تأسيس شركة في السعودية للمستثمرين الأجانب

تقدم المملكة العربية السعودية بيئة نابضة بالحياة للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمال تجارية. ومع تنفيذ رؤية 2030، تعمل الحكومة السعودية بنشاط على تعزيز الاستثمار الأجنبي وتبسيط عملية تأسيس الشركات. تقدم هذه المقالة نظرة عامة على الكيانات القانونية المختلفة المتاحة للمستثمرين الأجانب وتوضح الخطوات اللازمة لتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية.

أنواع الكيانات القانونية

لدى المستثمرين الأجانب العديد من الخيارات عند اختيار الهيكل القانوني لأعمالهم في المملكة العربية السعودية:

1. شركة ذات مسؤولية محدودة

يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل شخص أو أكثر سواء كانوا أفرادًا أو كيانات قانونية. تكون مسؤولية المالكين محدودة بمقدار مساهماتهم في رأس المال، مما يعني أن الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها. الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة هو 500,000 ريال سعودي.

2. شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة

يُعد هذا النوع من الشركات نسخة معدّلة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يتم تأسيسها بواسطة فرد واحد أو كيان واحد. وكما هو الحال مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تكون الشؤون المالية للشركة منفصلة عن شؤون مالكها. الحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو أيضًا 500,000 ريال سعودي.

3. شركة مساهمة

تتكون الشركة المساهمة من شخص أو أكثر، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، ويُقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول. تكون مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة الأسهم التي يملكونها. الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة مساهمة هو 10 ملايين ريال سعودي.

4.فرع لشركة أجنبية

تُتاح للشركات الأجنبية إمكانية إنشاء فروع لها في المملكة العربية السعودية، مما يتيح لها العمل تحت هوية الشركة الأم أثناء ممارسة الأنشطة التجارية داخل المملكة.

5. شركة مساهمة مهنية

يُنشأ هذا النوع من الشركات من قبل أفراد مرخص لهم بمزاولة مهن معينة. تتطلب الشركة المساهمة المهنية وجود شريكين على الأقل يكونان مسؤولين بالتضامن عن ديون والتزامات الشركة. الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس هذا الكيان هو 500,000 ريال سعودي.

خطوات إنشاء منشأة استثمارية

الخطوة 1: حجز الاسم التجاري

لحجز الاسم التجاري، يُشترط نقديم المستندات التالية:

صورة من سجل الشركة الأجنبية إذا كان الاسم أجنبيًا.

تفويض مصدق لمقدم الطلب مع إثبات الهوية.

الجهة المنوطة: وزارة التجارة

الخطوة 2: الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي

يُعد الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي إلزاميًا قبل تأسيس الشركة. وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

مستخرج من السجل التجاري للمنشأة.

القوائم المالية المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة.

ينبغي ترجمة جميع المستندات إلى اللغة العربية أو الإنجليزية من قبل مترجم معتمد وبنبغي التصديق عليها.

الجهة المنوطة: وزارة الاستثمار

بالنسبة للمستثمرين الأفراد، يلزم الحصول على الإقامة المميزة، وهي متوفرة في نوعين:

الإقامة القابلة للتجديد: تبلغ تكلفتها الأولية 100,000 ريال سعودي وتجدد سنويًا مع خصم تراكمي بنسبة 2%.

تبلغ تكلفتها الأولية 100,000 ريال سعودي وتجدد سنويًا مع خصم تراكمي بنسبة 2%. الإقامة الدائمة: تُدفع مرة واحدة مقابل 800,000 ألف ريال سعودي.

الجهة المنوطة: مركز الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية.

الخطوة 3: تقديم طلب الشركة

بعد الحصول على التراخيص اللازمة، يتم تقديم الطلب من خلال منصة مركز الأعمال السعودي. تستغرق مدة المعالجة عادةً من يوم إلى ثلاثة أيام عمل. بعد الموافقة، سيتم توثيق النظام الأساسي للشركة.

الخطوة 4: إصدار سجل تجاري

يُشترط تقديم المستندات التالية للحصول على سجل تجاري:

السجل التجاري للشركة الأم.

قرار فتح فرع (إن وجد).

النظام الأساسي موثق (للشركات الجديدة).

قرار تعيين المدير العام.

إثبات هوية لكل من المالكين والمدير العام.

الجهة المنوطة: وزارة التجارة

الخطوة 5: فتح الملفات لدى الجهات ذات الصلة

فتح ملفات لدى الجهات التالية:

الهيئة العامة للزكاة والدخل

وزارة العمل: لكفالة الموظفين

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: لحماية حقوق الموظفين

ترخيص البلدية: مطلوب لموقع الشركة

الحسابات المصرفية: ينبغي فتح حساب مصرفي للشركة لدى أي بنك مُرخص له في المملكة العربية السعودية

المستندات المطلوبة:

النظام الأساسي للشركة.

شهادة عدم تشابه الاسم التجاري.

الخطوة 6: إصدار تأشيرة المدير العام

للحصول على تأشيرة للمدير العام، ينبغي تقديم ما يلي:

قرار تعيين المدير العام.

إثبات هوية المدير العام.

الختامة

يُعد تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية فرصة مهمة للمستثمرين الأجانب للاستفادة من بيئة الاستثمار المتنامية في ظل رؤية المملكة 2030. من خلال فهم أنواع الكيانات القانونية المتاحة واتباع الخطوات اللازمة للتسجيل والامتثال، يمكن للأفراد والشركات الأجنبية الدخول إلى السوق السعودي بشكلٍ فعال

يقدم فرصًا كبيرة للمستثمرين الأجانب. ومن خلال فهم الكيانات القانونية المختلفة المتاحة واتباع الخطوات اللازمة للتسجيل والامتثال، يمكن للأفراد والشركات الأجنبية التنقل بفعالية في العملية وإنشاء موطئ قدم في السوق السعودية. لتغير اللوائح والأنظمة بشكل مستمر، يُوصى للمستثمرين بالبقاء على اطلاع دائم على أي تحديثات قانونية وإجرائية لضمان نجاح العمليات التجارية واستدامتها داخل المملكة العربية السعودية.

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