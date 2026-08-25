沙特阿拉伯出台新规，推进地理标志保护

沙特阿拉伯新地理标志制度落地工作迈出新的一步

沙特阿拉伯新地理标志（GI）制度的落地实施迎来新进展。沙特知识产权局（SAIP）依据 2026 年 4 月 30 日第 2026/39/01 号管理委员会决议，正式批准《地理标志保护制度实施细则》。

此前，沙特已于 2025 年 11 月 17 日通过第 M/102 号国王令出台了《地理标志保护制度》，本次实施细则为配套文件，明确了相关产品的注册与保护框架 —— 此类产品的品质、声誉或特色均与特定地理来源密切相关。

据官方公报《乌姆古拉》披露，该制度及配套细则生效后，沙特知识产权局将正式受理地理标志申请。相关的官方收费标准公布后，审查流程将同步启动。

专门的地理标志保护制度的出台，标志着沙特知识产权体系得到重要完善，为依托特定地域形成其价值与声誉的特色产品提供了保护机制。细则同时规定，通用名称或具有误导性的产品名称不得注册为地理标志。

这对企业意味着什么？

对于其产品与特定地理来源相关联的企业、行业协会及其他利益相关方而言，应考虑是否将地理标志保护纳入其更广泛的知识产权战略之中。这一新制度尤其适用于农业、食品和饮料、手工艺品及文化遗产等领域。

沙特知识产权局后续将适时公布官方收费标准、申请流程等详细细则。我们将持续跟进政策动态，一旦发布配套指引，会第一时间同步最新资讯。