Закон О Сборе Закята В Саудовской Аравии

Управление по закяту, налогам и таможенным сборам является регулирующим органом, обеспечивающим сбор и расчет налогов в Саудовской Аравии. Это включает в себя сбор закята, религиозного налога, а также налога на добавленную стоимость (НДС). В случае споров между Управлением по закяту, налогам и таможне и налогоплательщиками, эти вопросы рассматриваются Комитетом по разрешению споров.

Управление по закяту, налогам и таможенным сборам ежегодно собирает закят с физических лиц и предприятий в соответствии с законами шариата, чтобы внести свой вклад в экономическое развитие королевства. Для компаний закят рассчитывается по ставке 2.5% на основе их базы закята. Управление по закяту, налогам и таможенным сборам, издавшее закон о сборе закята, играет ключевую роль в надзоре и управлении сбором закята и другими вопросами, связанными с налогообложением в Саудовской Аравии. Управление обеспечивает соблюдение положений о закяте и эффективно управляет процессом сбора.

Закон о сборе закята в первую очередь распространяется на физических лиц и организаций, обязанных выплачивать закят. Эта форма исламской милостыни обязательна для тех, кто соответствует определенным критериям, которые определяются их имуществом, активами и доходами. Данный закон распространяется на следующие группы лиц:

Физические лица: закят является обязательным для физических лиц, которые соответствуют критериям, основанным на их финансовом положении, особенно для мусульман, которые обладают минимальным состоянием и находятся в этих финансовых рамках в течение полного лунного года.

Предприятия: корпоративные организации также обязаны выполнять свои обязательства по выплате закята.

Физические лица с высоким уровнем дохода: лица, обладающие существенным состоянием, инвестициями и активами, подлежат выплате закята.

Исламские финансовые учреждения и благотворительные организации: эти организации включены в число обязанных к выплате заката.

Органы, занимающиеся сбором закята: организации, осуществляющие надзор за процессом сбора закята, также подпадают под действие закона.

Таким образом, Закон о сборе закята устанавливает основы для его сбора, гарантируя, что как физические лица, так и предприятия вносят вклад в благосостояние общества в соответствии с принципами ислама.

Закон о сборе закята, принятый в соответствии с Королевским указом № 17/2/28/8634 от 1951 года, определяет основы сбора закята – формы милостыни, рассматриваемой в исламе как религиозная обязанность. Этот закон необходим для обеспечения того, чтобы как физические лица, так и компании вносили вклад в благосостояние общества в соответствии с принципами ислама. Закон предусматривает, что положения вышеупомянутого указа распространяются на физических лиц и компании, не имеющие гражданства Саудовской Аравии. Это подчеркивает, что обязанность выплачивать закят распространяется не только на граждан Саудовской Аравии, подчеркивая всеохватывающий характер закона в укреплении общественной поддержки.

Однако в статье 2 указано, что закят должен взиматься с физических лиц и компаний, имеющих гражданство Саудовской Аравии, в соответствии с исламским правом (шариатом). Это положение подтверждает идею о том, что все граждане несут ответственность за внесение вклада в благосостояние общества посредством выплаты закята, который рассчитывается на основе их имущества и активов. Такая преемственность гарантирует, что принципы сбора закята последовательно применяются и соблюдаются в соответствии с установленными руководящими принципами. Заключительная статья предписывает довести этот Указ до сведения лиц, ответственных за его исполнение. Это положение имеет решающее значение для обеспечения надлежащего информирования соответствующих органов и организаций об их роли в обеспечении соблюдения закона и содействии сбору закята.

Закон о сборе закята служит основой правовой структуры для сбора закята в Саудовской Аравии, подчеркивая важность вклада как граждан Саудовской Аравии, так и иностранных граждан в благосостояние общества. Устанавливая четкие правила процесса сбора, закон обеспечивает соблюдение исламских принципов, одновременно способствуя социальной ответственности. Таким образом, он играет важную роль в формировании культуры благотворительности и взаимоподдержки внутри общества.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.