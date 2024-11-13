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13 November 2024

Государственные Органы Недвижимости И Положения Регулирования Собственности В Саудовской Аравии

Hamad in association with Youssry Saleh & Partners

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Сектор недвижимости в Саудовской Аравии является жизненно важным компонентом...
Saudi Arabia Real Estate and Construction
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Сектор недвижимости в Саудовской Аравии является жизненно важным компонентом экономического ландшафта страны, и его деятельность регулируется комплексной нормативно-правовой базой, подчиненной различным государственным органам. Настоящая статья направлена на предоставление подробного обзора регуляторной среды, ключевых органов управления и основных регламентов, с которыми должны быть знакомы инвесторы, застройщики и специалисты при работе на рынке недвижимости королевства.

Сектор недвижимости в Саудовской Аравии регулируется комплексной нормативно-правовой базой, контролируемой различными государственными органами. Понимание этих регламентов имеет решающее значение для отечественных и иностранных инвесторов, застройщиков и профессионалов, работающих в королевстве.

Регулирующие органы

Генеральное управление по недвижимости (REGA) было создано решением Совета министров № 239 в 1438 г. х. Целью Управления является повышение прозрачности, стимулирование инвестиций и обеспечение защиты прав потребителей в сфере недвижимости.

Управление уже приступило к работе над повышением прозрачности, разрабатывая ценовые ориентиры продажи и аренды недвижимости, а также другие показатели, связанные со строительством.

Генеральное управление по недвижимости Королевства Саудовская Аравия (REGA) — это государственное агентство, ответственное за регулирование и надзор за сектором недвижимости в стране. Оно было создано в рамках плана экономической диверсификации и развития страны, известного как программа «Видение 2030».

Ключевые обязанности REGA включают:

" Разработку политики, регламентов и стандартов для отрасли недвижимости;

" Выдачу лицензий и разрешений на проведение деятельности и проектов в сфере недвижимости;

" Контроль за регистрацией и документированием сделок с недвижимостью;

" Стимулирование инвестиций и развитие сектора недвижимости;

" Защиту прав потребителей и обеспечение прозрачности сделок с недвижимостью.

Помимо REGA, другие ключевые органы, занимающиеся регулированием недвижимости, включают Министерство жилищного строительства, муниципальные органы и Министерство инвестиций. Эти органы выполняют взаимодополняющие функции в таких областях, как лицензирование, выдача разрешений, управление земельными ресурсами и стимулирование инвестиций.

Лицензирование и разрешения

Для застройщиков, работающих в Саудовской Аравии, получение обязательной лицензии на деятельность в сфере недвижимости от REGA является необходимым условием. Данная лицензия гарантирует, что застройщики имеют необходимые квалификации и соблюдают соответствующие регламенты.

Для осуществления проектов в сфере недвижимости помимо лицензии застройщика требуются и другие разрешения. Такие разрешения получают через соответствующие муниципальные и государственные органы в зависимости от характера и местоположения объекта.

Владение и регистрация земли

Законодательство Саудовской Аравии предусматривает как свободное владение землей, так и право аренды. Закон о регистрации недвижимости № 91 от 1443 г. х был издан с целью создания официальной системы оформления прав собственности на землю и регистрации, которая в настоящее время применяется Генеральным управлением по недвижимости (REGA).

До проведения данной реформы регистрация прав собственности на землю осуществлялась с помощью документов о праве собственности, выдаваемых местными нотариальными конторами, без наличия централизованного реестра. Новая система призвана обеспечить большую прозрачность и безопасность земельной собственности и совершения сделок с землей.

Сделки с недвижимостью

Все сделки по продаже и передаче недвижимости в Саудовской Аравии должны оформляться через нотариальную контору. Кроме того, в секторе недвижимости действуют специальные правила, которые регулируют брокерскую деятельность, оценку недвижимости и защиту прав потребителей.

Инвестиции в недвижимость

Правительство Саудовской Аравии прилагает целенаправленные усилия для привлечения иностранных инвестиций в сектор недвижимости. В том числе под руководством Генерального управления по недвижимости (REGA) реализуются инициативы, направленные на продвижение инвестиционных возможностей и содействие участию международных инвесторов.

Существуют также правила, связанные с владением недвижимостью лицами, не являющимися гражданами Саудовской Аравии, о которых потенциальные инвесторы должны быть осведомлены.

Ограничения на владение землей по гражданству

Для двух групп иностранных граждан в Саудовской Аравии существуют особые правила:

Согласно Королевскому указу № 22 от 1432 г.х, граждане государств Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC), к которым относятся Оман, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Катар, а также компании в Совете сотрудничества стран Персидского залива (GCC), полностью принадлежащие гражданам GCC, теперь могут владеть и арендовать недвижимость в Саудовской Аравии на тех же основаниях и с теми же правами, что и саудовские граждане. В этом случае действуют следующие ограничения:

  • Земля должна быть освоена или использована в течение 4 лет с момента регистрации ;
  • Землей нельзя будет распоряжаться в течение 4 лет с момента регистрации или до тех пор, пока она не будет использована/застроена, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Тем не менее, владение недвижимостью в священных городах Мекки и Медины по-прежнему ограничено только гражданами Саудовской Аравии.

В отношении иностранцев любой другой национальности, компаний, не входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), и компаний, принадлежащих иностранцам, не являющимся гражданами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), существуют значительные ограничения на их возможность свободно владеть землей в Саудовской Аравии.

Они могут арендовать землю, за исключением Мекки и Медины, но право собственности ограничено конкретными обстоятельствами:

  • Иностранцы-резиденты могут владеть недвижимостью исключительно для собственного проживания при наличии разрешения;
  • Иностранные компании имеющие лицензии на ведение деятельности могут владеть недвижимостью чтобы осуществлять свою деятельность и предоставлять ее для проживания своим сотрудникам;
  • Иностранные компании могут инвестировать и развивать недвижимость стоимостью более 30 млн. саудовских риалов, если строительство будет завершено в течение 5 лет; и
  • Дипломатические миссии и некоторые международные организации могут владеть землей для служебных помещений и для проживания сотрудников.

Экономический ландшафт рынка недвижимости в Саудовской Аравии развивается в соответствии с более широкими целями диверсификации и развития экономики королевства. Понимание и соблюдение этих положений крайне важно для всех заинтересованных сторон, действующих на рынке недвижимости в Саудовской Аравии.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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