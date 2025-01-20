Ликвидация Компаний В Королевстве Саудовская Аравия

Ликвидация компаний – один из важных юридических процессов, направленных на официальное и организационное прекращение существования компании. В Королевстве Саудовская Аравия ликвидация компаний регулируется новым законом о компаниях, принятым в соответствии с королевским указом № (M/132) от 01.12.1443 г. х., в котором изложены правила и процедуры, необходимые для законного и упорядоченного прекращения деятельности компаний, обеспечивая при этом защиту прав акционеров и кредиторов. Ликвидация компаний требует соблюдения законов и нормативных актов, установленных министерством торговли, что обеспечивает права акционеров и кредиторов, а также защиту общественных интересов.

Способы ликвидации компаний

Одним из главных вопросов для учредителей компаний, партнеров или инвесторов является способ ликвидации компании и обязанности, которые необходимо выполнить при ликвидации.

В статье 245 закона о компаниях говорится, что «При прекращении деятельности компании, ликвидация должна осуществляться в соответствии с положениями, предусмотренными законом, за исключением случаев, когда это предусмотрено уставом компании или ее учредительным договором, или когда партнеры, общее собрание или акционеры, в зависимости от обстоятельств, договариваются о том, как ликвидировать компанию».

Причины ликвидации компаний в Саудовской Аравии

Согласно статье 243 закона о компаниях, существуют общие причины прекращения существования компании.

С учетом причин прекращения, характерных к каждому виду компаний, компания ликвидируется по любой из следующих причин:

A – Истечение срока ее действия, если компания имеет определенный срок, за исключением случаев его продления в соответствии с положениями Закона;

Б – Согласие партнеров или акционеров на ликвидацию компании;

В- Вынесение окончательного судебного решения о ликвидации или признании компании недействительной.

1. Финансовые потери: когда компания сталкивается с непреодолимыми финансовыми трудностями.

2. Истечение срока действия компании: если компания была создана на определенный срок и данный срок истек.

3. Соглашение акционеров: когда партнеры или акционеры договариваются о прекращении деятельности компании.

4. Решение суда: в некоторых случаях суды выносят решение о ликвидации компании в результате споров или нарушений.

Процедура ликвидации компании в Саудовской Аравии включает в себя следующие этапы:

1. Назначение юридического ликвидатора: дипломированный ликвидатор выбирается для управления процедурой ликвидации.

2. Инвентаризация активов компании: ликвидатор проводит инвентаризацию и проверку всех активов компании.

3. Урегулирование задолженности: выплата финансовых обязательств кредиторам.

4. Распределение оставшейся прибыли: после выплаты обязательств оставшаяся прибыль распределяется между партнерами или акционерами.

5. Аннулирование коммерческого реестра: подача официальной заявки на аннулирование коммерческого реестра компании в Министерство торговли.

6. Кончина одного из партнеров компании.

7. Выход или отделение одного из партнеров от компании.

8. Арест активов партнера или его банкротства.

Юридические процедуры ликвидации компаний

Статья № 245 Закона о компаниях устанавливает порядок проведения ликвидации .

При прекращении деятельности компанию, ликвидация должна осуществляться в соответствии с положениями, предусмотренными законом, за исключением случаев, когда это предусмотрено учредительным договором или уставом компании, или когда партнеры, общее собрание или акционеры, в зависимости от обстоятельств, договариваются о том, как ликвидировать компанию.

Это означает, что компании в Саудовская Аравия отвечают за выполнение многочисленных процедур в рамках процесса ликвидации.Это включает урегулирование всех прав и долгов компании, а также определение всех оставшихся средств компании, которые затем распределяются между партнерами. В ходе данного процесса необходимо соблюдать все условия, указанные в учредительном договоре.

Решение о назначении ликвидатора принимается в соответствии со статьей № 248, которая предусматривает:

1. Назначение ликвидатора осуществляется решением партнеров, общего собрания или акционеров в соответствии с условиями, установленными для внесения изменений в учредительный договор или устав компании в соответствии с формой компании, в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) дней с даты прекращения деятельности компании. Если ликвидатор не был назначен в указанный срок, его назначение осуществляется по решению компетентного судебного органа по заявке, поданной любым из партнеров, акционеров или заинтересованных сторон.

2. За исключением положений пункта (1) данной статьи, если прекращение деятельности компании произошло в результате её роспуска или аннулирования на основании окончательного судебного решения, ликвидатор назначается судебным органом, вынесшим такое решение.

3- Перед вынесением решения о назначении ликвидатора в соответствии с положениями пунктов (1) и (2) настоящей статьи компетентный судебный орган требует от партнеров, акционеров, директоров или совета директоров компании, в зависимости от обстоятельств, предоставить отчет, упомянутый в пункте (1) статьи 242, или необходимые данные и бухгалтерские записи, или финансовые отчеты, если таковые имеются, подтверждающие, что активов компании достаточно для погашения ее долгов по завершении срока ликвидации, как это указано в данном разделе, и что компания не находится в состоянии неплатежеспособности в соответствии с законодательством о банкротстве. Это должно быть сделано в срок, не превышающий тридцать дней с момента выдачи запроса. Если компетентный судебный орган сочтет, что активов компании недостаточно для погашения долгов, он должен предпринять необходимые шаги для начала процедур ликвидации в соответствии с законодательством о банкротстве.

4- Во всех случаях в решении о назначении ликвидатора должны быть указаны его полномочия и гонорары, наложенные на него ограничения, если таковые имеются, а также срок, необходимый для ликвидации.

Трудности и риски

В ходе процесса ликвидации компании в Саудовской Аравии сталкиваются с множеством трудностей, таких как споры между акционерами, сложность урегулирования долгов и вероятность того, что процесс займет больше времени, чем ожидалось.

Заключение

Ликвидация компаний в Саудовской Аравии является сложным, но необходимым юридическим процессом для обеспечения закрытия компаний таким образом, чтобы обеспечить права всех сторон.

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