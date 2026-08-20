沙特阿拉伯加入马德里体系：商标权利人需关注的核心影响

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沙特阿拉伯于 2026 年 7月8日交存《马德里议定书》加入文书，《马德里议定书》将于 2026 年10月 8 日在沙特正式生效。

作为中东第一大经济体、二十国集团成员国，沙特阿拉伯加入《马德里议定书》，是近年来马德里体系最具商业价值的扩容事件之一。沙特由此成为第五个加入该体系的海湾合作委员会（海合会）成员国，此前加入的国家包括巴林、阿曼、卡塔尔与阿联酋；目前科威特是海合会中唯一尚未加入马德里体系的成员国。

借助马德里体系，企业仅需提交一份国际申请，即可在多个司法辖区取得并维护商标保护。相比单独提交各国国家申请，该体系流程更高效，成本更低。

商标权利人保护范围进一步拓宽

住所地位于马德里体系成员国、在成员国拥有真实有效的工商业营业场所，或是成员国国民的商标权利人，如今可依托基础国家申请 / 注册或区域申请 / 注册，在国际申请中指定沙特阿拉伯。

相应地，沙特本土商标权利人也可将商标保护延伸至马德里体系其余116 个成员，覆盖132 个国家，为品牌出海与全球商标保护创造全新机遇。

布局沙特市场路径简化

对于境外申请人而言，沙特纳入马德里体系大幅减轻商标确权的行政负担。直接提交沙特国家申请需要委任当地代理，并提交经海牙认证或领事认证的委托书；而通过马德里指定沙特，一般无需履行上述手续，除非案件收到临时驳回通知或遭遇异议。

该优势在沙特尤为突出，沙特委托书有效期仅为五年。马德里体系简化相关流程，为意图开拓沙特市场的跨国企业提供更加便捷的途径。

惠及沙特本土企业

沙特企业，尤其是中小企业，也能借助更简便的途径开展海外品牌保护。企业无需逐个国家单独申请，仅通过一份国际申请便可在多个司法辖区寻求商标保护，降低成本、减少行政手续。

即便企业仅计划区域扩张，利好同样立竿见影。海合会其余五国中有四国已加入马德里体系，沙特商标权利人只需一次提交申请，即可在海湾大部分地区获得商标保护，无需多份国家申请并办理繁琐的认证手续。

契合沙特 2030 愿景

沙特加入马德里体系，契合《沙特 2030 愿景》推动经济多元化、吸引外资、打造更优营商环境的目标，同时配合沙特知识产权局持续完善、现代化本国知识产权法律体系的各项举措。

一方面便利境外企业开展品牌保护，另一方面为本国企业打通低成本海外商标保护通道，沙特持续提升自身吸引力，打造投资与全球商贸优选目的地。

企业相关实务注意事项

计划通过马德里体系指定沙特的企业，应当在 2026 年 10 月 8 日议定书生效前提前筹备。虽然申请流程大幅简化，但申请人仍需留意：完成马德里指定后，沙特特有的审查标准、异议程序以及其他当地法规要求依然适用。

沙特加入马德里体系对国内外商标权利人而言意义重大。依托沙特突出的商业地位，马德里指定沙特或将成为企业国际商标布局策略中的常规选项，同时进一步拓展马德里体系的全球覆盖范围。

我们将持续跟进相关政策动态，并及时推送最新消息。企业应重新梳理针对沙特及整个海合会地区的商标布局方案，把握马德里指定这条全新路径。如有疑问或需要进一步协助，欢迎联系我们。

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