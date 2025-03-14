الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية

دعمًا لمبادرة رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق تحول اقتصادي جوهري، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج “تأشيرة الإقامة المميزة” السعودي. تهدف هذه المبادرة إلى استقطاب الكفاءات والاستثمارات العالمية إلى المملكة.
تمنح هذه الإقامة حزمة من الحقوق للمستثمرين ورواد الأعمال والعمال ذوي المهارات العالية، وذلك دون اشتراط وجود كفالة محلية. وتتيح حرية التنقل داخل المملكة وإمكانية تأسيس الأعمال التجارية وإدارتها.
يهدف هذا الدليل إلى تسليط الضوء على أحدث المزايا والتسهيلات التي يوفرها برنامج الإقامة المميزة السعودي، والمصممة خصيصًا لرواد الأعمال والمستثمرين والمهنيين الراغبين في توسيع نطاق تواجدهم في المملكة العربية السعودية.
لمحة عامة عن خيارات الإقامة المميزة السعودية
يُدار برنامج الإقامة المميزة من خلال “مركز الإقامة المميزة السعودي”، ويتيح البرنامج للرعايا الأجانب الاختيار بين مساري إقامة محدودة المدة وأخرى غير محدودة المدة، مما يمكن الوافدين من العيش والعمل والاستثمار في المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى كفيل محلي.
المسارات الرئيسية للإقامة المميزة السعودية لعام 2025
1- إقامة الكفاءات الاستثنائية
هذا المسار مخصص للمهنيين ذوي المهارات العالية في مجالات مثل القيادة التنفيذية، والرعاية الصحية، والعلوم، والبحث العلمي، الذين تسهم خبراتهم في تحقيق التحول المنشود في المملكة.
المزايا العامة:
- الإقامة للأسرة، وتشمل الوالدين، والأزواج، والأبناء دون سن الخامسة والعشرين.
- مرونة تغيير جهة العمل.
- إعفاء المقيمين ومن يعولونهم من الرسوم المقررة على الوافدين.
- الخروج والعودة دون تأشيرة لحامل الإقامة وأفراد أسرته.
- الحق في الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب.
- الاستفادة من المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المطارات.
- حق العمل في القطاع الخاص.
- حق تملك العقارات وحق الانتفاع بها.
المزايا الخاصة:
- مسار إلى الإقامة الدائمة عند استيفاء شروط محددة.
- الإعفاء من برنامج نطاقات لحامل الإقامة الأساسي.
معايير الاستحقاق:
- الباحثون: يشترط وجود عقد عمل في التخصصات ذات الأولوية، وحد أدنى للراتب الشهري قدره 14،000 ريال سعودي، وشهادة بكالوريوس/ليسانس، وخبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات، وخطاب توصية من جهة العمل.
- المهنيون في مجالات الرعاية الصحية والعلوم: يشترط استيفاء متطلبات مماثلة، مع حد أدنى للراتب الشهري قدره 35،000 ريال سعودي.
مدة الإقامة:
- مدة أولية: خمس سنوات، قابلة للتجديد عند استيفاء معايير الاستحقاق.
- الإقامة الدائمة: متاحة بعد الإقامة لمدة 30 شهرًا خلال مدة الخمس سنوات.
رسم لمرة واحدة: 4،000 ريال سعودي.
2- إقامة المواهب
يهدف هذا المسار إلى استقطاب المواهب الاستثنائية في المجالات الثقافية والرياضية، بما يتماشى مع الفعاليات الكبرى مثل موسم الرياض وكأس العالم 2034.
المزايا العامة:
- الإقامة للأسرة، وتشمل الوالدين، والأزواج، والأبناء دون سن الخامسة والعشرين.
- مرونة تغيير جهة العمل.
- إعفاء المقيمين ومن يعولونهم من الرسوم المقررة على الوافدين.
- الخروج والعودة دون تأشيرة لحامل الإقامة وأفراد أسرته.
- الحق في الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب.
- الاستفادة من المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المطارات.
- حق العمل في القطاع الخاص.
- حق تملك العقارات وحق الانتفاع بها.
المزايا الخاصة:
- مسار إلى الإقامة الدائمة عند استيفاء الشروط.
- الإعفاء من برنامج نطاقات.
معايير الاستحقاق:
- الفئة الأولى: يشترط استيفاء المعايير العامة، والحصول على ترشيح أو جوائز، وتقديم خطاب توصية من وزارة الثقافة أو وزارة الرياضة.
- الفئة الثانية: يشترط استيفاء متطلبات مماثلة للفئة الأولى، بالإضافة إلى استيفاء معايير إضافية تحددها الوزارات المعنية.
مدة الإقامة:
- مدة محددة: خمس سنوات، قابلة للتجديد وفق شروط محددة، مع مسار إلى الإقامة الدائمة.
رسم لمرة واحدة: 4،000 ريال سعودي.
3- إقامة المستثمرين
صُمم هذا المسار للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم جهود المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن قطاع الوقود الأحفوري التقليدي.
المزايا العامة:
- الإقامة للأسرة، وتشمل الوالدين، والأزواج، والأبناء دون سن الخامسة والعشرين.
- مرونة تغيير جهة العمل.
- إعفاء المقيمين ومن يعولونهم من الرسوم المقررة على الوافدين.
- الخروج والعودة دون تأشيرة لحامل الإقامة وأفراد أسرته.
- الحق في الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب.
- الاستفادة من المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المطارات.
- حق العمل في القطاع الخاص.
- حق تملك العقارات وحق الانتفاع بها.
المزايا الخاصة:
- مسار مباشر إلى الإقامة الدائمة.
معايير الاستحقاق:
- يشترط إثبات الملاءة المالية الكافية، وحيازة ترخيص استثماري، وتقديم سجل تجاري سارٍ.
مدة الإقامة:
- إقامة دائمة: تمنح عند ضخ استثمارات بقيمة 7 ملايين ريال سعودي، وخلق 10 وظائف خلال عامين.
رسم لمرة واحدة: 4،000 ريال سعودي.
4- إقامة رواد الأعمال
يستهدف هذا البرنامج رواد الأعمال والمبتكرين، ويهدف إلى تهيئة بيئة داعمة للقطاعات ذات النمو في المملكة العربية السعودية.
المزايا العامة:
- الإقامة للأسرة، وتشمل الوالدين، والأزواج، والأبناء دون سن الخامسة والعشرين.
- مرونة تغيير جهة العمل.
- إعفاء المقيمين ومن يعولونهم من الرسوم المقررة على الوافدين.
- الخروج والعودة دون تأشيرة لحامل الإقامة وأفراد أسرته.
- الحق في الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب.
- الاستفادة من المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المطارات.
- حق العمل في القطاع الخاص.
- حق تملك العقارات وحق الانتفاع بها.
المزايا الخاصة:
- إمكانية ترشيح موظفين اثنين للحصول على إقامة الكفاءات الاستثنائية دون استيفاء كافة المعايير.
- الإعفاء من برنامج نطاقات خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل.
معايير الاستحقاق:
- الفئة الأولى: يشترط حيازة ترخيص ريادة أعمال، وتأمين حد أدنى من الاستثمار قدره 400،000 ريال سعودي.
- الفئة الثانية: تتطلب استثمارًا أكبر بقيمة 15 مليون ريال سعودي، وخلق فرص عمل.
مدة الإقامة:
- مدة محددة: خمس سنوات للفئة الأولى، مع مسارات إلى الإقامة الدائمة للفئة الثانية.
رسم لمرة واحدة: 4،000 ريال سعودي.
5- إقامة مالكي العقارات
يستهدف هذا المسار الأفراد الذين يمتلكون عقارات في المملكة العربية السعودية تزيد قيمتها عن 4 ملايين ريال سعودي.
المزايا العامة:
- الإقامة للأسرة، وتشمل الوالدين، والأزواج، والأبناء دون سن الخامسة والعشرين.
- مرونة تغيير جهة العمل.
- إعفاء المقيمين ومن يعولونهم من الرسوم المقررة على الوافدين.
- الخروج والعودة دون تأشيرة لحامل الإقامة وأفراد أسرته.
- الحق في الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب.
- الاستفادة من المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المطارات.
- حق العمل في القطاع الخاص.
- حق تملك العقارات وحق الانتفاع بها.
معايير الاستحقاق:
- يشترط تملك أو الانتفاع بعقار أو عقارات لا تقل قيمتها عن 4 ملايين ريال سعودي، وأن تكون خالية من الرهن العقاري، ومطورة.
مدة الإقامة:
- مرتبطة بملكية العقار.
رسم لمرة واحدة:4،000 ريال سعودي.
6- الإقامة المميزة المحددة وغير المحددة المدة
صُمم هذان الخياران لتلبية احتياجات الأفراد الراغبين في الحصول على إقامة محدودة أو دائمة في المملكة العربية السعودية.
المزايا العامة:
- الإقامة للأسرة، وتشمل الوالدين، والأزواج، والأبناء دون سن الخامسة والعشرين.
- مرونة تغيير جهة العمل.
- إعفاء المقيمين ومن يعولونهم من الرسوم المقررة على الوافدين.
- الخروج والعودة دون تأشيرة لحامل الإقامة وأفراد أسرته.
- الحق في الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب.
- الاستفادة من المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المطارات.
- حق العمل في القطاع الخاص.
- حق تملك العقارات وحق الانتفاع بها.
معايير الاستحقاق:
- إثبات القدرة المالية، وجواز سفر سارٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
مدة الإقامة:
- محددة المدة: من سنة إلى خمس سنوات، قابلة للتجديد.
- غير محدودة المدة: إقامة دائمة.
رسم لمرة واحدة:
- محددة المدة: 100،000 ريال سعودي سنويًا.
- غير محدودة المدة: 800،000 ريال سعودي.
يقدم برنامج الإقامة المميزة السعودي فرصة ذهبية للمهنيين ذوي المهارات العالية والمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستقرار في المملكة. فبما يشتمل عليه البرنامج من مسارات متنوعة ومزايا مصاحبة، يمثل خطوة هامة نحو جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للمواهب والاستثمار.
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