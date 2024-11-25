Новый Закон «Назаха»

В июле 2024 года Совет министров Саудовской Аравии утвердил новую надежную правовую базу, направленную на борьбу с коррупцией среди государственных служащих. Этот закон известен как Закон о надзорном органе Саудовской Аравии по борьбе с коррупцией (Nazaha). Закон начнет действовать с 7 ноября 2024 года. Этот закон был первоначально введен в действие Указом Премьер-министра № 165 от 2011 года, который был дополнен Законом № М/25 от 2024 года.

Новый закон вводит комплексные процедуры судебного преследования государственных служащих, чье состояние кажется несоразмерным их декларируемым доходам. Согласно статье 2, если государственный служащий накапливает значительные средства,просхождение которых он не может объяснить, и если они связаны с коррупцией, взяточничеством или злоупотреблением властью, он будет нести бремя доказывания законности этих активов. Это обязательство распространяется на ближайших членов семьи, включая супругов, детей и родителей.

Это смещение юридической нагрузки представляет собой существенное отличие от традиционных методов судебного преследования, которые часто не позволяют установить умысел или разоблачить мошеннические схемы, направленные на сокрытие незаконной выгоды. Перекладывая бремя доказывания на других, закон «Назаха» стремится повысить вероятность вынесения обвинительных приговоров по делам о коррупции. Однако конкретные обстоятельства, касающиеся типа доказательств, которые по закону «Назаха» считаются достаточными, остаются неясными.

Согласно статье 19, если состояние государственного служащего после вступления в должность непропорционально возрастает, а расследование выявляет доказательства коррупции, это лицо должно обосновать источник своего богатства. Невыполнение этого требования приведет к передаче дела в следственный отдел , что может привести к суровым наказаниям, включая возвращение активов или конфискацию.

В обстоятельствах, когда обвиняемый либо скроется, либо скончается до предъявления обвинения, по закону «Назаха» соответствующие органы, руководствуясь статьей 20 продолжат сбор доказательств и будет добиваться возврата любых незаконно присвоенных средств. Агентство также будет координировать свои действия с Министерством юстиции для обеспечения исполнения судебных решений как внутри страны, так и на международном уровне. Впервые статья 22 вводит процедуру урегулирования для лиц, обвиняемых в коррупции, что позволяет им урегулировать свои дела путем официального запроса. Подробности этого процесса пока не разглашаются.

В статье 10 изложено существенное дополнение к мандату «Назаха», которое теперь включает специализированные подразделения, подчиняющиеся непосредственно королю Салману ибн Абдель Азизу Аль Сауду, хранителю двух священных мечетей и наследному принцу Мохаммаду ибн Салману, в котором прямо указано, что никто, замешанный в каком-либо деле о коррупции, не будет избавлен от ответственности, независимо от того, министр он или принц. Эти подразделения будут заниматься уголовными расследованиями, судебным преследованием, защитой чести и достоинства, повышением прозрачности, инициативами по борьбе с коррупцией, административным надзором и международным сотрудничеством.

Кроме того, определение коррупции было расширено и включает в себя различные правонарушения, такие как нецелевое использование государственных средств, злоупотребление властью и взяточничество. Теперь закон Назаха делает возможным проведение необходимых расследований для выявления административных нарушений и коррупционных преступлений, а также принимать жалобы,отчеты и непосредственно расследовать все административные и финансовые нарушения в компетентном суде. В соответствии со статьей 5, Государственный орган имеет право запрашивать документацию у организаций, находящихся под его юрисдикцией, которые должны предоставить ее в установленные сроки. Агентству также поручено возвращать активы, полученные в результате коррупции, и принимать меры по защите лиц, сообщающих о нарушениях. Это изменение в законодательстве отражает приверженность Саудовской Аравии созданию безопасной и привлекательной среды для инвесторов в соответствии с целями программы «Видение 2030».

Для компаний, работающих на территории королевства, принятие этого нового закона имеет особое значение. Недавно в рамках закона Назаха были проведены масштабные операции, включая арест 155 правительственных чиновников по обвинению в коррупции и проведено 924 инспекционных рейда только в июне 2024 года. По состоянию на сентябрь 2024 года Отделом уголовных расследований «Назаха» было проведено более 280 расследований, в ходе которых было произведено более 130 арестов. В общей сложности с 2021 по 2023 год за преступления, связанные с коррупцией, было арестовано около 5000 человек, что подчеркивает строгий подход нового закона к борьбе с финансовой и административной коррупцией.

Поскольку Саудовская Аравия активизирует свои усилия по борьбе с коррупцией, предприятия должны активно пересматривать свои системы внутреннего контроля и соблюдение нормативных требований для снижения коррупционных рисков. Это включает в себя тщательный анализ политики, касающейся подарков и поездок, платежей за содействие и взаимодействие с третьими сторонами. Кроме того, организациям следует рассмотреть возможность внедрения комплексных программ обучения сотрудников правилам борьбы со взяточничеством и внутренней антикоррупционной политике.

Принятие закона «Назаха» отражает решимость Саудовской Аравии создать прозрачную и подотчетную систему управления. Расширяя полномочия закона и пересматривая правовые рамки, связанные с коррупцией, королевство стремится защитить государственные средства и создать более привлекательную среду для внутренних и иностранных инвестиций. Этот законодательный прогресс согласуется с более широкими целями Концепции до 2030 года, демонстрируя приверженность честности и верховенству закона в стремлении к национальному развитию. По мере вступления закона в силу будут проявляться его практические последствия, и как государственным должностным лицам, так и частным организациям необходимо будет адаптироваться к этой новой парадигме управления и подотчетности.

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