تأسيس الشركات في السعودية 2026 | خدمات التأسيس القانوني والامتثال | مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة

تجذب المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030، المستثمرين المحليين والأجانب عبر بيئة قانونية وتنظيمية متطورة. ويتطلّب تأسيس الشركات الناجحة تخطيطًا قانونيًا دقيقًا يتجاوز مجرد الفكرة التجارية, إذ يستلزم أساسًا قانونيًا راسخًا

توفّر مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة خدمات تأسيس متكاملة تشمل التراخيص، وتأسيس الشركات، والاستشارات الضريبية والعمالية، والامتثال التنظيمي. ويضمن هذا النهج انطلاق الأعمال على أسس قانونية سليمة تدعم الاستقرار والنمو المستدام.

لماذا يُعدّ الدعم القانوني ضروريًا لتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية؟

تزخر بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية بالفرص، ولكنها تخضع أيضًا لأنظمة صارمة. يجب على المستثمرين الامتثال لمتطلبات جهات متعددة، منها:

وزارة الاستثمار – للحصول على الموافقات على الاستثمار والملكية الأجنبية.

وزارة التجارة – لتأسيس الشركات والتسجيل التجاري.

هيئة الزكاة والضرائب والجمارك – للامتثال الضريبي وضريبة القيمة المضافة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – لتسجيل الموظفين.

بلديات بلدي (منصة البلديات الرقمية) – للحصول على تراخيص الموقع والتشغيل.

بدون تمثيل قانوني مناسب، غالبًا ما يواجه رواد الأعمال تأخيرات أو رفضًا أو غرامات مستقبلية كان من الممكن تجنبها. يضمن مكتب محاماة مرخص أن تكون عملية تأسيس شركتك دقيقة ومتوافقة مع الأنظمة وفعّالة منذ اليوم الأول.

خدماتنا القانونية الشاملة لتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية

نقدم في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة إطارًا قانونيًا متكاملًا لتأسيس شركتكم، نرشدكم خلال كل مرحلة من مراحل العملية.

1. الاستشارة القانونية ودراسة الجدوى

نبدأ باستشارة تفصيلية لتقييم ما يلي:

نشاطكم التجاري وتصنيفه القطاعي.

مدى إمكانية الملكية الأجنبية الكاملة بموجب لوائح نظام الاستثمار الأجنبي المباشر.

أنسب أنواع الكيانات القانونية: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، فرع، أو شركة الشخص الواحد.

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والتزامات التوطين.

بعد ذلك، يُعدّ محامونا خطة عمل مُخصصة تتضمن التكاليف المتوقعة، ومتطلبات الترخيص، والجداول الزمنية.

٢. إعداد المستندات وتصديقها

يتعين على المستثمرين الأجانب تقديم مجموعة محددة من مستندات الشركة، ويتطلب كل منها تصديقًا. نتولى كافة الإجراءات، بما في ذلك:

صياغة وترجمة النظام الأساسي وقرارات المساهمين.

تنسيق إجراءات التوثيق لدى كاتب العدل والسفارة.

إعداد قرارات مجلس الإدارة وتوكيلات المحاماة باللغتين العربية والإنجليزية.

نضمن استيفاء جميع المستندات للمعايير القانونية المعتمدة من قبل السلطات السعودية، مما يقلل من احتمالية الرفض أو التأخير.

٣. الترخيص والتأسيس (من وازرة الاستثمار ووزارة التجارة)

بمجرد تجهيز المستندات، يتولى فريقنا القانوني إجراءات الترخيص والتسجيل الرسمية:

التقدم بطلب للحصول على رخصة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهي مطلوبة لجميع الشركات المملوكة لأجانب.

صياغة النظام الأساسي للشركة وتوثيقه.

تقديم طلب التأسيس إلى وزارة التجارة للحصول على السجل التجاري.

بمجرد إصدار السجل التجاري، تصبح شركتكم كيانًا معترفًا به قانونًا في المملكة.

المدة الزمنية التقريبية: من أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ التقديم (حسب النشاط والهيكل).

٤. الإجراءات القانونية بعد التأسيس

نتولى جميع الالتزامات اللاحقة للتسجيل، لضمان بدء شركتكم عملياتها فورًا:

التسجيل لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة.

التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

عضوية غرفة التجارة.

رخصة بلدية (بلدي) لمقر شركتكم.

تسجيل العنوان المحلى.

تعتبر كل خطوة من هذه الخطوات ضرورية قانونًا لكي تتمكن شركتكم من إصدار الفواتير، وتوظيف الموظفين، والعمل دون غرامات.

٥. الامتثال لقوانين العمل والتوطين

نساعدكم في تطوير أطر عمل متكاملة لإدارة الموارد البشرية والعمل، وذلك من خلال:

التسجيل في منصتي "قوى" و"مقيم" لإدارة التأشيرات والتوظيف.

صياغة عقود عمل ثنائية اللغة متوافقة مع قانون العمل السعودي.

تقديم الاستشارات بشأن نسب التوطين (نطاقات) في قطاعكم.

ضمان الإجراءات القانونية لإنهاء الخدمة، وكشوف الرواتب، والمزايا.

إنّ التأسيس القانوني السليم منذ البداية يحمي أعمالكم من النزاعات العمالية أو العقوبات الوزارية.

٦. الدعم القانوني والحوكمة المستمر

لا ينتهي التزامنا بتأسيس الشركة؛ بل نقدم دعمًا قانونيًا ودعمًا في مجال الامتثال بشكل مستمر، يشمل ما يلي:

تجديد التراخيص والتسجيلات.

التعديلات (زيادة رأس المال، تغيير العنوان أو المساهمين).

صياغة العقود ومراجعتها.

تقديم الاستشارات في مجال حوكمة الشركات واتفاقيات المساهمين.

وهذا يضمن التزام شركتكم الكامل باللوائح والقوانين خلال رحلة نموها.

مثال: تأسيس سريع ومتوافق مع القوانين لشركة لوجستية عالمية

تواصلت شركة لوجستية أوروبية مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة لإنشاء فرع لها في المملكة العربية السعودية.

قمنا بتقييم أهليتها للملكية الأجنبية الكاملة بموجب لوائح وزارة الاستثمار.

أعددنا وصدقنا على وثائق الشركة باللغتين العربية والإنجليزية.

قدمنا طلب ترخيص لوزارة الاستثمار وحصلنا على الموافقة خلال ثمانية أيام عمل.

أكملنا إصدار السجل التجاري، والتسجيل الضريبي، وتعيين الموظفين خلال ثلاثة أسابيع.

وبدأت الشركة عملياتها بالكامل في أقل من شهر، مع ضمان الحماية القانونية والامتثال التام للقانون السعودي.

لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

١. تمثيل قانوني مرخص

نحن مخولون بتمثيل عملائنا مباشرةً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية السعودية، على عكس المستشارين أو الوكلاء التجاريين العاديين.

٢. خبرة محلية وإقليمية واسعة

بفضل مكاتبنا النشطة في كل من المملكة العربية السعودية ومصر، نجمع بين الفهم الإقليمي ومعايير الأعمال العالمية.

٣. صياغة قانونية ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية)

تُصاغ جميع وثائق الشركات والعقود والملفات باحترافية وتُراجع باللغتين العربية والإنجليزية.

٤. رسوم وجداول زمنية واضحة

نقدم عروض أسعار ثابتة تفصل بوضوح بين الرسوم الحكومية الرسمية ورسوم خدماتنا القانونية، لتكون على دراية تامة بما تدفع مقابله.

٥. حلول قانونية متكاملة

نتولى إدارة جميع مراحل العمل: الترخيص، والتأسيس، والامتثال، وقانون العمل، والعقود، وتسوية المنازعات, ضمن إطار قانوني واحد.

الأخطاء القانونية الشائعة التي يرتكبها المستثمرون الجدد

الخطأ العاقبة حلولنا اختيار نوع الهيكل القانوني الخاطئ مشاكل الضرائب والامتثال نُقيّم نموذج أعمالك ونُوصي بالهيكل الأمثل. تقديم مستندات غير مصدقة رفض الطلب نتولى جميع إجراءات التصديق والسفارة. تأخير إجراءات ما بعد التسجيل غرامات أو تعليق العمل نُكمل جميع عمليات التسجيل فور إصدار شهادة تسجيل الشركة. تجاهل متطلبات التوطين عقوبات أو حظر التأشيرات نُواءم خطة التوظيف الخاصة بك مع النسب المنصوص عليها في قانون العمل. عدم تجديد الوثائق انتهاء صلاحية الرخصة أو السجل التجاري نُتابع جميع عمليات التجديد ونُحدّث الملفات في الوقت المُناسب.

رؤى قانونية للمستثمرين في عام ٢٠٢٥

الملكية الأجنبية الكاملة: مسموح بها في معظم القطاعات، بما في ذلك الخدمات واللوجستيات والصناعة.

ضريبة الشركات: نسبة ثابتة ٢٠% للمساهمين الأجانب؛ بينما يدفع السعوديون الزكاة.

التكامل مع الحكومة الإلكترونية: جميع المعاملات (وزارة الاستثمار، وزارة التجارة، هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، ومنصة قوى) أصبحت رقمية، وتتطلب بيانات عربية دقيقة.

التركيز على التوطين: يجب على الشركات في قطاعات التجزئة والمقاولات والخدمات استيفاء حصص محددة للحفاظ على الامتثال للقوانين.

التوقيعات الرقمية: يعترف قانون التوقيع الإلكتروني السعودي الآن بالتوقيع الإلكتروني على العديد من المستندات.

تأسيس شركتك على أسس قانونية متينة

إن تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية يتجاوز مجرد التسجيل، فهو يتعلق بضمان استدامة نمو شركتك وشراكاتها والتزامها بالقوانين واللوائح لسنوات قادمة. الدقة القانونية منذ البداية توفر عليك تكاليف ومخاطر غير ضرورية لاحقًا.

إننا لا نساعدك فقط في تأسيس شركة، بل نساعدك في بناء نشاط عملك على أساس راسخ ومستدام.

ختامًا

إنّ أنجح المستثمرين في المملكة العربية السعودية هم أولئك الذين يولون الجانب القانوني لأعمالهم نفس القدر من الاهتمام الذي يولونه للجانب التجاري. يساعد الشريك القانوني المناسب على تنفيذ إجراءات التأسيس بسرعة وكفاءة، مع ضمان الامتثال الكامل وتحقيق أفضل هيكلة للنمو.

