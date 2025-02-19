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19 February 2025

مبادئ أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وضوابطه

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Eyad Reda

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Eyad Reda Law Firm (“ERLF”) is a well-established, renowned and respected law firm, offering a seamless combination of Saudi law and specialist sector expertise across different practice areas.

ERLF is established according to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with a great reputation and respect in the professional sector for a journey that extends twenty years. ERLF adopts a clear vision and a direct message, dedicating to it its goals along with activating and maintaining the values ​​on which it is based.

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أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي (Al) لا غنى عنه في مختلف القطاعات، حيث يتيح استخدام الذكا
Saudi Arabia Technology
Eyad Reda Law Firm LLP

أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي (Al) لا غنى عنه في مختلف القطاعات، حيث يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي إمكانيات عالية لتعزيز أداء العمليات بشكل فعال. وتحسين تقديم الخدمات ومتابعتها بطرق متقدمة.

ولضمان استخدام الأدوات التقنية الحديثة وفق الإطارات القانونية الدولية والمحلية حددت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - مبادى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي و ضوابطه في جميع القطاعات، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات، وضمان الامتثال لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وذلك من خلال تعيين أشخاص داخل الكيان ليتولوا مسؤولية تنفيذ المعايير ذات الصلة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي للتأكد من الامتثال لممارسات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المتمثلة في التحقق من خطة الاستخدام وضمان تفعيلها بشكل أخلاقي ومسؤول، تمكين وتدريب منسوبيها على آلية استخدام الذكاء الاصطناعي وفهم القضايا الأخلاقية ذات العلاقة لتجنب الوقوع فيها، تفعيل آليات فعالة للمساءلة في حالات سوء الاستخدام أو الأخطاء، وضع سياسات واضحة لحماية البيانات

وتشفيرها ومراقبة الوصول إليها لضمان الخصوصية.

لذا فإن وضع سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي في الكيان تعد فرصة وتحديا في الوقت ذاته حيث يجب أن تكون هذه السياسات مرنة ومتكيفة مع التطورات التكنولوجية، وتعكس القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع بشكل يعزز التنمية المستدامة، والتي بدورها سوف تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في تشريع وتنظيم ذلك

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Eyad Reda Law Firm LLP
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