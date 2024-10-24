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24 October 2024

Морские Положения В Королевстве Саудовская Аравия

Hamad Law Firm in association with Youssry Saleh & Partners

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Hamad Law Firm in association with Youssry Saleh & Partners logo
Hamad in Association with Youssry Saleh & Partners is a large proficient law firm with over 40 years of experience in the Egyptian and Saudi Arabian markets. The firm brings together the expertise and resources of 2 prominent firms solidifying their position as a leading legal provider in the Kingdom of Saudi Arabia.
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Королевство Саудовская Аравия имеет хорошо развитую правовую основу, регулирующ&
Saudi Arabia Transport
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Королевство Саудовская Аравия имеет хорошо развитую правовую основу, регулирующую морскую отрасль. Данный закон, изданный по королевскому указу № M/33 в 2018 году, предоставляет комплексный набор правил и определений, касающихся различных аспектов морской отрасли в стране. Одним из ключевых аспектов закона является создание Управления общественного транспорта, которое осуществляет контроль за исполнением и обеспечением соблюдения Кодекса торгового мореплавания. Управление, возглавляемое Председателем, отвечает за регулирование и надзор за морской отраслью в Королевстве Саудовская Аравия.

Закон применяется ко всем судам Саудовской Аравии и иностранным судам которые бросают якорь в портах Королевства, но не применяется к военным кораблям, некоммерческим судам и спасательным судам. Юрисдикция Управления распространяется на морские районы Королевства, в том числе на «внутренние воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону». Такой широкий охват гарантирует, что Управление обладает необходимыми полномочиями для регулирования всей морской деятельности в пределах морских границ Королевства.

Для того чтобы судно считалось принадлежащим Саудовской Аравии, оно должно быть либо зарегистрировано в порту Саудовской Аравии, либо полностью принадлежать гражданину Саудовской Аравии, либо иметь большинство акций, если судно находится в совместной собственности. Судно должно всегда плавать под флагом Саудовской Аравии, за исключением случаев, когда это может привести к серьезным рискам, и по закону судну не разрешается плавать под флагом более чем одного государства. Все суда должны быть зарегистрированы в соответствии с положениями закона для получения свидетельства, за исключением любых судов длиной менее 24 метров, любых рыболовных судов водоизмещением не более 30 тонн и длиной не более 20 метров, а также водолазных судов водоизмещением не более 10 тонн и длиной не более 11 метров, которые не могут плавать за пределами территории Королевства.

Регистрационный орган выдает судну временное свидетельство о регистрации, которое обычно действует на один рейс или на 6 месяцев, но может быть продлено еще на 2 года. Если саудовская морская компания получает право собственности на судно из-за пределов Королевства, владелец может получить временное свидетельство о регистрации в Королевстве или через дипломатическое представительство Королевства в стране, где было передано право собственности. Регистрация может быть оспорена другой стороной в течение 90 дней, при этом возражение должно быть подано в судебные органы. Любая утерянная регистрация будет заменена регистрирующим органом после представления причин утраты или повреждения. Регистрация судна аннулируется в случае его уничтожения, захвата, передачи иностранному лицу или по требованию владельца.

Любое иностранное зафрахтованное судно, используемое для одного или нескольких рейсов, арендованное конкретным лицом, должно быть зарегистрировано в Королевстве Саудовской Аравии и подчиняться его законам. Приостановка действия свидетельства о регистрации запрещает судну плавать под саудовским флагом. Морские правила Королевства Саудовской Аравии обязывают Управление выдавать лицензии на эксплуатацию морских платформ в пределах морской территории Королевства. Данные платформы должны соблюдать условия безопасности и охраны для полной защиты морской среды в пределах территории Королевства и подлежат регулярной проверке каждые 5 лет.

Наличие этой хорошо развитой правовой системы, наряду с созданием Управления общественного транспорта, демонстрирует приверженность Королевства развитию процветающей и регулируемой морской отрасли. Это, в свою очередь, привлекает интерес как внутренних, так и международных морских компаний, желающих работать в Королевстве, что способствует росту и развитию саудовской морской отрасли.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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