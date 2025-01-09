Иностранное Владение Недвижимостью В Саудовской Аравии

Закон о владении и инвестировании в недвижимость иностранцами, изданный Королевским указом № 15 от 17.04.1421 г. х. , представляет собой важный этап на пути развития экономической открытости в Королевстве Саудовская Аравия. Данный закон направлен на привлечение иностранных инвестиций, содействие экономическому развитию и создание рабочих мест. Закон регулирует условия владения и инвестирования в недвижимость иностранцами, независимо от того, являются ли они физическими или юридическими лицами, с целью осуществления любой деятельности, разрешенной им, будь то профессиональная, профессионально-практическая или экономическая деятельность. Указ также определяет области, в которых иностранцам разрешено владеть недвижимостью. Он устанавливает меры контроля за процессом владения и инвестирования.

Первое: права, предоставляемые в соответствии с законом о владении и инвестировании в недвижимость иностранцами

Иностранный инвестор может владеть или арендовать недвижимость для осуществления любой деятельности, на которую у него есть лицензия, при условии получения одобрения органа, выдавшего лицензию. Иностранному инвестору разрешается приобретать здания или земельные участки для строительства на них объектов недвижимости с последующими инвестициями путем продажи или сдачи в аренду при соблюдении следующих условий: Общая стоимость проекта, земли и строительства должна составлять не менее тридцати миллионов саудовских риалов (30,000,000 саудовских риалов). Инвестиции в такую недвижимость должны быть реализованы в течение пяти лет с момента ее приобретения. Иностранным физическим лицам, законно проживающим в королевстве, разрешается приобретать недвижимость для личного проживания после получения разрешения от Министерства внутренних дел. Иностранные представительства, разрешенные в королевстве, могут приобретать недвижимость для размещения своих официальных офисов, а также недвижимость для проживания руководителя и членов персонала. Международные и региональные организации, действующие в рамках соответствующих соглашений, могут приобретать свои официальные штаб-квартиры при условии получения разрешения от Министра иностранных дел.

Второе: ограничения, установленные законом о владении и инвестировании в недвижимость иностранцами

За исключением случаев наследования, иностранец не может иметь права собственности, сервитута или пользования недвижимостью, расположенной в пределах городов Мекка и Медина. Исключение из права собственности допускается, если недвижимость передается в виде вакфа конкретному саудовскому органу в соответствии с положениями шариата, при условии, что в документе о вакфе указано, что верховный совет вакфов имеет право осуществлять управление данным имуществом.

Примечание: под фразой «для иностранцев» имеется ввиду:

Физическое лицо, не обладающее саудовским гражданством.

Иностранная компания.

Саудовская компания, созданная или участвующая в ее создании или акции которой принадлежат любому физическому или юридическому лицу, не имеющему саудовского гражданства, за исключением следующих организаций:

Банки и компании по финансированию недвижимости, лицензированные Саудовским центральным банком (SAMA). Это касается только недвижимости, финансируемой для граждан Саудовской Аравии, их штаб-квартиры или филиалов, а также имущество, необходимого для их деятельности, в соответствии с положениями Саудовского центрального банка (SAMA).

Публичные компании (не связанные с недвижимостью), освобождаются от этого ограничения в отношении их штаб-квартир, филиалов или операционной недвижимости, при условии, что такая недвижимость используется исключительно для указанных целей и в соответствии с положениями Управления по рынку капитала (CMA).

Другие организации, определенные советом министров в соответствии с установленными им положениями.

Любые другие организации, определенные советом министров в соответствии с установленными им положениями.

Следует отметить, что применение положений вышеуказанного закона не должно нарушать следующее:

Право собственности, предоставленное иностранцам в соответствии с предыдущими законами. Привилегии, предусмотренные правилами, регулирующими владение недвижимостью для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Приобретение права собственности или любого другого основного вещного права на недвижимость посредством наследования. Постановления, решения совета министров и указы королевства, запрещающие владение недвижимостью в определенных районах.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.