Регистрация Судов И Использование Государства Флага В Мореплавании В Саудовской Аравии

Морские регламенты в Королевстве Саудовская Аравия

Королевство Саудовская Аравия имеет прочную правовую основу, регулирующую его морскую отрасль, которая закреплена в Коммерческом морском законе. Данный закон, изданный Королевским указом № M/33 в 2018 году, предоставляет всеобъемлющий набор правил и определений, относящихся к коммерческим морским операциям в стране.

Одним из ключевых аспектов, охватываемых Коммерческим морским законом, является регистрация судов и использование государственного флага. Согласно закону, «судно» определяется как «...любое плавательное средство, обычно предназначенное для эксплуатации в морской навигации, даже если оно не используется для получения прибыли, включая принадлежности судна, необходимые для его эксплуатации». Эта широкая дефиниция охватывает значительный спектр судов, от коммерческих грузовых судов до морских платформ, которые подлежат регуляциям страны в области мореплавания.

Морская отрасль в Саудовской Аравии

Морская отрасль играет жизненно важную роль в экономике Саудовской Аравии, особенно в нефтегазовом секторе, который сильно зависит от морских платформ и танкеров для разведки, добычи и экспорта углеводородов. Стратегическое расположение королевства на Красном море и Персидском заливе также делает его морскую инфраструктуру ключевой для международной торговли и транспортировки.

Закон о торговом мореплавании предусматривает полномочия Управления общественного транспорта (далее — Управление) в качестве регулирующего органа, осуществляющего контроль за морской отраслью страны. Управление несет ответственность за ведение судового реестра и соблюдение всеми судами, работающими в морских зонах королевства, требований закона и нормативных актов.

Морские компании в Саудовской Аравии

Согласно Закону о торговом мореплавании, любое лицо, как физическое, так и юридическое, имеет право владеть и управлять судном в морских зонах королевства. Такое право имеют как граждане Саудовской Аравии, так и иностранные компании. Согласно закону, все суда должны быть зарегистрированы в Управлении, а зарегистрированный владелец считается владельцем судна. Закон также определяет ответственность других лиц, предоставляющих морские услуги, таких как грузовые агенты и экспедиторы, которые отвечают за логистические и административные аспекты эксплуатации судов. К тому же закон определяет ответственность и обязанности перевозчиков, отправителей и транспортных операторов,занимающихся перевозкой грузов морем.

Контроль и правоприменение со стороны государства флага

Саудовская Аравия осуществляет контроль за судами, зарегистрированными под ее флагом, обеспечивая соблюдение ими международных и внутренних морских правил. Закон о торговом мореплавании наделяет Управление полномочиями проводить проверки, обеспечивать соблюдение стандартов безопасности и охраны окружающей среды, а также налагать штрафы за несоблюдение.

В законе также рассматриваются вопросы, связанные с морскими авариями, столкновениями и другими происшествиями, в нем также определяются обязанности и ответственность различных заинтересованных сторон. Кроме того, в законе обозначены основы для проведения спасательных операций на море и рассмотрение случаев кораблекрушения в морских зонах королевства.

Закон о торговом мореплавании в Саудовской Аравии демонстрирует стремление королевства регулировать морскую отрасль и обеспечивать безопасность и эффективность морских операций. Благодаря созданию всеобъемлющей правовой базы закон обеспечивает прочную основу для роста и развития морского сектора страны, являющегося важнейшим условием для ее экономического процветания и интеграции в морскую отрасль всего мира.

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