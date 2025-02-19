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19 February 2025

المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية

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Eyad Reda

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Eyad Reda Law Firm (“ERLF”) is a well-established, renowned and respected law firm, offering a seamless combination of Saudi law and specialist sector expertise across different practice areas.

ERLF is established according to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with a great reputation and respect in the professional sector for a journey that extends twenty years. ERLF adopts a clear vision and a direct message, dedicating to it its goals along with activating and maintaining the values ​​on which it is based.

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المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية
Saudi Arabia Tax
Eyad Reda Law Firm LLP

امتدادًا للجهود التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، أعلنت المملكة في فبراير ٢٠٢١م، عن منع تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول عام ٢٠٢٤م وابتداء من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٤م، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل المحلية وزيادة الاستثمارات.

كما قامت المملكة بتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للشركات العالمية لتأسيس، وتشغيل مقراتها الإقليمية بالإضافة إلى توفير البرامج التشجيعية والحوافز والتسهيلات، من ضمنها الإعلان عن القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م، والتي تنظم معايير التأهيل للإعفاء لمدة ٣٠ عاما من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص الغير مقيمين، وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي: انقضاء فترة ٣٠ عاما، توقف الكيان عن كونه مقرا إقليميا لأي سبب من

الأسباب إلى جانب عدم الإخلال بالمتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Eyad Reda Law Firm LLP
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