تجديد اتفاقيات التحكيم السعودية | محامي تحكيم متخصص

يُعدّ التحكيم وسيلة أساسية لتسوية المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية، لما يتمتع به من سرعة وسرية وقابلية للتنفيذ. إلا أن اتفاقيات التحكيم قد تفقد أثرها النظامي ما لم يتم تجديدها أو تحديثها بالشكل الصحيح، لا سيما عند تجديد العقود أو تغيّر الأنظمة والقواعد الإجرائية.

توفّر مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة لمراجعة وتجديد اتفاقيات التحكيم، بما يضمن توافقها مع الأنظمة السعودية السارية وقواعد مراكز التحكيم المعتمدة، وحماية المصالح القانونية والتجارية للأطراف.

لماذا تحتاج اتفاقيات التحكيم إلى التجديد؟

يُعدّ شرط التحكيم أساس أي عملية تحكيم. فبدون شرط صحيح وقابل للتنفيذ، قد تتحول النزاعات تلقائيًا إلى التقاضي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وإطالة أمد التقاضي، وتقليل الخصوصية.

الحالات التي تستدعي التجديد:

1. تجديد العقد أو تعديله:

إذا تم تمديد العقد الأساسي، أو إعادة التفاوض عليه، أو تعديله، فيجب أيضًا إعادة تأكيد شرط التحكيم أو تحديثه.

2. تغيير الأطراف أو الملكية:

قد تؤدي عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة إلى جعل بنود التحكيم الحالية غير سارية المفعول ما لم تُعيد الأطراف الجديدة التوقيع عليها.

3. التحديثات المؤسسية:

تقوم مراكز التحكيم، مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري، بمراجعة قواعدها بشكل دوري (على سبيل المثال، قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لعام 2023). وقد تحتاج البنود التي تشير إلى الإصدارات القديمة إلى تحديث لضمان إنفاذها الكامل.

4. التغييرات في القانون:

شهد قانون التحكيم السعودي (المرسوم الملكي رقم م/٣٤ لسنة ٢٠١٢) وقانون التنفيذ (المرسوم الملكي رقم م/٥٣ لسنة ٢٠١٣) تطورات كبيرة. لذا، ينبغي على الشركات التأكد من توافق بنودها مع الأطر القانونية والتفسيرات القضائية السارية.

5. الاتفاقيات المنتهية أو الملغاة:

إذا انتهى العقد الأصلي واستمرت العلاقة التجارية، فقد يسقط شرط التحكيم ما لم يتم تجديده صراحةً.

الإطار القانوني الذي يستند إليه التحكيم في المملكة العربية السعودية

يستند نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية إلى إطار حديث ومتوافق مع المعايير الدولية، مصمم لحماية استقلالية الأطراف مع ضمان سلامة الإجراءات.

1. قانون التحكيم (المرسوم الملكي رقم م/34 لسنة 2012)

يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي.

يتيح للأطراف حرية تحديد القانون الواجب التطبيق، والقواعد الإجرائية، ومقر التحكيم.

يشترط أن تكون اتفاقيات التحكيم مكتوبة (بما في ذلك المراسلات الإلكترونية).

2. قانون التنفيذ (المرسوم الملكي رقم م/53 لسنة 2013)

ينشئ محاكم تنفيذية للاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها بسرعة.

يجوز رفض القرارات التحكيمية المستندة إلى بنود تحكيم غير صالحة أو قديمة.

3. قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري (إصدار 2023)

استحدثت إجراءات التحكيم الرقمي، والتدابير الطارئة، وجلسات الاستماع المعجلة.

أوصت بأن تشير بنود التحكيم صراحةً إلى أحدث القواعد لتجنب النزاعات الإجرائية.

كيفية تجديد اتفاقية التحكيم – خطوة بخطوة

يضمن تجديد بند التحكيم بشكل صحيح استمرارية حقوق تسوية المنازعات وتجنب التقاضي المكلف.

الخطوة الأولى: مراجعة الاتفاقية الحالية

ابدأ بفحص بند التحكيم الحالي:

هل يحدد جهة التحكيم (مثل: مركز السعودية للتحكيم التجاري، غرفة التجارة الدولية، مركز لندن للتحكيم الدولي)؟

هل لا يزال مقر التحكيم ساريًا أو مناسبًا؟

هل يشير إلى نسخة قديمة من القواعد؟

هل تغير القانون الحاكم منذ التوقيع؟

نصيحة: حتى أبسط مشاكل الصياغة قد تؤدي إلى تحديات في التنفيذ لاحقًا. تضمن المراجعة القانونية أن يظل بندك متوافقًا مع جميع المعايير السعودية والدولية.

الخطوة الثانية: صياغة ملحق أو اتفاقية تجديد

في حال تجديد أو تمديد عقدك، أصدر ملحقًا يؤكد صراحةً صحة شرط التحكيم. على سبيل المثال:

"يؤكد الطرفان بموجب هذه الاتفاقية أن جميع بنود شرط التحكيم الوارد في المادة [X] من الاتفاقية المؤرخة [التاريخ] تظل سارية وملزمة وقابلة للتنفيذ طوال مدة تجديد هذه الاتفاقية."

ويمكن بدلاً من ذلك، إذا كان شرط التحكيم الأصلي قديمًا، صياغة شرطًا جديدًا يتماشى مع قواعد التحكيم الحالية الصادرة عن مركز التحكيم التجاري السعودي (2023) أو أحدث معايير المؤسسة المختارة.

الخطوة الثالثة: الحصول على موافقة خطية متبادلة

يُشترط في التحكيم، بموجب القانون السعودي، أن يكون بالتراضي بين الطرفين. يجب على الطرفين الموافقة كتابةً على أي تجديد أو تعديل أو استبدال لأي بند من بنود العقد.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

تعديل رسمي للعقد.

اتفاقية تحكيم منفصلة تُشير إلى العقد الأصلي.

مراسلات عبر البريد الإلكتروني أو التوقيع الرقمي (المعترف به بموجب قانون المعاملات الإلكترونية السعودي).

الخطوة الرابعة: ضمان صحة اللغة والاختصاص القضائي

يجب أن يحدد كل بند تحكيم بوضوح ما يلي:

المؤسسة: (مثال: "المركز السعودي للتحكيم التجاري").

مقر التحكيم: (مثال: "الرياض، المملكة العربية السعودية").

اللغة: (العربية، الإنجليزية، أو كليهما).

القانون الواجب التطبيق: (القانون السعودي أو أي قانون آخر متفق عليه).

قد تُبطل المحاكم السعودية أي بند ضعيف الصياغة أو غامض، حتى لو كان الطرفان قد قصدا التحكيم في الأصل.

الخطوة الخامسة: تسجيل وحفظ الوثائق اللازمة

يجب توقيع جميع الاتفاقيات المجددة وتأريخها وحفظها بشكل صحيح.

في حال شمل التحكيم أطرافًا من دول أخرى، يُنصح بالتصديق أو التوثيق الرسمي لتسهيل إنفاذها مستقبلًا.

يضمن مكتبنا أن تكون جميع وثائق التجديد مطابقة للمواصفات، وموثقة، وجاهزة للتنفيذ في حال نشوء أي نزاع.

مثال: تجديد العقد على النحو الأمثل

جددت شركة لوجستية أجنبية في الدمام عقد خدماتها لمدة خمس سنوات مع مورد سعودي. كان بند التحكيم الأصلي، الذي صيغ عام ٢٠١٦، يستند إلى قواعد مركز التحكيم التجاري السعودي لعام ٢٠١٤.

قامت مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بما يلي:

مراجعة البند والتوصية باعتماد قواعد مركز التحكيم التجاري السعودي لعام ٢٠٢٣.

صياغة ملحق تجديد ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية).

تسجيل الاتفاقية المجددة لضمان نفاذها.

عندما نشب نزاع في العام التالي، ضمن البند المُحدَّث سير القضية بسلاسة وفقًا لإجراءات التحكيم الحديثة، مما وفر شهورًا من التأخير وتجنب الطعون القضائية المحتملة.

رؤى قانونية لعام 2026

الاعتراف بالتحكيم الرقمي: يسمح القانون السعودي الآن باتفاقيات التحكيم الإلكترونية والتوقيعات الرقمية.

توسيع مراكز تسوية المنازعات البديلة: أنشأت الهيئة السعودية للتحكيم مكاتب جديدة في نيوم وجدة والدمام.

تحكيم القطاع العام: تتضمن العقود الحكومية بشكل متزايد بنودًا للتحكيم ضمن أطر معتمدة.

التنفيذ عبر الحدود: تواصل محاكم التنفيذ السعودية تأييد الأحكام الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك.

ملاحظات ختامية

إن تجديد اتفاقيات التحكيم ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو إدارة أساسية للمخاطر. فبنود التحكيم القديمة أو غير الواضحة قد تُكلفك خسارة الاختصاص القضائي، والوقت، وملايين الدولارات من الخسائر المحتملة.

