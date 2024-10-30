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30 October 2024

Влияние «Видения 2030» на инвестиции в недвижимость

Hamad in association with Youssry Saleh & Partners

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Hamad in association with Youssry Saleh & Partners logo
Hamad in Association with Youssry Saleh & Partners is a large proficient law firm with over 40 years of experience in the Egyptian and Saudi Arabian markets. The firm brings together the expertise and resources of 2 prominent firms solidifying their position as a leading legal provider in the Kingdom of Saudi Arabia.
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В 2016 году Королевство Саудовская Аравия представило свой амбициозный план «Видение 2
Saudi Arabia Real Estate and Construction
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В 2016 году Королевство Саудовская Аравия представило свой амбициозный план «Видение 2030» — широкомасштабную программу экономических и социальных реформ, направленную на снижение зависимости страны от нефти, диверсификацию ее экономики и модернизацию различных секторов. Реализация «Видения 2030» оказала значительное влияние на отрасль недвижимости, являясь одним из ключевых направлений деятельности. В этой статье рассматриваются способы, с помощью которых этот план преобразований повлиял на инвестиции в недвижимость в Королевстве Саудовская Аравия.

«Видение Саудовской Аравии 2030» уже оказывает влияние на отрасль недвижимости в стране. С 2016 года в рамках плана было объявлено о нескольких крупных проектах в сфере недвижимости и инфраструктуры на общую сумму около 1 триллиона долларов. Ожидается, что эти проекты будут стимулировать рост отрасли и создадут новые возможности для застройщиков, инвесторов и других заинтересованных сторон. В целом, «Видение Саудовской Аравии 2030» направлено на преобразование отрасли недвижимости в королевстве, создание более динамичного и диверсифицированного рынка, который может поддержать долгосрочный экономический рост страны.

Экономическая диверсификация в рамках программы «Видение 2030»

Центральным принципом программы «Видение 2030» является диверсификация экономики Саудовской Аравии и отказ от традиционной зависимости от экспорта нефти. Такой переход оказал непосредственное влияние на сектор недвижимости, поскольку правительство стремится инвестировать и развивать ненефтяные отрасли, такие как туризм, развлечения и технологии.

В плане также подчеркивается важность урбанизации с упором на развитие мегаполисов и «умных городов» по всей стране. Это привело к росту инвестиций в жилые, коммерческие и инфраструктурные проекты, поскольку правительство стремится удовлетворить потребности растущего населения и привлечь иностранных профессионалов и бизнес.

С целью содействия данным экономическим и городским преобразованиям правительство Саудовской Аравии провело ряд нормативных реформ, которые оказали значительное влияние на индустрию недвижимости, в том числе был принятзакон № 308 от 1437 года «Об утверждении программы Видение 2030 Саудовской Аравии».

Более того, программа «Видение 2030» открыла рынок недвижимости Саудовской Аравии для иностранных инвесторов, позволяя им приобретать недвижимость и участвовать в инвестиционных проектах.

Одной из ключевых реформ в рамках программы «Видение 2030» стало смягчение законов, регулирующих иностранное владение недвижимостью в королевстве.

До реализации плана иностранные инвесторы сталкивались с жесткими ограничениями на владение недвижимостью в стране, однако программа «Видение 2030» открыла рынки недвижимости для более широкого участия иностранных инвесторов.

Теперь иностранные инвесторы могут полностью владеть проектами, включая жилую, коммерческую и промышленную недвижимость без необходимости иметь местного партнера.

В результате увеличения притока иностранных инвестиций более благоприятная регуляторная среда привлекла дополнительный приток иностранного капитала на рынок недвижимости Саудовской Аравии.

Согласно отраслевым отчетам, с момента запуска программы «Видение 2030» в 2016 году иностранные инвестиции в рынок недвижимости Саудовской Аравии увеличились более чем на 50%.

Инвесторы из таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Китай и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) активно наращивают свою деятельность на рынке недвижимости королевства.

Кроме того, согласноЗакону № 239 от 1438 года хиджрыбыл создан новый орган, регулирующие недвижимость: Главное управление по недвижимостидля контроля и руководства развитием сектора недвижимости.

В дополнение к более широким экономическим и нормативным изменениям, программа «Видение 2030» также предусматривает инициативы в конкретных секторах, которые оказали влияние на инвестиции в недвижимость:

Жилищная программа:правительство запустило амбициозные жилищные программы, в том числе направленные на повышение уровня владения жильем с 47% до 70% к 2030 году и сокращение времени ожидания кредита с 15 лет до 5 лет в условиях резкого увеличения численности населения. Это стимулировало инвестиции в жилые проекты, особенно в доступное жилье и жилье для людей со средним уровнем дохода. Наиболее важным изменением, которое было внесено в связи с этим, является переход от модели прямого кредитования к модели косвенного кредитования. Этот процесс позволил субсидировать большее количество кредитов и расширить возможности новых поколений и заемщиков, не получающих достаточного обслуживания, что оказало влияние на ВВП в целом.

Развитие туризма: программа концентрирует внимание на развитии отрасли туризма что привело к увеличению инвестиций в недвижимость в сфере гостиничного бизнеса: отели, курорты и развлекательные комплексы, а также стимулировало вложения в государственные объекты недвижимого имущества в стратегических местах. Жизненно важные объекты в городах будут выделены под образовательные учреждения, рынки и развлекательные центры. Большие территории на пляжах будут отданы под туристические проекты, а подходящие земли — под промышленные.

Развитие мегаполисов:создание футуристических мегаполисов, таких как НЕОМ (NEOM) и проект Красного моря, вызвало значительный интерес и инвестиции в крупномасштабные проекты многофункциональной недвижимости.

Программа «Видение 2030» Саудовской Аравии значительно преобразовала рынок недвижимости страны. Уделяя особое внимание диверсификации экономики, урбанизации и открытию рынка для иностранных инвестиций, программа создала значительные возможности для заинтересованных сторон в сфере недвижимости.

Основные результаты программы включают увеличение иностранного капитала, создание новых регулирующих органов и запуск инициатив, направленных на развитие таких секторов, как жилищное строительство и туризм. Разработка амбициозных проектов-мегаполисов также вызвала значительный интерес и инвестиции в крупномасштабную многофункциональную недвижимость.

В целом, масштабные изменения в рамках программы «Видение 2030» способствовали повышению динамизма и диверсификации рынка недвижимости Саудовской Аравии, что позволило достичь долгосрочных целей экономического роста страны,а в ближайшие годы отрасль недвижимости будет играть центральную роль в реализации амбициозных целей программы.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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