营，业务涉及物联网、家居服务、房地产、安全解决方案、医疗休闲服务、工业清洁设备供应及建筑设备等不同领域。

展望未来，不少亚洲公司正在筹备首次公开发售，当中大部分新加坡的中小型企业认为，相比起香港或新加坡，纳斯达克更合适、也更容易上市。马来西亚方面，寻求境外上市的公司也显著增加，不过由于林吉特对美元相对强势，当地公司在境外上市时可能会面临估值问题。中国方面，中国证监会2023年的境外上市新规出台后，境外上市进程曾一度放缓，但当地公司经已克服新政策带来的障碍，恢复稳步推进美国资本市场的势态。其他司法管辖区方面，根据本所近期筹划首次公开发售的经验，成立开曼群岛公司作为上市工具遇到的问题基本均有解决办法（例如日本注册成立公司在首次公开发售前重组的税收问题；菲律宾、泰国或印尼注册成立公司若干行业的拥有权限制问题等）。

开曼群岛还是百慕大？

越来越多在欧洲运营业务的公司选择成立百慕大公司作为上市工具；但对于在亚洲运营业务的公司而言，在纽约证券交易所/纳斯达克上市时，首选依然是成立开曼群岛公司。

对于上市公司，在开曼群岛注册成立公司能够享有作为当地公司的若干好处，例如受惠于稳定的政治及经济局势、行之有效的司法系统、优惠的税收政策、当地的专业及支援服务，以及不设外汇管制或货币限制。此外，上市公司作为一家拥有外国私人发行人地位的非美国公司，将不受《交易法》下美国国内上市公司的规条所约束；而且，作为一家在开曼群岛注册成立的公司，在企业治理方面将能采用母国的部分惯例，使得公司上市后的运营更为便捷。

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