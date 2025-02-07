Создание компании для иностранцев в Саудовской Аравии

Королевство Саудовская Аравия (КСА) представляет собой привлекательную среду для иностранных инвесторов и предпринимателей, желающих начать свой бизнес. Создание компании для иностранцев стало проще благодаря поддержке правительства, реализующего программу Vision 2030. Власти активно поощряют иностранные инвестиции и упрощают процесс регистрации компаний. В этой статье представлен обзор различных юридических лиц, доступных иностранным инвесторам, и описаны шаги, необходимые для создания бизнеса в КСА.

Типы юридических лиц и создание компании для иностранцев

У иностранных инвесторов есть несколько вариантов при выборе юридической структуры для своего бизнеса в КСА. Создание компании для иностранцев требует выбора подходящей формы, соответствующей требованиям законодательства.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

ООО может быть создано одним или несколькими физическими или юридическими лицами. Ответственность владельцев ограничивается их капитальными вложениями, что означает, что компания сама несет ответственность за свои долги и обязательства. Минимальный капитал для создания ООО составляет 500 000 саудовских риалов.

Общество с ограниченной ответственностью с единственным участником

Это юридическое лицо представляет собой разновидность ООО, учрежденного одним физическим или юридическим лицом. Как и в стандартном ООО, его финансовые дела отделены от финансов владельца. Минимальный капитал для его создания также составляет 500 000 саудовских риалов.

Акционерное общество (АО)

Акционерное общество создается одним или несколькими физическими или юридическими лицами, капитал которых разделен на акции. Ответственность акционеров ограничивается стоимостью подписанных акций. Для создания АО требуется минимальный капитал в размере 10 миллионов саудовских риалов.

Филиал иностранной компании

Иностранные компании могут открывать филиалы в КСА, что позволяет им работать под именем материнской компании, ведя бизнес на территории королевства.

Профессиональное акционерное общество

Компании такого типа создаются физическими лицами, имеющими лицензию на занятие определенными профессиями. Для создания профессионального акционерного общества требуется минимум два партнера, которые несут солидарную ответственность по долгам компании. Минимальный капитал составляет 500 000 саудовских риалов.

Создание компании для иностранцев в Саудовской Аравии дает инвесторам разнообразные возможности выбора организационно-правовой формы бизнеса, что способствует надежному закреплению на местном рынке.

Шаги по созданию инвестиционного фонда

Шаг 1: резервация торгового наименования

Для резервирования торгового наименования требуются следующие документы:

Копия реестра иностранной компании, если название иностранное;

Заверенное разрешение для заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность.

Ответственный орган: Министерство торговли

Шаг 2: Получение лицензии на осуществление иностранных инвестиций

Получение лицензии на осуществление иностранных инвестиций является обязательным условием для создания компании. К числу необходимых документов относятся:

Выписка из коммерческого реестра учреждения;

Заверенная финансовая отчетность за последние три финансовых года;

Все документы должны быть переведены на арабский или английский язык сертифицированным переводчиком и их подлинность должна быть заверена.

Ответственный орган: Министерство инвестиций

Для индивидуальных инвесторов необходимо получение специального вида на жительство, доступного в двух формах:

Возобновляемый вид на жительство : первоначальная стоимость составляет 100 000 саудовских риалов и продлевается ежегодно с накопительной скидкой в размере 2%.

: первоначальная стоимость составляет 100 000 саудовских риалов и продлевается ежегодно с накопительной скидкой в размере 2%. Постоянный вид на жительство: взимается единовременная плата в размере 800 000 саудовских риалов.

Ответственный орган: Центр премиального резидентства в Саудовской Аравии.

Шаг 3: Подача заявки на участие в компании

После получения необходимых лицензий подайте заявку через платформу Saudi Business Center. Обработка обычно занимает от одного до трех рабочих дней. После одобрения будет оформлен устав компании.

Ответственный орган: Министерство торговли

Шаг 4: Оформление коммерческого реестра

Для получения коммерческого реестра требуются следующие документы:

Коммерческий реестр материнской компании;

Решение об открытии филиала (если применимо);

Нотариально заверенный устав (для новых компаний);

Решение о назначении генерального директора;

Документы, удостоверяющие личность как владельцев, так и генерального директора.

Ответственный орган: Министерство торговли

Шаг 5: Подача документов в соответствующие органы власти

Необходимо открыть файлы в следующих организациях:

Главное управление закята и доходов;

Министерство труда: для спонсорства сотрудников;

Генеральная организация социального страхования: для защиты прав сотрудников;

Муниципальная лицензия: запрашивается по местонахождению компании;

Банковские счета: корпоративный банковский счет должен быть открыт в любом лицензированном банке КСА.

Необходимые документы:

Устав компании;

Свидетельство о соответствии фирменного наименования.

Шаг 6: Оформление визы генерального менеджера

Чтобы получить визу для генерального менеджера, нужно предоставить:

Решение о назначении генерального менеджера;

Документ, удостоверяющий личность генерального менеджера.

Заключение

Создание компании для иностранцев в Королевстве Саудовская Аравия открывает значительные возможности для иностранных инвесторов. Ознакомившись с различными юридическими лицами и выполнив необходимые шаги по регистрации и соблюдению законодательных требований, иностранные физические лица и компании смогут успешно ориентироваться в процессе и закрепиться на рынке Саудовской Аравии. Учитывая меняющуюся нормативно-правовую базу, инвесторам крайне важно следить за изменениями в законах и процедурах, чтобы обеспечить успешное ведение бизнеса в КСА.

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