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21 October 2024

Арбитраж В Секторе Недвижимости Саудовской Аравии: Требования Соответствия Для Застройщиков И Инвесторов

Hamad Law Firm in association with Youssry Saleh & Partners

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Hamad Law Firm in association with Youssry Saleh & Partners logo
Hamad in Association with Youssry Saleh & Partners is a large proficient law firm with over 40 years of experience in the Egyptian and Saudi Arabian markets. The firm brings together the expertise and resources of 2 prominent firms solidifying their position as a leading legal provider in the Kingdom of Saudi Arabia.
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Закон об арбитражном разрешении коммерческих споров в Саудовской Аравии.
Saudi Arabia Real Estate and Construction
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Закон об арбитражном разрешении коммерческих споров в Саудовской Аравии.

По мере роста сектора недвижимости в Саудовской Аравии, обусловленного амбициозными планами диверсификации экономики страны и притоком иностранных инвестиций, роль арбитража в разрешении коммерческих споров становится все более важной для застройщиков и инвесторов. Закон Саудовской Аравии об арбитраже, принятый в 2012 году, предоставляет современную и эффективную структуру для разрешения коммерческих споров посредством арбитража. Данный закон, основанный на базе закона ЮНСИТРАЛ, определяет процедуры и требования для начала и проведения арбитражных разбирательств в Королевстве.

Для застройщиков и инвесторов в сфере недвижимости соблюдение Закона Саудовской Аравии об арбитраже имеет решающее значение, поскольку он позволяет сторонам, участвующим в сделках с недвижимостью, передавать споры на рассмотрение в арбитражный суд, вместо того чтобы обращаться к традиционной судебной системе.

Помимо Закона об арбитраже, застройщики и инвесторы в сфере недвижимости в Саудовской Аравии должны учитывать целый ряд других законов и нормативных актов, регулирующих данный сектор, включая:

  • Закон о развитии и регулировании недвижимости (2017 год) устанавливает лицензионные и регуляторные требования для проектов по развитию недвижимости, включая необходимость получения требуемых согласований и разрешений.
  • Закон об иностранных инвестициях (2021 год) определяет права и обязанности иностранных инвесторов, включая тех, кто действует в сфере недвижимости.
  • Закон об ипотеке (2012 год) создает правовую основу для заключения и исполнения ипотечных договоров, которые являются важной частью сделок с недвижимостью.
  • Закон о земле (1971 год) регулирует владение, использование и передачу земли в Саудовской Аравии и является важным аспектом для застройщиков и инвесторов.

Чтобы обеспечить соблюдение этих законов и нормативных актов, застройщикам и инвесторам в Саудовской Аравии необходимо быть в курсе последних изменений в законодательстве, а также тесно сотрудничать с специалистами по правовым вопросам,которые обладают глубоким пониманием местного рынка и соблюдения нормативных требований. Использование арбитража может быть ценным инструментом для навигации по этому сложному юридическому фарватеру.Включая в свои договоры арбитражные оговорки, стороны могут обеспечить своевременно и конфиденциально разрешение любых споров, сохраняя при этом текущие деловые отношения. Кроме того, Закон об арбитраже Саудовской Аравии соответствует общей тенденции к расширению использования арбитража в регионе Ближнего Востока. Создание специализированных арбитражных учреждений, таких как Саудовский центр коммерческого арбитража (SCCA), еще больше укрепило экосистему арбитража в Королевстве.

В заключение следует отметить, что по мере развития сектора недвижимости в Саудовской Аравии использование арбитража в качестве способа разрешения коммерческих споров приобретает все большее значение для застройщиков и инвесторов. Понимая и соблюдая соответствующие законы и нормативные акты, а также используя преимущества арбитража, эти заинтересованные стороны могут с большей уверенностью и определенностью ориентироваться в деталях рынка недвижимости Саудовской Аравии.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Mahmoud Youssry
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