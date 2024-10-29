تمتلك المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا قويًا يحكم صناعتها البحرية، وهو مق

الأنظمة البحرية في المملكة العربية السعودية

تمتلك المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا قويًا يحكم صناعتها البحرية، وهو مقنّن في النظام البحري التجاري، حيث يوفر هذا النظام، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/33 عام 2018، مجموعة شاملة من اللوائح والتعريفات ذات الصلة بالعمليات البحرية التجارية في البلاد.

أحد الجوانب الرئيسية التي يغطيها النظام البحري التجاري هو تسجيل السفن ودور دولة العلم. ووفقًا للنظام، تُعرف السفينة بأنها "كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءً منها". ويشمل هذا التعريف الواسع النطاق مجموعة كبيرة من السفن، بدءً من سفن الشحن التجارية وحتى المنصات البحرية التي تخضع للوائح البحرية في البلاد.

الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية

تلعب الصناعة البحرية دورًا حيويًا في اقتصاد المملكة العربية السعودية، لا سيما في قطاع النفط والغاز، الذي يعتمد بشكل كبير على المنصات البحرية والناقلات للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتصديرها، كما أن موقع المملكة الاستراتيجي على البحر الأحمر والخليج العربي يجعل بنيتها التحتية البحرية ضرورية للتجارة والنقل الدوليين.

ينص النظام البحري التجاري على إنشاء هيئة النقل العام (الهيئة) بوصفها الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على الصناعة البحرية في البلاد. وتتولى الهيئة مسؤولية إمساك سجل السفن وضمان امتثال جميع السفن العاملة في المناطق البحرية للمملكة للنظام ولائحته التنفيذية.

الشركات البحرية في المملكة العربية السعودية

بموجب النظام البحري التجاري، يمكن لأي شخص، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، امتلاك وتشغيل سفينة داخل المناطق البحرية للمملكة. وهذا يشمل كلًا من المواطنين السعوديين والكيانات الأجنبية. ويشترط النظام أن تكون جميع السفن مسجلة لدى الهيئة، ويعتبر المالك المسجل "مالك السفينة" لأغراض النظام.

ويعترف النظام أيضًا بدور مقدمي الخدمات البحرية الآخرين، مثل وكلاء الملاحة ووكلاء الشحن، المسؤولين عن التعامل مع الجوانب اللوجستية والإدارية لعمليات السفن. بالإضافة إلى ذلك، يحدد النظام مسؤوليات والتزامات الناقلين والشاحنين ومتعهدي النقل المشاركين في نقل البضائع عن طريق البحر.

الرقابة والإنفاذ من قبل دولة العلم

وبصفتها دولة العلم، تمارس المملكة العربية السعودية الرقابة على السفن المسجلة رافعةً علمها، مما يضمن امتثالها للأنظمة البحرية الدولية والمحلية. ويخول النظام البحري التجاري للهيئة سلطة إجراء عمليات التفتيش، وإنفاذ معايير السلامة والمعايير البيئية، وفرض عقوبات على عدم الامتثال.

ويعالج النظام أيضًا المسائل المتعلقة بالحوادث البحرية والتصادمات وغيرها من الوقائع، محددًا مسؤوليات والتزامات مختلف الأطراف المعنية، كما يوفر إطار عمل لعمليات الإنقاذ البحري والتعامل مع الحطام البحري داخل المناطق البحرية للمملكة.

وفي الختام

يُظهر النظام البحري التجاري في المملكة العربية السعودية التزام المملكة بتنظيم صناعتها البحرية وضمان سلامة وكفاءة عملياتها البحرية. ومن خلال وضع إطار قانوني شامل، يوفر النظام أساسًا راسخًا لنمو القطاع البحري وتطويره في البلاد؛ وهو أمر بالغ الأهمية لازدهارها الاقتصادي واندماجها مع الصناعة البحرية العالمية.

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