خدمات تحكيم السعودية | محامي تحكيم متخصص

في المناخ التجاري الحيوي في المملكة العربية السعودية، قد تنشأ منازعات تعاقدية رغم العناية الفائقة بالصياغة. وتعتمد الحماية الفعّالة للمصالح التجارية ليس فقط على وجاهة المطالبة، وإنما كذلك على إدارة إجراءات التحكيم باستراتيجية قانونية متينة ومساندة مهنية خبيرة.

تُقدّم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة دعماً تحكيمياً شاملاً في المملكة العربية السعودية، موجهاً للعملاء المحليين والأجانب على حد سواء، ويغطي جميع مراحل تسوية النزاعات. وتشمل خدماتنا صياغة اتفاقيات التحكيم وتمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم ومحاكم التنفيذ، بما يضمن الدقة النظامية والفهم المحلي والالتزام بالمعايير الدولية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

التحكيم في المملكة العربية السعودية – طريق موثوق لتحقيق العدالة

أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول ملاءمةً للتحكيم في الشرق الأوسط، وذلك بفضل إصلاحات رؤية 2030 الطموحة والتزام الحكومة ببناء نظام قانوني شفاف وفعال وجاذب للمستثمرين.

لماذا أصبح التحكيم ضروريًا في المملكة العربية السعودية؟

الحياد: يضمن المحكمون المستقلون والمؤهلون إجراءات عادلة ونزيهة.

السرية: تكون جلسات الاستماع والقرارات سرية، مما يحمي سمعة الشركات.

السرعة والكفاءة: التحكيم أسرع من التقاضي التقليدي.

قابلية التنفيذ عالميًا: تُعترف بالقرارات التحكيمية بموجب اتفاقية نيويورك (1958).

اليقين القانوني: يمنح قانون التحكيم السعودي (المرسوم الملكي رقم م/34 لسنة 2012) الأطراف حرية كاملة في اختيار القواعد الإجرائية ومكان التحكيم ولغته.

سواء كنت شركة محلية أو مستثمرًا أجنبيًا، يُعد التحكيم الطريقة الأكثر فعالية وملاءمة للأعمال لحل النزاعات في المملكة العربية السعودية.

الإطار القانوني الداعم للتحكيم في المملكة العربية السعودية

صُممت قوانين ومؤسسات التحكيم في المملكة العربية السعودية لتتوافق مع المعايير العالمية مع الحفاظ على مبادئ العدالة بموجب القانون السعودي.

1. قانون التحكيم (المرسوم الملكي رقم م/34 لسنة 2012)

مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي.

يتيح للأطراف اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم.

يعترف باتفاقيات التحكيم المكتوبة والإلكترونية.

٢. قانون التنفيذ (المرسوم الملكي رقم م/٥٣ لسنة ٢٠١٣)

يُنشئ محاكم تنفيذ متخصصة للاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها بسرعة.

يضمن إمكانية تنفيذ قرارات التحكيم المحلية والأجنبية في المملكة العربية السعودية بعد تصديقها من المحكمة.

٣. المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)

يُعدّ المركز السعودي للتحكيم التجاري، ومقره الرياض، المؤسسة الرائدة في المملكة لإدارة قضايا التحكيم. ويُقدّم خدماته بلغتين (العربية والإنجليزية)، ونظام تقديم الطلبات إلكترونيًا، وإجراءات شفافة تتماشى مع المعايير الدولية.

خدماتنا للمساعدة في التحكيم – إرشاد قانوني شامل في كل خطوة

نقدم خدمات تحكيم متكاملة تُساعد العملاء في كل مرحلة من مراحل العملية، بدءًا من الحد من المنازعات وحتى التنفيذ.

1. الدعم القانوني قبل التحكيم وصياغة بنود التحكيم

نساعد العملاء على تجنب النزاعات قبل وقوعها من خلال:

صياغة بنود تحكيم واضحة وقابلة للتنفيذ.

مراجعة العقود لضمان توافقها مع القانون السعودي.

تقديم المشورة بشأن القواعد المؤسسية المناسبة (مركز السعودية للتحكيم التجاري، غرفة التجارة الدولية، مركز لندن للتحكيم الدولي، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وغيرها).

تقييم المخاطر المحتملة وتقديم تقييمات مبكرة للقضايا.

يساعد نهجنا القانوني الوقائي العملاء على حماية حقوقهم قبل نشوء أي نزاع رسمي.

٢. التمثيل في إجراءات التحكيم

يمثل محامونا العملاء في قضايا التحكيم التي تُدار أمام:

المركز السعودي للتحكيم التجاري

غرفة التجارة الدولية

محكمة لندن للتحكيم الدولي

المركز الإقليمي للتحكيم في القاهرة

التحكيم المخصص وفقًا لقواعد الأونسيترال

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

نتولى جميع الإجراءات بدءًا من تقديم إشعار التحكيم وحتى إعداد الأدلة، وعقد الجلسات، وتنفيذ الأحكام. ويضمن فريقنا ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) الامتثال التام للمتطلبات الإجرائية واللغوية السعودية.

٣. تنفيذ قرارات التحكيم

إنّ الحصول على قرار تحكيم ليس سوى جزء من العملية، فالأهم هو تحويل هذا القرار إلى واقع قابل للتنفيذ.

نساعد عملاءنا في:

تقديم طلبات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ السعودية.

ترجمة وتوثيق جميع الوثائق اللازمة.

التنسيق مع الجهات المختصة لاسترداد الأصول وتنفيذ الأحكام.

إدارة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك.

تضمن خبرة مكتبنا سرعة وكفاءة التنفيذ، مع الالتزام التام باللوائح السعودية.

٤. الوساطة والتسويات الودية

لا يتطلب كل نزاع اللجوء إلى التحكيم الكامل. كما نساعد عملاءنا في الوساطة والتسويات التفاوضية وفقًا لقواعد الوساطة الصادرة عن مجلس التحكيم التجاري السعودي (٢٠٢٣)، مما يوفر بدائل فعالة من حيث التكلفة وموفرة للوقت، ويحافظ على العلاقات التجارية.

٥. الاستشارات القانونية والامتثال بعد صدور الحكم

بعد انتهاء التحكيم، نواصل دعم عملائنا من خلال:

مراجعة الامتثال والالتزامات اللاحقة لصدور الحكم.

تنفيذ اتفاقيات التسوية.

تقديم المشورة الوقائية بشأن العقود المستقبلية.

نهدف إلى ضمان الحماية الدائمة والثقة القانونية لكل عميل نخدمه.

مثال: مساعدة ناجحة في التحكيم لمستثمر أجنبي

واجهت شركة تقنية أوروبية نزاعًا بقيمة 25 مليون ريال سعودي مع موزع سعودي بسبب فواتير غير مدفوعة والتزامات ضمان المنتج.

راجعت مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة العقد وأكدت صحة بند التحكيم وفقًا لقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري.

رفعنا دعوى، ومثلنا العميل في جلسات استماع عُقدت باللغة الإنجليزية، وقدمنا شهادة خبير فني.

في غضون ستة أشهر، حكمت هيئة التحكيم بتعويض كامل لعميلنا.

نفذنا الحكم بنجاح من خلال محكمة التنفيذ بالرياض.

النتيجة: استرد العميل كامل مبلغ مطالبته، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف، وذلك في أقل من عام.

لماذا يثق العملاء بمؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة للمساعدة في التحكيم؟

1. تمثيل مرخص ومعتمد

مكتبنا مخول بالتمثيل أمام المحكمة السعودية للتحكيم، ومحاكم التنفيذ السعودية، والهيئات الحكومية، مما يضمن الامتثال الكامل للإجراءات القانونية.

2. خبرة محلية، نطاق عالمي

محامونا مدربون على كل من القانون المدني والقانون العام، مما يجعلنا مؤهلين بشكل فريد للتعامل مع النزاعات العابرة للحدود.

٣. فريق قانوني ثنائي اللغة

نُجري جميع الإجراءات باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن الدقة اللغوية وفهم السياق الثقافي.

٤. رسوم شفافة ومحددة مسبقًا

نُقدم أسعارًا ثابتة أو مُحددة حسب مراحل العمل، مما يوفر وضوحًا ماليًا منذ البداية.

٥. سجل حافل بالإنجازات في مختلف القطاعات

لقد مثلنا عملاء في نزاعات معقدة في قطاعات الانشاءات والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتمويل والعقارات.

رؤى قانونية لعام 2026

قواعد مركز السعودية للتحكيم التجاري لعام ٢٠٢٣: استحدثت إجراءات مُعجّلة، وتحكيمًا طارئًا، وجلسات استماع رقمية.

توسيع نطاق الوصول إلى التحكيم: أصبح لمركز السعودية للتحكيم التجاري مكاتب في نيوم، وجدة، والدمام.

تحكيم القطاع العام: تزايد صلاحيات الجهات الحكومية في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات التجارية.

تمويل الطرف الثالث: تزايد إمكانية اللجوء إلى التحكيم في قضايا التحكيم ذات القيمة العالية.

قانون الوساطة (٢٠٢٤): يمنح أحكام الوساطة صفة الإنفاذ بموجب القانون السعودي.

تمكين الشركات من خلال المساعدة التحكيمية الاحترافية

نؤمن بأن كل شركة، سواءً كانت سعودية أو دولية، تستحق إرشادات تحكيمية سهلة الوصول واحترافية وواضحة. لذا نقففي مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة إلى جانب عملائنا طوال العملية، ضامنين الامتثال القانوني، والوضوح الاستراتيجي، وكفاءة التكلفة.

لا نكتفي بتمثيل عملائنا، بل نتشارك معهم لتحقيق نتائج مستدامة وقابلة للتنفيذ تحمي استثماراتهم وتعزز علاقاتهم التجارية.

ملاحظات ختامية

متى واجهت منشأة محلية أو دولية نزاعاً في المملكة العربية السعودية، فإن التمثيل القانوني الخبير يُشكّل عاملاً فاصلاً ومفتاح حماية حقوقِك وتحقيق تسوية ناجزة.

