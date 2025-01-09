Иностранное Владение Недвижимостью В Саудовской Аравии

Закон о владении и инвестировании в недвижимость иностранцами, изданный Королевским указом № 15 от 17.04.1421 г. х. , представляет собой важный этап на пути развития экономической открытости в Королевстве Саудовская Аравия. Данный закон направлен на привлечение иностранных инвестиций, содействие экономическому развитию и создание рабочих мест. Закон регулирует условия владения и инвестирования в недвижимость иностранцами, независимо от того, являются ли они физическими или юридическими лицами, с целью осуществления любой деятельности, разрешенной им, будь то профессиональная, профессионально-практическая или экономическая деятельность. Указ также определяет области, в которых иностранцам разрешено владеть недвижимостью. Он устанавливает меры контроля за процессом владения и инвестирования.
Первое: права, предоставляемые в соответствии с законом о владении и инвестировании в недвижимость иностранцами
- Иностранный инвестор может владеть или арендовать недвижимость для осуществления любой деятельности, на которую у него есть лицензия, при условии получения одобрения органа, выдавшего лицензию.
- Иностранному инвестору разрешается приобретать здания или земельные участки для строительства на них объектов недвижимости с последующими инвестициями путем продажи или сдачи в аренду при соблюдении следующих условий:
- Общая стоимость проекта, земли и строительства должна составлять не менее тридцати миллионов саудовских риалов (30,000,000 саудовских риалов).
- Инвестиции в такую недвижимость должны быть реализованы в течение пяти лет с момента ее приобретения.
- Иностранным физическим лицам, законно проживающим в королевстве, разрешается приобретать недвижимость для личного проживания после получения разрешения от Министерства внутренних дел.
- Иностранные представительства, разрешенные в королевстве, могут приобретать недвижимость для размещения своих официальных офисов, а также недвижимость для проживания руководителя и членов персонала.
- Международные и региональные организации, действующие в рамках соответствующих соглашений, могут приобретать свои официальные штаб-квартиры при условии получения разрешения от Министра иностранных дел.
Второе: ограничения, установленные законом о владении и инвестировании в недвижимость иностранцами
- За исключением случаев наследования, иностранец не может иметь права собственности, сервитута или пользования недвижимостью, расположенной в пределах городов Мекка и Медина.
- Исключение из права собственности допускается, если недвижимость передается в виде вакфа конкретному саудовскому органу в соответствии с положениями шариата, при условии, что в документе о вакфе указано, что верховный совет вакфов имеет право осуществлять управление данным имуществом.
Примечание: под фразой «для иностранцев» имеется ввиду:
- Физическое лицо, не обладающее саудовским гражданством.
- Иностранная компания.
- Саудовская компания, созданная или участвующая в ее создании или акции которой принадлежат любому физическому или юридическому лицу, не имеющему саудовского гражданства, за исключением следующих организаций:
- Банки и компании по финансированию недвижимости, лицензированные Саудовским центральным банком (SAMA). Это касается только недвижимости, финансируемой для граждан Саудовской Аравии, их штаб-квартиры или филиалов, а также имущество, необходимого для их деятельности, в соответствии с положениями Саудовского центрального банка (SAMA).
- Публичные компании (не связанные с недвижимостью), освобождаются от этого ограничения в отношении их штаб-квартир, филиалов или операционной недвижимости, при условии, что такая недвижимость используется исключительно для указанных целей и в соответствии с положениями Управления по рынку капитала (CMA).
- Другие организации, определенные советом министров в соответствии с установленными им положениями.
- Любые другие организации, определенные советом министров в соответствии с установленными им положениями.
Следует отметить, что применение положений вышеуказанного закона не должно нарушать следующее:
- Право собственности, предоставленное иностранцам в соответствии с предыдущими законами.
- Привилегии, предусмотренные правилами, регулирующими владение недвижимостью для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
- Приобретение права собственности или любого другого основного вещного права на недвижимость посредством наследования.
- Постановления, решения совета министров и указы королевства, запрещающие владение недвижимостью в определенных районах.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.